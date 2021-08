Ana Ciceală, consilier USR: Am mers pe 6 iulie pe şantierul de la Biblioteca Naţională şi am constatat că nu există o autorizaţie de construcţie, apoi am anunţat autorităţile. Muncitorii nu aveau nici echipament de protecţie 04.08.2021

Lucrările derulate pe şantierul de lângă Biblioteca Naţională, unde au murit luni doi muncitori, aveau în vedere realizarea unui drum de acces către parcarea Ministerului Culturii, al cărei sediu se află în clădirea bibliotecii, potrivit Anei Ciceală, consilier general, care a candidat din partea USR la Primăria Sectorului 3.

Cristi Tănase (33 de ani), fostul jucător al FCSB-ului și al echipei naționale, a semnat cu Academica Clinceni și a revenit în Liga 1 după doi ani. „Dodel” revine în fotbalul românesc după doi ani, perioadă în care a evoluat în

Bordelul ”Pascha” din Köln, o clădire cu 11 etaje și 9.000 de metri pătrați, e considerat cea mai mare casă de toleranță din Europa. Din cauza pandemiei, care a obligat instituția să tragă obloanele, directorul general Armin

Un labirint de încăperi subterane, ridicat în anii 50, ocupă o suprafaţă uriaşă de sub Casa de Cultură a

Vara 2020 a fost o vară a recordurilor de temperaturi, a spus la Digi24 Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie(ANM). În multe zile au fost depăşite recordurile maxime zilnice, iar anul acesta poate fi considerat cel mai

Start-up-ul Octavic din Oradea, care a dez­voltat un sistem complex pentru digita­lizarea unităţilor mari de producţie, a ajuns în prezent la un portofoliu de peste opt clienţi, jucători globali din zona farma, precum giganţii Zentiva şi Gedeon

Leo Messi (33 de ani) nu mai este sigur de plecarea de la Barcelona, anunțată de presa internațională la mijlocul lunii august, când superstarul argentinian a trimis „burofaxul” despărțirii de catalani. Astăzi, Messi s-a întâlnit cu tatăl

Poliţiştii şi jandarmii au aplicat, în ultimele 24 de ore, 709 de sancţiuni contravenţionale, ca urmare a încălcării prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Conform

O femeie din Texas a suferit arsuri grave după ce dezinfectantul său a luat foc. Iată cum s-a întâmplat nefericitul incident. Kate Wise și-a aplicat, duminica trecută, dezinfectant pentru a se proteja de coronavirus, apoi a făcut un gest care

O femeie de 64 de ani, din Brăila, a sesizat dispariţia fiicei sale, Constantin Valentina, în vârstă 44 de ani, care a plecat de la domiciliu şi nu a mai

România este cotată ca favorită în partida programată în această seară, la ora 21:45, contra Irlandei de Nord. Casele de pariuri consideră că ”tricolorii” au prima șansă la victorie și că întâlnirea ar putea fi una cu puține

O româncă este acuzată de furt în Marea Britanie, după ce ar fi lăsat o pagubă de aproape cinci milioane de euro, într-un magazin de lux din Londra. Femeie suspectă are dublă cetățenie, româno-franceză și se numește Georgeta Dănilă. Ea

Serbia îşi va muta de la Tel Aviv la Ierusalim ambasada din Israel, devenind astfel "prima ţară europeană" care urmează exemplul Statelor Unite, a anunţat vineri seară premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit

Patrick Teichmann, un grădinar din Turingia, un land din estul Germaniei, a stabilit un nou record mondial după ce a cultivat cele mai mari legume din lume, informează

Turismul românesc are un po­tenţial semnificativ de a se dezvolta, ţara noastră fiind ajutată atât de cadrul natural pe care îl poate oferi, cât şi de satul tradiţional

Sorana Cîrstea (30 de ani, 77 WTA) joacă în turul 3 de la US Open cu Karolina Muchova (24 de ani, 26 WTA). Meciul a început la ora 19:40, poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport 2. Turneul de la New York se

Atacantul Guillermo Fernandez Hierro (27 de ani) și-a dat acordul să vină la Dinamo. Dinamo îl așteaptă pe Juan Camara, extremă stânga, care va lăsa Jagellonia (Polonia) pentru a semna cu „câinii", așa cum a anunțat Gazeta

În grupa noastră, meciurile din prima etapă a Ligii Națiunilor au consolidat poziția de favorită deținută de Austria, care s-a impus cu 2-1 în Norvegia, în vreme ce șansele României au mai scăzut puțin, dar ”tricolorii” sunt în

Rata finală de promovare înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat este de 34,1%, în creștere cu aproape 1% față de sesiunea august-septembrie din 2019, când a fost de 33,4%.

d a fost de 33,4%.

Spania - Ucraina, partidă din grupa a patra a Diviziei A din Liga Națiunilor, se dispută în această seară, de la ora 21:45. Din aceeași grupă mai fac parte Elveția și Germania. În remiza cu Germania, Luis Enrique, selecționerul Spaniei,

Prim-ministrul Ludovic Orban îşi doreşte ca proiectul de buget pe 2021 să fie dezbătut şi votat de Parlamentul care va rezulta în urma alegerilor din 6 decembrie. Orban consideră că bugetul pe anul viitor ar putea fi dezbătut şi votat în