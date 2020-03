Ana manechina a primit cheile unui Range Rover de la ”iubi cheltuitorul”! 07.03.2020

07.03.2020 Ana manechina a primit cheile unui Range Rover de la ”iubi cheltuitorul”! Anna Roman i-a pus inima pe jar noului iubit. Frumoasa brunetă este una dintre cele mai răsfățate femei! Inelul cu diamante a fost doar o palidă „primă de instalare”. Ana manechina a primit cheile unui Range Rover de la ”iubi cheltuitorul”,



Anna Roman i-a pus inima pe jar noului iubit. Frumoasa brunetă este una dintre cele mai răsfățate femei! Inelul cu diamante a fost doar o palidă „primă de instalare". Ana manechina a primit cheile unui Range Rover de la "iubi cheltuitorul", iar CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, are fotografiile care vorbesc de la sine.

FC Liverpool a revenit în fruntea Premier League, datorită victoriei obţinute pe terenul lui Southampton (3-1), într-un meci disputat vineri în contul etapei a 33-a din Anglia. ''Cormoranii'' s-au impus

Nelu Vlad, solistul trupei Azur, a vorbit despre perioada în care oamenii din fotbalul românesc se distrau pe muzica lui, una dintre persoanele menționate fiind fostul arbitru Adrian Porumboiu. „Adrian Porumboiu cred că ştie 70 la

Acum şapte ani, Gheorghe Toader spunea că nu s-ar muta niciodată din Bădila. Trăia singur, printre ruinele unui sat părăsit în care el rămăsese şi primar, şi poliţist, şi ţăran. Azi, Gheorghe locuieşte în Marea Britanie, nu departe de

ALDE nu va onora invitația la consultări lansată azi de președintele Klaus Iohannis, a anunţat liderul partidului, Călin Popescu Tăriceanu, printr-un comunicat oficial. În contextul refuzului ALDE de a merge la consultările de la Cotroceni, este

A trecut un an de la moartea artistei de muzică populară, Ionela Prodan. Astăzi, fiica ei Anamaria a organizat un parastas, urmând să dea mai multor oameni nevoiași care vor primi de pomană pachete în memoria regretatei artistei. Gabriela

Beneficiarii "Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare" vor intra in curand in posesia eco-voucherelor. Citește mai

Actorul Florin Călinescu a fost în culmea fericirii când pe scena de la „Românii au talent” a apărut Alicia Bonita, o tânără dansatoare, în vârstă de 29 de ani, din Bucureşti. Aşadar, Florin a fost foarte încântat de evoluţia Aliciei

În zilele de 6 şi 7 aprilie, vremea va fi frumoasă cu cer variabil în cea mai mare parte a ţării. În regiunile intracarpatice vor fi câteva tendinţe de ploi slabe dar totul este

Reţeaua de telecomunicaţii mobile Orange întâmpină probleme, sâmbătă, la prânz, în Capitală, potrivit mesajelor publicate de utilizatori pe pagina de Facebook a operatorului

Perechea Horia Tecău / Florin Mergea a învins cuplul Benjamin Lock / Courtney John Lock, cu 6-1, 6-4, astfel că scorul întâlnirii de Cupa Davis dintre România şi Zimbabwe, de la Piatra Neamţ, a devenit 2-1. Întâlnirea contează pentru primul

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 6 aprilie, la un vagon de tren aflat în halta Sîngeorzu Nou, judeţul Bistriţa-Năsăud, focul riscând să ajungă la vegetaţia uscată din zonă. Cei cinci pasageri au reuşit să se

Echipa masculină de tenis a României conduce formaţia Zimbabwe cu scorul de 2-1, după ce perechea Horia Tecău/Florin Mergea s-a impus în faţa fraţilor Benjamin Lock şi Courtney Lock cu 6-1, 6-4, sâmbătă,

Problemele de la Orange vin la numai o săptămână după ce un alt blocaj a afectat milioane de utilizatori din întreaga ţară. Clienţii din Capitală nu au putut accesa serviciul de internet sâmbătă, 6 aprilie, timp de aproximativ 15 minute. Pe

Europrlamentarul ALDE, Renate Weber, l-a atacat sâmbătă pe Augustin Lazăr, spunând despre acesta că „nu are cum să aibă empatie, decenţă sau bun simţ” şi că ar trebui să-şi retragă candidatura pentru un nou mandat de procuror

Un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost victima unui incident bizar la bordul unui avion de vânătoare francez, Rafale B: a fost catapultat în timpul

Poliţiştii din Vâlcea au identificat un bărbat din Slatina care a înşelat două persoane din zone diferite ale judeţului cu suma totală de 2.400 de

Fenomenul de autodistrugere a unui asteroid a fost cercetat şi observat de astronomi cu ajutorul mai multor instrumente, printre care şi telescopul spaţial

PNL a organizat sâmbătă un miting electoral la Craiova, la finalul căruia, mai mulţi membri ai partidului precum Ludovic Orban, Cristian Buşoi, dar şi Rareş Bogdan, au ţinut discursuri anti-PSD. Totodată, aceştia au îndemnat oamenii să iasă

Echipa României a învins formaţia Zimbabwe cu scorul de 4-1, în primul tur din Grupa a II-a a zonei Europa-Africa a Cupei Davis, sâmbătă, la Sala Polivalentă din Piatra Neamţ, după meciul câştigat

Vicepreşedintele Comisiei Europene (CE), Valdis Dombrovskis, a susţinut, sâmbătă, la Bucureşti, că, Italia ar trebui să îngheţe cheltuieli bugetare de aproximativ 2 miliarde de euro, în condiţiile în care creşterea economică este sub cea