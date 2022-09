Ana Bogdan a ajuns în semifinalele de la Portoroz » A trecut în sferturi de locul 18 WTA 16.09.2022

16.09.2022 Ana Bogdan a ajuns în semifinalele de la Portoroz » A trecut în sferturi de locul 18 WTA Ana Bogdan (29 de ani, locul 65 WTA) a trecut în trei seturi de Beatriz Haddad Maia (26 de ani, numărul 18 WTA), 6-1,1-6, 7-5 și a avansat în semifinalele turneului de la Portoroz. În primul set, Ana Bogdan nu a avut emoții cu jucătoarea din



Ana Bogdan a ajuns în semifinalele de la Portoroz » A trecut în sferturi de locul 18 WTA

Ana Bogdan (29 de ani, locul 65 WTA) a trecut în trei seturi de Beatriz Haddad Maia (26 de ani, numărul 18 WTA), 6-1,1-6, 7-5 și a avansat în semifinalele turneului de la Portoroz. În primul set, Ana Bogdan nu a avut emoții cu jucătoarea din Brazilia, când și-a adjudecat primul act în 41 de minute. Al doilea set a prins-o pe jucătoarea clasată pe locul 65 WTA pe picior greșit și a cedat în 43 de minute. ...

Ana Bogdan a ajuns în semifinalele de la Portoroz » A trecut în sferturi de locul 18 WTA

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Cifrele InStat confirmă faptul că FCU Craiova a avut la meciul pierdut cu UTA, 0-1, parametri mai buni decât la ultimul meci din mandatul lui Adrian Mutu. Flavius Stoican a debutat cu un eșec la limită ca antrenor al FCU Craiova, scor 0-1, cu UTA,

Un microbuz românesc a lovit din spate un camion, cinci persoane au rămas blocate în microbuz și au decedat pe loc, iar un bărbat a fost propulsat dintr-un autovehicul. Carambolul în care au fost implicate patru autovehicule a avut loc pe

Peste 1.200 de elevi din Harghita fac cursuri online, în această perioadă, după depistarea unor cazuri de infectare cu noul coronavirus în unităţile de

Versatil şi gustos, dovleacul are multe beneficii pentru sănătate şi poate fi folosit în nenumărate reţete. Află în ce afecţiuni este indicat, dar şi cine nu trebuie să-l

Softronic din Craiova, singura fa­bri­că producătoare de rame şi loco­motive elec­trice din Europa de Est, controlată de patru antre­pre­nori ro­mâni, estimează în acest an afaceri în creştere pâ­nă în 5% faţă de anul an­terior,

Liviu Dragnea a ieşit recent din închisoare şi profită de fiecare secundă din viaţa sa. Recent, un videoclip cu fostul lider al partidului PDS a devenit viral pe reţelele de socializare. Politicianul a fost surprins […] The post Cum s-a

Mihai Bendeac este una dintre vedetele Antenei 1. De mulți ani, actorul a semnat un contract cu postul de televiziune, iar în prezent are rolul de jurat în emisiunea „iUmor”, care se difuzează sâmbăta seara. […] The post Am aflat ce

Curtea Constituţională a României a respins, cu unanimitate de voturi, cererea formulată de preşedintele Senatului, Anca Dragu, cu privire la existenţa unui conflict între Guvern şi Parlament cu privire la necesitatea unui vot de încredere al

Costul „standard“ pentru un pat de spital este de 500.000 de euro, însă aparatura, dotările şi specializările din spital pot conduce la o creştere semnificativă a acestui cost standard, spune Daniel Zamfiropol, expert în proiectarea de

Un “maraton al vaccinării pentru viață” va fi organizat în București, în perioada 22-25 octombrie, când vor fi deschise non-stop șase centre unde românii pot primi serul anti-COVID. Astfel, începând de vineri, 22 octombrie, ora

Beijingul controlează acum al patrulea mare port din Europa, însă acordul prin care autoritatea portuară din Pireu a predat încă 16% din acţiunile sale către gigantul chinezesc Cosco, cimentând controlul acestuia asupra portului, a intensificat

Cătălin Drulă, vicepreședintele USR-PLUS îi consideră responsabili pentru criza politică în care se află România pe președintele Klaus Iohannis și pe premierul interimar Florin Cîțu, informează B1 TV. „Nu vor niciunii să

Programul Rabla pentru electrocasnice a fost modificat prin ordin al Ministrului Mediului, proiectul prevăzând introducerea unor două noi tipuri de

În ultimele 24 de ore, 62.512 de persoane au primit prima doză de vaccin anti-COVID, un număr depășit doar pe 21 aprilie, când au fost administrate cu 1.034 mai multe doze. Creșterea numărului de persoane care aleg să se imunizeze vine după

Premierul desemnat Nicolae Ciucă a declarat, joi, că va negocia cu toate forțele responsabile astfel încât guvernul pe care îl va conduce să fie aprobat în Parlament. „Am înțeles încredințarea

Fostul preşedinte al PNL Ludovic Orban a declarat joi seară, la B1 TV, că nominalizarea lui Nicolae Ciucă la funcția de premier al României este „picătura care a umplut paharul”. „Eu categoric nu voi vota pentru Guvernul Ciucă,

Ziora, un start-up de tehnologie pentru administrarea afacerii şi a programărilor online pentru saloane de beauty, clinici medicale şi cluburi sportive, caută o finanţare de 150.000 de euro anul acesta pentru a dezvolta o platformă de inteligenţă

EMAG, cel mai mare retailer online local, a intrat în comerţul alimentar virtual cu propriul concept, ce poartă numele de

Un medic oftalmolog de la Spitalul de Urgență din Vaslui a decedat din cauza complicațiilor apărute în urma infectării cu noul coronavirus. Doctorul nu era vaccinat

Generalul în rezervă Gabriel Oprea, fost vicepremier, ministru al Apărării Naționale și de Interne, este de părere că nominalizarea generalului Nicolae Ciucă pentru postul de premier este cea mami bună alegere în situația de criză profundă