Ana Porgras, prima imagine cu noul ei iubit. Mesajul siropos postat de fosta concurentă de la ”Survivor România” 20.11.2021

20.11.2021 Ana Porgras, prima imagine cu noul ei iubit. Mesajul siropos postat de fosta concurentă de la ”Survivor România” Ana Porgras iubește din nou! Fosta concurentă de la ”Survivor România” a publicat prima imagine cu noul ei iubit. Ana Porgras a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente din cadrul emisiunii ”Survivor România”. Sportiva […] The



Ana Porgras, prima imagine cu noul ei iubit. Mesajul siropos postat de fosta concurentă de la ”Survivor România”

Ana Porgras iubește din nou! Fosta concurentă de la ”Survivor România” a publicat prima imagine cu noul ei iubit. Ana Porgras a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente din cadrul emisiunii ”Survivor România”. Sportiva […] The post Ana Porgras, prima imagine cu noul ei iubit. Mesajul siropos postat de fosta concurentă de la ”Survivor România” appeared first on Cancan.

Ana Porgras, prima imagine cu noul ei iubit. Mesajul siropos postat de fosta concurentă de la ”Survivor România”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Măsurile economice și fiscale luate de autorități nu sunt coerente, motiv pentru care nu pot fi realizate planuri de afaceri pe termen scurt și mediu. Mai mult, gradul de îndatorare al societăților a

Manchester City a învins-o pe Manchester United, scor 2-0, în a doua semifinală din Cupa Ligii Angliei. Partida a început în forță, cu ocazii la cele două porți, și câte un gol anulat (corect) pe motiv de ofsaid ambelor grupări. Jocul a

Mesaje de Sfântul Ion 2021. Joi, 7 ianuarie, creştinii ortodocşi sărbătoresc Soborul Sfântului Ioan Botezatorul sau Sf Ion. Dacă ai sărbătoriți în familie, la serviciu sau printre prieteni, nu uita să le transmiți mesaje și urări de

Economia mondială a crescut pentru a şasea lună consecutiv în decembrie 2020, în pofida persistenţei crizei sanitare în Europa şi America de Nord, arată o analiză a Băncii Transilvania pe baza statisticilor cu privire la evoluţia

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri seara situația din America, când procesul de validare a victoriei lui Joe Biden a fost suspendat după ce suporterii lui Donald Trump au pătruns cu forța în sediul Congresului. „Acesta este

Grupul american VF Corporation, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de echipamente sportive din lume, cu afaceri de aproape 14 mld. dolari în 2019, lucrează în România cu o singură fabrică, cea a Raffaello Shoes Factory din

Averile celor mai bogaţi oameni ai lumii au crescut puternic anul trecut chiar în condiţiile în care pandemia a devastat economiile, o tendinţă care reînvie apelurile pentru taxarea întregii acestei avuţii noi, notează

România s-a alăturat demersului comun al statelor din cadrul Parteneriatului Estic (PaE) privind facilitatrea accesului la vaccinuri anti-COVID-19, "în mod similar cu asistența preconizată pentru statele din Balcanii de Vest", informează MAE,

În contextul pandemiei cu noul coronavirus şi pe fondul pierderilor imense suferite de industrie, mulţi antreprenori din industria HoReCa se pregătesc să-şi aducă angajaţii în situaţia de a se vaccina anti-COVID-19, pentru a oferi clienţilor

Diplomat în mânuirea rafinată a cuvintelor, impozant prin statură şi cultură, cu arta de a se face simpatic, patriot, Adrian Năstase a reuşit în mandatul său de prim-ministru să introducă România în

Grupul francez Auchan, prezent pe piaţa locală cu o reţea de hipermarketuri, supermarketuri şi maga­zi­ne de proximitate, a semnat un par­teneriat cu platforma de livrări foodpanda pentru li­vrări rapide de bu­nuri de larg con­sum, dar nu

Costel Alexe a fost, joi, la DNA, pentru a fi audiat. Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere corupției a dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul Costel Alexe. El va fi cercetat în stare de libertate și nu are

Inspectoratul Școlar București i-a retras în ședința de vineri Cristinei Popa numirea în postul de director al Colegiului German Goethe din Capitală. Decizia a fost luată pe motiv că „nu avea acordul Forumului Democrat al Germanilor din

A fost încheiat un nou acord între Pfizer/BioNTech și UE pentru achiziționarea a 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19, care se adaugă celor 300 de milioane care au fost distribuite, a

Organizatorii de la Australian Open fac eforturi uriașe pentru jucători, care sunt nevoiți să stea 14 zile în carantină înainte de startul turneului de la Melbourne. Australian Open va începe pe 8 februarie, la Melbourne, acolo unde se joacă de

TVA pentru serviciile de livrare a preparatelor alimentare trebuie redusă de la 9% la 5%, este propunerea avansată Guvernului de deputatul PNL Marilen Pirlea, care precizează că această cotă este deja

Vremea în data de 8 ianuarie este una capricioasă, cu multe ploi dar și

Sortimentul mare de huse telefon, prezentate în magazinul online etuo.ro, cu siguranță va ajuta fiecare cumpărător să aleagă ceva unic pentru dispozitivul său. La selectarea protecției pentru

Un nou cutremur a avut loc în Vrancea, noaptea

Medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, a anunţat că ţara noastră a recepţionat până în acest moment peste 300.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19, informează Agerpres. „Numărul total