Ana Baniciu, primele imagini cu noul iubit. Cine este bărbatul care o face fericită 25.12.2020

25.12.2020 Ana Baniciu, primele imagini cu noul iubit. Cine este bărbatul care o face fericită Muuulți bărbați și-o doresc alături, dar se pare că ea l-a găsit deja pe cel ales! După o bună perioadă de timp în care s-a afișat numai singură, Ana Baniciu a postat primele imagini cu […] The post Ana Baniciu, primele imagini cu noul



Ana Baniciu, primele imagini cu noul iubit. Cine este bărbatul care o face fericită

Muuulți bărbați și-o doresc alături, dar se pare că ea l-a găsit deja pe cel ales! După o bună perioadă de timp în care s-a afișat numai singură, Ana Baniciu a postat primele imagini cu […] The post Ana Baniciu, primele imagini cu noul iubit. Cine este bărbatul care o face fericită appeared first on Cancan.ro.

Ana Baniciu, primele imagini cu noul iubit. Cine este bărbatul care o face fericită

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine (ACEBOP) face apel la suspendarea achiziţiilor de carne de pasăre şi ouă din Polonia, în urma primului caz de influenţă aviară înalt patogenă din acest

Istoricul Marius Mioc, cercetător al Revoluției din 1989, a vorbit în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre documentele publicate de Libertatea și care arată clar că delegația României le-a ascuns adevărul diplomaților străini în privința

Constructorul auto german Mercedes-Benz şi-a apărat cu succes titlul de cel mai mare producător mondial de automobile de lux, după ce şi-a devansat rivalii BMW AG şi Audi pentru al patrulea an

Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, campioana României la baschet feminin, s-a impus în deplasare la Artego Bydgoszcz (Polonia), scor 71-79 (18-19, 13-29, 24-13, 16-18). Meciul a reprezentat manșa secundă a primului tur din play-off-ul EuroCup Women,

Cafeneaua şi prăjitoria de cafea DropShot Coffee Roasters, deschisă în 2019 în Capitală de antreprenorul Laurenţiu Ştefan împreună cu alţi trei parteneri, a încheiat primul an de activitate cu afaceri de aproximativ 900.000 de lei, potrivit

Un gălăţean de 30 de ani a primit o amendă usturătoare după ce şi-a parcat maşina pe locul destinat persoanelor cu handicap, vizibil marcat, din parcarea unui bloc de pe strada

♦ Judeţele Neamţ, Bacău şi Teleorman au înregistrat cea mai mare creştere a PIB-ului în 2019 ♦ Brăila, Dâmboviţa şi Prahova au crescut cel mai puţin în 2019 din punct de vedere

Compania Raffaello Shoes Factory, cel mai mare producător de pantofi din România, deţinută de italienii de la Grisport, are disponibile în prezent 182 de locuri de muncă, pentru muncitori necalificaţi în industria confecţiilor (96), şi pentru

Alegerile anticipate reprezintă acea formă de alegeri organizate înainte de expirarea termenului mandatatului parlamentar obișnuit. Anul acesta, alegerile parlamentare, la termen, trebuie să se organizeze în toamnă. Cum se ajunge la alegeri

Şi crucea de Bobotează a ajuns să se fure, a spus luni, după evenimentele de pe faleza Cazinoului din Constanţa prilejuite de Sărbătoarea Bobotezei, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Eugen Tănăsescu, după ce o

Apar noi informații tulburătoare despre masacrul în urma căruia Marius Alin Alecu, zis „Bebino”, a fost măcelărit și s-a ales cu răni grave. Martorii bătăliei au povestit că totul a avut loc în zona Tei Toboc, cunoscută în conflictele

Machiajul de seară se realizează după alte criterii decât cel de zi, respectiv se folosesc culori mult mai intense, îndrăzneţe, care vor sublinia aspectul chipului. De asemenea, se presupune că seara vine cu mai multă animaţie, poate cu dans,

Un om de afaceri rus a fost arestat vineri la Moscova, fiind acuzat că a încercat să-l mituiască pe vice-ministrul rus al Transporturilor, Vladimir Tokarev, cu 10.000 de dolari şi o sticlă de vocă, scrie

Bărbatul în vârstă de 50 de ani care şi-a înjunghiat mortal soţia, directoarea de îngrijiri medicale de la Spitalul Judeţean Neamţ, a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă

Un bărbat în vârstă de 61 de ani a murit în urma misterioasei epidemii de pneumonie cu care se confruntă China, în timp ce alte șapte persoane se află în stare critică, anunță The Guardian. Rezultatele preliminare de laborator arată că

În urmă cu aproximativ cinci ani, „matinalul” de la Antena 1 s-a despărțit de soție. După un mariaj care a durat mai bine de un deceniu, cei doi au luat-o pe drumuri separate. După destrămarea cuplului, Răzvan Simion a început o

În spatele instalării noului selecționer al naționalei U21, Adrian Mutu, au stat presiunile celor mai importanți doi oameni din FRF: Burleanu a dorit să-i întoarcă sprijinul lui Adi pentru faptul că acesta l-a susținut în alegeri.

Sunt zeci de oameni doar în Bucureşti care au acuzat anul trecut compania Telekom că le-a falsificat semnătura pe contracte, apoi le-a facturat servicii sau produse pe care nu nici nu le-au cerut, nici nu le-au primit. Fenomenul a ajuns în atenţia

Individul care, duminică seară, a anunţat, în mod fals, la 112, că la cele două mall-uri din Râmnicu Vâlcea există bombe, provocând astfel evacuarea a mii de persoane, a fost identificat de oamenii legii. El este cunoscut de poliţişti, după

Un bărbat de 44 de ani, din municipiul Rădăuți, cunoscut ca om al străzii, a fost găsit mort, pe terasa unui