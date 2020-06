ANAF diversifică înregistrarea în SPV. Cum îţi poţi face cont fără să mergi la Fisc 02.06.2020

02.06.2020 ANAF diversifică înregistrarea în SPV. Cum îţi poţi face cont fără să mergi la Fisc Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a suplimentat documentele acceptate pentru aprobarea înregistrării de la distanţă în Spaţiul Privat Virtual (SPV), a informat



ANAF diversifică înregistrarea în SPV. Cum îţi poţi face cont fără să mergi la Fisc

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a suplimentat documentele acceptate pentru aprobarea înregistrării de la distanţă în Spaţiul Privat Virtual (SPV), a informat instituţia.

ANAF diversifică înregistrarea în SPV. Cum îţi poţi face cont fără să mergi la Fisc

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Paul Papp, fundașul de 29 de ani de la Sivasspor, va fi invitatul de azi la GSP LIVE. Emisiunea începe la 09:01. Jurnalistul Costin Ștucan și fundașul Paul Papp, care de-a lungul carierei a mai evoluat la Astra, Chievo și FCSB, vor vorbi

Fostul ginere al lui Traian Băsescu are stofă de ”campion”. Celebrul Syda ”lovește” pe bandă rulantă în rândul frumuseților din lumea bună. (Cel mai bine platit job din București) Seducătorul Bogdan Ionescu mai bifează o cucerire de

25 de ore. Atât am stat în secţia de vot 100, Rennes, unde am fost membru al biroului. De la 6 dimineaţa când am început pregătirile până a doua zi la 7 dimineaţa când s-au terminat de numărat şi înregistrat toate

Brenton Tarrant, australianul care a omorât 51 de persoane și a rănit alte câteva zeci în două moschei din Christchurch, a fost inculpat pentru terorism. Anunțul a fost făcut marți de reprezentanții Poliției din Noua Zeelandă. Împotriva lui

Frumusețea Antoniei a fost validată la nivel internațional, dar, cu toate astea, artista știe să își recunoască și defectele. Considerată una dintre cele mai frumoase românce, cântăreața Antonia și-a găsit totuși defecte pe care probabil

Vârsta medie a femeilor aflate la prima căsătorie a ajuns la 28,2 ani la nivel naţional în 2017, iar bărbaţii români se căsătoresc, în medie, la 31,5 ani arată cele mai recente date ale Institutului Naţional de

Gabriela Firea se pregătește să meargă din nou la spital, unde va fi operată iar. În cursul acestei zile, edilul Bucureștiului a ajuns cu greu la ședința celor de la PSD, care și-au desemnat azi președintele executiv al partidului, după ce

Weekendul trecut, Donald şi Melania Trump s-au aflat într-o vizită în Japonia, unde prințul moștenitor Naruhito a preluat oficial Tronul Crizantemelor la începutul acestei luni, la o zi după ce tatăl său Akihito a

Răspunzând unei întrebări privind situaţia politică după alegerile europarlamentare, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a dat asigurări, astăzi, că proiectele începute la Ministerul Sănătăţii vor

Compania PC Garage, care adminis­trează unul dintre cele mai mari magazine on­line de produse IT şi electronice din Ro­mânia şi care este parte a grupului eMAG, a înregistrat în 2018 o creştere de 6% a ci­frei de afaceri, până la 276,9 mil.

Un model și influencer din Polonia a distrus cu ciocanul o statuie din Varșovia, veche de 200 de ani. Julia Slonska, un model și influencer din Polonia, a fost filmată în timp ce distrugea cu ciocanul o statuie dintr-un parc din Varșovia.

Localitatea Șviniţa din judeţul Mehedinţi este un adevărat paradis al smochinilor, unde acești arbuşti cresc și rodesc în gospodăriile oamenilor precum corcoduşii în restul Olteniei. Cei care ajung pentru prima dată la Șvinița se simt ca

Alianţa 2020 USR-PLUS şi-a adjudecat cel mai mare număr de voturi, 25.432, la alegerile europarlamentare de duminică în judeţul Sălaj, obţinând 25,34% din sufragii pe următoarele locuri situându-se

Vara aduce schimbări pe plan astrologic pentru unii nativi. Mişcările planetelor vor face ca unii nativi să-şi primească plata pentru faptele lor. Vor învăţa, pe pielea lor, că există karma şi fiecare faptă are consecinţe.

Viorica Dancila a declarat, după CEx, că nu este de acord ca PSD să ceară retragerea vreunui candidat de pe lista pentru Parlamentul European, deoarece nu ar fi „un mod constant de gândire”. Ea a precizat că propunerea pentru comisar

Joi, 30 mai, de la ora 17.00, standul editurii RAO de la Bookfest găzduieşte lansarea volumului al doilea al Tratatului de istoriografie generală - Mitul ca izvor al istoriei, de Alex Mihai Stoenescu. Autorul

Popularitatea președintelui rus, Vladimir Putin, scade în sondaje, a anunțat șeful Centrului rus pentru studierea opiniei publice (VŢIOM), Valeri

Horoscop 23 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 23 mai 2019 - Berbec: Este o zi care îți poate aduce și bucurii și supărări. De tine depinde ce vei face cu bucuriile, ca să îți ajungă și să poți trece mai ușor

Brigitte și Florin Pastramă au apărut pentru prima dată în public în calitate de soț și soție. În urmă cu două zile, cei doi au spus un „da” hotărât la Starea Civilă, iar în această seară au mers împreună la un eveniment monden.

Indicele S&P 500 a deschis şedinţa de miercuri la minimul ultimelor două luni, respectiv 2.785,62 de