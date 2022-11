Analiză ZF. Cum a ajuns comerţul online din prinţ, cerşetor? Apetitul pentru shopping virtual a scăzut în 2022, februarie fiind ultima lună cu vânzări pe plus. În pandemie, ritmul de creştere ajungea şi la 40% 11.11.2022

Vânzârile retailerilor online au scăzut în septembrie 2022 pentru a şaptea lună consecutiv, de­cli­nul an la an (faţă de aceeaşi lună a anului trecut) fiind de 3,7%.

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a transmis, joi, că bugetul pe anul viitor va fi construit fără a introduce noi taxe, iar orice analiză şi modificare a regimului fiscal va fi făcută în mod predictibil, doar în urma unui dialog cu mediul

Loturile de legume și fructe din toate magazinele vor fi verificate în perioada sărbătorilor de iarnă. Controalele vor fi făcute la solicitarea noului ministru al Agriculturii. Ministrul Agriculturii

China a aprobat pentru prima dată un tratament anti-COVID-19, la doi ani după ce boala a apărut pentru prima dată pe teritoriul său. Spre deosebire de un vaccin cu caracter preventiv, un tratament oferă îngrijire pacienţilor deja infectaţi cu

Ministerul Mediului anunță că au fost generate 20.700 de vouchere pentru noua etapă a programului Rabla pentru electrocasnice. Acestea s-au epuizat într-un minut. Cele mai multe vouchere au fost generate

Nu te pune cu răul izvorât din tot ce-i bun... Scriu prins în clinciul a două evenimente la zi: 1. scandalul arbitrajelor din fotbalul german după Bayern-Dortmund 3-2; 2. scandalul arbitrajelor din campionatul românesc, unde se poate discuta despre

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a afirmat, astăzi, că repartizarea testelor pentru depistarea virusului SARS-CoV-2 este uniformă şi fiecare inspectorat şcolar judeţean, inclusiv cel al municipiului Bucureşti, are aproximativ jumătate din

Marques Houston, în vârstă de 40 de ani este în culmea fericirii! Recent, artistul a anunţat faptul că soția sa Miya a născut primul lor copil. Numele fetiței lor este Zara. În cadrul unui interviu, cântăreţul […] The post Marques

Samsung România lansează Inovation Report 2021, ajuns în acest an la a doua ediţie; Innovation Report 2021 este un catalog digital dedicat trendurilor din tehnologie care construiesc realitatea în care trăim şi care vor influenţa considerabil

La o zi după o victorie profitabilă în grupele Conference League, 2-0 cu Jablonec (Cehia), succes care a adus 500.000 de euro în conturile clubului, s-a anunţat şi un nou parteneriat important pentru formaţia din

Ciprian Tătăruşanu priveşte din nou meciurile lui AC Milan de pe bancă, Mike Maignan revenind ca titular între buturile

Radu Mihaiu, primarul sectorului 2, anunţă, într-o postare pe Facebook, că în 2021 cele mai multe amenzi s-au dat pentru nerespectarea normelor de curăţenie şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor, în valoare de peste 5 milioane de lei.

Directorul Spitalului Colentina, Victor Cauni, a precizat că sunt suspiciuni că zeci de pacienți Covid internați în unitatea medicală pe care o conduce ar fi avut certificate false de

Un focar de COVID-19 a fost înregistrat, în cursul acestei săptămâni, în secţia Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina. Deşi pacienţii sunt testaţi la internare, cinci cazuri au fost confirmate până în prezent, unul dintre

Un accident grav a avut loc pe Autostrada Agigea-Ovidiu (A4), unde un TIR a intrat în parapetul despărţitor al direcţiilor de mers şi a pătruns pe contrasens, lovind alt TIR, apoi s-a

Australia a anunțat, duminică, 12 decembrie, că va scurta intervalul de timp de după imunizarea cu a doua doză a vaccinului împotriva COVID-19 astfel încât oamenii să primească mai rapid doza booster, pe fondul creșterii numărului de

Un bărbat din Constanţa susține că a rămas fără cauciucuri la maşină, după ce a lovit cu viteză o bordură din staţiunea Mamaia. În jurul orei 00:45, şoferul a fost observat pe bulevardul Mamaia de agentul șef adjunct de poliție Cosmin

Orange România ajunge la o valoare de 1,8 miliarde de euro în ediţia din acest an a topului celor mai valoroase 100 de companii din România, ceea ce o poziţionează pe locul 14, cu patru locuri mai jos faţă de ediţia anterioară a

După ce şcolile au rămas fără teste de salivă, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă anunţă că primeşte 2 milioane de astfel de teste în această

România va primi în scurt timp restul de 1,95 miliarde de euro din partea de împrumut din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), conform unui anunț făcut, vineri, de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dan

Max Verstappen a devenit, la 24 de ani, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. În ultima cursă din circuit, olandezul i-a furat prima poziţie lui Lewis Hamilton chiar în ultimul