Ana Baniciu, dezvăluiri despre relaţia sa. Cum a reacţionat tatăl artistei când l-a cunoscut pe viitorul ginere 03.10.2021

03.10.2021 Ana Baniciu, dezvăluiri despre relaţia sa. Cum a reacţionat tatăl artistei când l-a cunoscut pe viitorul ginere Ana Baniciu trăieşte în prezent o frumoasă poveste de dragoste. Blondina a fost cerută în urmă cu câteva luni de partenerul său şi cum era de aşteptat l-a prezentat şi familiei sale înainte de a […] The post Ana Baniciu, dezvăluiri



Ana Baniciu, dezvăluiri despre relaţia sa. Cum a reacţionat tatăl artistei când l-a cunoscut pe viitorul ginere

Ana Baniciu trăieşte în prezent o frumoasă poveste de dragoste. Blondina a fost cerută în urmă cu câteva luni de partenerul său şi cum era de aşteptat l-a prezentat şi familiei sale înainte de a […] The post Ana Baniciu, dezvăluiri despre relaţia sa. Cum a reacţionat tatăl artistei când l-a cunoscut pe viitorul ginere appeared first on Cancan.

Ana Baniciu, dezvăluiri despre relaţia sa. Cum a reacţionat tatăl artistei când l-a cunoscut pe viitorul ginere

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mai multe companii agricole caută constructor pentru ridicarea unor ferme de păsări, porci sau bovine în diverse zone ale ţării, în mediul rural, potrivit anunţurilor privind data licitaţiei, planificată pentru luna noiembrie, se arată pe

De Black Friday, la Digi preţurile devin şi mai mici, iar în perioada 12-15 noiembrie 2020, indiferent de serviciile sau extraopţiunile contractate, clienţii beneficiază de o reducere de 50% din preţul abonamentului pentru o perioadă de 12 luni

Potrivit unei investigaţii Daily Beast, luni Hotelul Internaţional Trump din Washington D.C nu mai avea camere libere în preajma datei învestirii preşedintelui-ales al SUA, un indiciu că poate cei mai înfocaţi susţinători ai lui Donald Trump nu

Românii au efectuat în primul se­mestru (S1) din 2020 tranzacţii cu car­dul de credit în valoare de 6,3 miliarde de lei, în scădere cu 2,4% faţă de ace­eaşi perioadă a anului trecut, după cum reiese din datele centralizate de

Olanda - Spania se joacă azi, de la 21:45, în cel mai tare meci amical de azi. Va fi pentru prima dată în ultimii cinci ani când cele două naționale se vor duela din nou. Olanda și Spania țin capul de afiș al partidelor de verificare programate

Fundașul Bogdan Mitrea (33 de ani), pariul lui Mirel Rădoi pentru amicalul cu Belarus, 3-5, a deschis scorul în minutul 11 al partidei de la Ploiești. (Detalii AICI). Ulterior. acesta a făcut două gafe majore.

Florin Cîţu afirmă că guvernarea PNL a scăzut rata inflaţiei la cel mai mic nivel din 2017 şi până în prezent, potrivit cifrelor prezentate de INS. Ministrul de Finanţe adaugă că o rată a inflaţiei mică înseamnă în perioada următoare

Dacă mai era nevoie de vreun argument pentru a ţine alegerile parlamentare acum, pe 6 decembrie, şi nu în februarie-martie, ei bine, acest argument ni-l oferă fix cei care vor amânarea scrutinului: pesediştii. Şi dovada vine din mişcările prin

Mihai Tudose, vicepreşedintele PSD, a scris miercuri pe pagina sa de Facebook un mesaj guvernului Orban, referitor la situaţia învăţământului românesc. Fostul prim ministru a adresat cinci

Uniunea Europeană a încheiat un acord care îi permite să plătească mai puţin decât SUA pentru vaccinul împotriva noului coronavirus produs de Pfizer. Potrivit unui oficial din UE , blocul comunitar va plăti un preţ mai mic decât cel de 19,50

Coronavirus România, 12 noiembrie. 121 decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 8.510 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. […] The post

America se pregătește pentru o decizie radicală în lupta cu pandemia. Ca să țină sub control răspândirea virusului, consilierul lui Joe Biden din echipa COVID-19, Michael Osterholm, spune că e foarte posibil ca SUA să intre pentru 4-6

Federaţia ”Solidaritatea Sanitară” (FSS) a organizat în Piața Victoriei un nou miting, deoarece susține că Guvernul condus de Ludovic Orban ar pregăti „o pierdere a veniturilor salariale” pentru anumite categorii de cadre

Opt membri ai forţelor internaţionale de pace din Peninsula Sinai din Egipt au murit după ce elicopterul în care se aflau s-a

Președintele Klaus Iohannis a susținut astăzi o videoconferință cu prefecții din țară pe tema gestionării epidemiei de COVID-19. ”Avem primele confirmări că măsurile luate acum câteva săptămâni au dat rezultate”, a declarat

Numărul mare de noi cazuri cu coronavirus determină spitalele să ia măsuri suplimentare. Paturile de la Terapie Intensivă nu mai fac faţă numărului de pacienţi cu simptomatologie

Argentina - Paraguay se joacă vineri, de la ora 02:00, în etapa a treia din preliminariile de calificare, zona America de Sud, la Campionatul Mondial din 2022. Argentina și Paraguay sunt neînvinse în primele două etape din grupa de calificare.

Biletul Zilei de ieri a fost din nou câștigător. Astăzi vom miza tot pe fotbal în încercarea de a face din nou profit. Ne vom îndrepta atenția către calificările din America de Sud pentru Cupa […] The post Biletul Zilei » Pariem pe

Când e vorba de activități preferate, obiecte, accesorii, gusturi în general, indiferent de subiectul abordat, totul ține de subiectivitate. Fiecare are un sistem de referință bine definit, bazat pe

Naționala de fotbal a României se află în fața ultimelor două partide din UEFA Nations League, ediția 2020. Duminică, 15 noiembrie, cu începere de la 21:45, este programat duelul cu Norvegia, pe Arena Națională din capitală, iar miercuri