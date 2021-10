Ana Morodan nu mai face parte din proiectul Masked Singer. Motivul pentru care nu mai colaborează cu PRO TV 05.10.2021

05.10.2021 Ana Morodan nu mai face parte din proiectul Masked Singer. Motivul pentru care nu mai colaborează cu PRO TV Ana Morodan nu mai face parte din proiectul Masked Singer. ”Contesa digitală” a dezvăluit motivul pentru care nu mai colaborează cu PRO TV. Al doilea sezon al show-ului de la PRO TV a venit și […] The post Ana Morodan nu mai face parte din



Ana Morodan nu mai face parte din proiectul Masked Singer. Motivul pentru care nu mai colaborează cu PRO TV

Ana Morodan nu mai face parte din proiectul Masked Singer. ”Contesa digitală” a dezvăluit motivul pentru care nu mai colaborează cu PRO TV. Al doilea sezon al show-ului de la PRO TV a venit și […] The post Ana Morodan nu mai face parte din proiectul Masked Singer. Motivul pentru care nu mai colaborează cu PRO TV appeared first on Cancan.

Ana Morodan nu mai face parte din proiectul Masked Singer. Motivul pentru care nu mai colaborează cu PRO TV

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Transgaz are proiecte de investiții în cursul acestui an în valoare de 1,1 miliarde de euro, care vizează atingerea unor obiective nu numai de interes național, ci și a unor obiective care sunt în

Revenirea economiei globale este greu de estimat, în pofida veștilor bune care anunță realizarea unui vaccin pentru infecția cu COVID-19 înainte de sfârșitul anului, potrivit băncilor centrale din UE

Angajaţii Primăriei Cluj-Napoca au fost întotdeauna răsfăţaţi atunci când a venit vorba de lefuri, iar numai în 2019 au beneficiat de trei majorări de salarii. În plus, mulţi dintre ei iau şi sporuri, pe lângă salariile şi aşa

Imaginile de o frumuseţe aparte, de care doar norocoşii au parte, au fost surprinse într-o dimineaţă de toamnă de către unul dintre salvatorii montani din

Hackerii ruşi şi nord-coreeni au încercat să spargă sistemul mai multor companii farmaceutice implicate în dezvoltarea vaccinului anti-COVID-19. Hackerii lucrau pentru guvernele Rusiei şi Coreei

Nelu Tătaru, ministrul sănătăţii, a anunţat primele trei tranşe din vaccinul anti-COVID vor ajunge în România începând cu luna ianuarie, iar în primă fază personalul medical va primi vaccinul, transmite Antena 3. Aproximativ cinci la sută

Un bărbat din Constanta care a cumpărat la ediția din 2015 a Black Friday un Smart TV cu diagonala de 147 de centimetri a primit produsul abia la începutul acestui an. Clientul a fost nevoit să reclame Flanco la Protecția Consumatorului și apoi

Cristina Joia, designerul emisiunii ‘Visuri la cheie’, a fost lovită cu brutalitate, zilele trecute, într-un supermarket din București, iar agresiunea a fost surprinsă de camerele de luat vederi din magazin. În imagini se vede că

De la începutul pandemiei și până până astăzi, 15 noiembrie, 8.926 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 14.11.2020 (10:00) – 15.11.2020 (10:00) au fost raportate 113 […] The post Încă

Rata infectării la mia de locuitori cu domiciliul în Ploiesti a crescut la 6.15, dublu faţă de săptămâna trecută, anunţă autorităţile

Vlad Iftime, acţionar Vestra şi proprietarul complexului turistic Haita Land, spune că cele trei luni de stare de urgenţă au afectat afacerile businessului din Bucovina, dar odată cu ridicarea restricţiilor la începutul verii, lucrurile au mers

Fondul Proprietatea, emitent listat la bursa de la Bucureşti şi care are expunere la companii de importanţă strategică pentru economia românească, precum Hidroelectrica, Petrom sau Nuclearelectrica, a încheiat primele nouă luni ale anului cu o

Mihai PETCU este noul Director General al Societății de Transport București STB SA. “Îmi doresc o dezvoltare reală a Societății, dar și o relaționare cu călătorii mult mai eficientă decât până

Margherita de la Clejani pare că a atins beatitudinea. Viața fiicei Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani pare că a revenit la normal. Vedeta a mărturisit că anul acesta a fost unul foarte […] The post Margherita de la Clejani aruncă

După o perioadă de câteva zile în această săptămână, când va fi mai cald decât în mod normal, după data de 20 noiembrie meteorologii anunță o răcire accentuată. În mai multe zone ale țării se

Constructorul auto german Volkswagen intenţionează să investească 1 miliard de euro în fabrica sa din Slovacia, cu 500 milioane de euro alocaţi pentru producţia modelelor Passat şi Skoda Superb, a anunţat preşedintele filialei slovace a

SIF Transilvania (SIF3) arată în raportul trimestrial publicat la bursa de la Bucureşti că la 30 septembrie 2020 avea un număr de 12.000 de acţiuni la procesatorul german de plăţi electronice Wirecard, cea mai mare fraudă contabilă din

În ciuda faptului că trăiește o poveste de dragoste cu George Burcea, Viviana Sposub a făcut declarații neașteptate despre relații și compromisuri. Povestea de dragoste dintre George Burcea și Viviana Sposub a început pe platourile

Campionatul Mondial al Cluburilor a fost amânat și va desfășura în februarie 2021. Campionatul Mondial al Cluburilor va avea loc în perioada 1-11 februarie 2021, în Qatar, după ce iniția fusese programată în decembrie 2020. Aceștia vor

Ferran Torres (20 de ani), aripa stângă a lui Manchester City, care debutase în națională acum două luni și jumătate chiar în meciul din tur, s-a distrat cu apărarea lui Löw în corida de la Sevilla, 6-0. În mai puțin de 100 de zile