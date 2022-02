Analiză ZF. România are oficial 502 staţii electrice, de 2,5 ori mai puţine decât Ungaria. Ce modele de dezvoltare au aplicat alte state? 12.02.2022

12.02.2022 Analiză ZF. România are oficial 502 staţii electrice, de 2,5 ori mai puţine decât Ungaria. Ce modele de dezvoltare au aplicat alte state? Potrivit datelor oficiale dispo­nibile pe site-ul Observatorului European pentru Combustibilii Alternativi (EAFO), la nivelul anului 2020 pe plan local erau înregistrate 502 staţii publice pentru ma­şinile electrice, semni­ficativ mai mult faţă



Analiză ZF. România are oficial 502 staţii electrice, de 2,5 ori mai puţine decât Ungaria. Ce modele de dezvoltare au aplicat alte state?

Potrivit datelor oficiale dispo­nibile pe site-ul Observatorului European pentru Combustibilii Alternativi (EAFO), la nivelul anului 2020 pe plan local erau înregistrate 502 staţii publice pentru ma­şinile electrice, semni­ficativ mai mult faţă de numărul de 15 uni­tăţi cu care defila România în 2014.

Analiză ZF. România are oficial 502 staţii electrice, de 2,5 ori mai puţine decât Ungaria. Ce modele de dezvoltare au aplicat alte state?

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

New York Times spune că așa și așa, mai degrabă nu, dar există și o altă perspectivă. The New York Times dedică României și filmului „Colectiv” un articol în ediția sa de miercuri, 31 martie. Kit Gillet, corespondentul ziarului

Nimeni nu este mai norocos decat cel care crede în norocul său, iar șansa a făcut ca Roxen să fie al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, în prima semifinală a evenimentului. Ordinea de

Salvarea de către banca centrală americană a sistemului financiar mondial în urmă cu un an a făcut ca o criză de sănătate publică să nu degenereze în haos pe

Horoscopul zilei de 1 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător au toate șansele să se îndrăgostească și să înceapă o nouă relație. Contextul

Vezi cum va fi vremea în luna aprilie 2021. Prognoza meteo pentru perioada 29 martie- 26 aprilie. Vremea de Florii și de Paștele Catolic 2021. Începând cu această lună, temperaturile vor fi mai ridicate decât […] The post Prognoza meteo

13.416 persoane au fost testate pozitiv la Sars-Cov-2 după administrarea primei doze de vaccin de la debutul campaniei până pe 28 martie. Potrivit preşedintelui Comitetului de Coordonare privind Vaccinarea anti-Covid, col. dr. Valeriu Gheorghiţă,

Să recunoaștem că nu ne prea așteptam să-l vedem pe fostul bad boy și playboy întrupat într-un tehnician riguros. Poate chiar prea riguros. După aventura budapestană a lotului U21, parcă reproșurile sunt mai multe decât aprecierile.

Crystal Cabin Awards, eveniment care premiează cele mai inovatoare idei pentru designul interior al avionului, are loc online marți, 30 aprilie, când vor fi desemnați câștigătorii celor 8 categorii, scrie CNN. Un juriu alcătuit din experţi a

PSD susține necesitatea valorificării oportunităţilor oferite prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru o reformă "reală" a sistemului energetic care să asigure eficienţă, precum şi o dezvoltare durabilă prin

BMW a deschis lista de precomenzi pentru puternicul SUV electric iX. Versiunea de bază este denumită iX xDrive40 și pornește în România de la 78.838 de euro cu TVA. În cazul său, cele două

Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi, Compania Naţio­nală de Administrare a Infras­tructurii Rutiere (CNAIR) şi Compania Naţională de In­vestiţii (CNI) sunt au­torităţile care ocupă po­diu­mul în clasamentul celor mai valoroase

În total, de la începutul campaniei de vaccinare din decembrie, au fost imunizate împotriva COVID 2.065.575 de persoane, conform datelor oficiale transmise vineri de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. 57.969 de persoane au

Închiderea magazinelor, în weekend, la ora 18.00, a provocat nemulțumiri. Sunt presiuni uriașe asupra Executivului să modifice această regulă. Proprietarii de magazine spun că, dacă restricția se va menține, vânzările lor vor scădea și cu

Sub pretextul implementării în legislația românească a unui regulament european, Consiliul Concurenței a inițiat un proiect de Ordonanță de Urgență care, în fapt, are drept scop conferirea

Autorităţile locale ar trebui să trateze serios schemele de finanţare pentru companii, având în vedere că situaţia firmelor locale este foarte gravă din cauza lipsei de fonduri din piaţă, spune Roxana Mircea, managing partners, REI Advisors,

Diana Cristea, o româncă de 18 ani, şi iubitul ei, Joel Osei, de 25 de ani, au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă în Regatul Unit, după ce l-au ucis pe Adrian Murphy, un irlandez celebru în Marea Britanie, campion de

Eu am avut un magazin lângă mine, mic, se numea Mic.ro, dar nu mai e și în locul lui nu s-a mai deschis altul, de mulți ani. Așa că trebuie să cumpăr de la un magazin mare, de mai departe, unde se

O poliţistă locală din Turda, judeţul Cluj, a murit de Covid, însă şefii ei nu au considerat de cuvinţă să informeze Direcţia de Sănătate

Bulgaria (6,5 euro/h), România (8,1 euro) şi Ungaria (9,9 euro) sunt ţările cu cele mai mici costuri cu forţa de muncă la nivelul Uniunii Europene, în condiţiile în care media raportată la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro

Prefectura Ilfov a anunțat că de vineri, de la ora 22.00, va fi instituită carantina în comuna 1 Decembrie pentru o perioadă de 14 zile. Potrivit ordinului DSU, în comuna 1 Decembrie, din județul