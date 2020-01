An Nou fericit! 01.01.2020

01.01.2020 An Nou fericit! La început de 2020, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, urează tuturor cititorilor și colaboratorilor un AN NOU FERICIT, transformarea tuturor proiectelor în realitate și, nu în ultimul rând, împlinirea fiecărei dorințe! Sperăm să ne fiți



An Nou fericit!

La început de 2020, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, urează tuturor cititorilor și colaboratorilor un AN NOU FERICIT, transformarea tuturor proiectelor în realitate și, nu în ultimul rând, împlinirea fiecărei dorințe! Sperăm să ne fiți alături și în 2020, așa cum s-a întâmplat, în fiecare zi, în anul care și-a luat rămas bun. Anul […] The post An Nou fericit! appeared first on Cancan.ro.

An Nou fericit!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Desfăşurate între 3 şi 7 aprilie, Conferinţele Dilema veche preiau şi dezvoltă conceptul Festivalului de ştiinţe umaniste, desfăşurat la Arad începând cu 2015 într-un format care propune publicului câte o temă fundamentală de dezbatere

Falsificatorii ucraineni au ajuns să vândă pe internet orice fel de documente „aranjate”: cărţi de identitate, permise de conducere, atestate profesionale, inspecţii ITP, asigurări auto samd. Preţurile sunt între 150 şi 300 de euro

Aşa cum am concluzionat într-unul din articolele precedente, diversificarea este răspunsul investitorului individual la volatilitatea presupusă de pieţele financiare. Mai precis, deţinerile portofoliului nu sunt

Vicepremierul populist al Italiei, Matteo Salvini, a cerut castrarea chimică pentru trei bărbați care s-au filmat în timp ce violau o turistă americană de 19 ani în Catania. Liderul extremei drepte din

Comercianţii vor avea obligativitatea să informeze consumatorii români în privinţa dublului standard, după adoptarea Directivei Omnibus privind modernizarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor,

Moţiunea simplă pe Transporturi, iniţiată de PNL şi PMP, va fi dezbătută luni de plenul Camerei Deputaţilor şi va primi votul final miercuri. Decizia a fost luată miercuri în şedinţa Biroului permanent

Subsidiara grupului sud-coreean Samsung, liderul global al industriei de smart­phone-uri, are o cotă în creştere pe segmentul premium al pieţei din România, porţiune din piaţă care va ajunge în acest an aproape de o cotă de 50% din

Cehii, care sunt cel mai puternic investitor în energia verde din România, speră că anul acesta cele 240 de turbine eoliene din Dobrogea vor genera cu 16% mai multă energie după un 2018 destul de

Senatul votează, luni, în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul de lege iniţiat de Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae, care prevede ca Banca Naţională a României să repatrieze 91,5% din aurul depozitat de România în străinătate.

Serviciile SMURD civile vor fi preluate anul acesta la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, a declarat secretarul de stat Raed Arafat. Este vorba de acele servicii de intervenții create în țară înainte de organizarea ISU și care erau

Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat că partidul său va da în judecată PSD pentru transformarea Poștei Române într-o

Manuela Dobre, directorul de îngrijiri medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti (SJU), este încă în funcţie, deşi ministrului Sănătăţii Sorina Pintea a cerut să fie demisă. Decizia a fost luată în noaptea de vineri spre

Ultimul judeţ din nord-vestul ţării care nu dispunea de un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, Sălajul a fost dotat astăzi cu o astfel de unitate. Ambulanţa, una la mâna a doua, va avea la bord un medic de urgenţă sau un rezident în

Un bărbat în vârstă de 39 ani a violat o bătrână din saul în care locuia, aflată in imposibilitatea de a se deplasa. Femeia le-a mărturisit anchetatorilor că s-a temut pentru viaţa ei şi nu a strigat după

Deputatul USR Claudiu Năsui i-a cerut luni demisia ministrului de Finanţe Eugen Teodorovici, pe care l-a acuzat că a falsificat datele privind deficitul bugetar pentru anul 2018 prin faptul că Guvernul a amânat timp de mai multe luni să ramburseze

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat în luna ianuarie 2019 de salariaţii din judeţul Mehedinţi a fost de 4.383 lei, mai mic cu 454 lei faţă de cel realizat la nivelul ţării. Comparativ cu luna anterioară, câştigul salarial mediu

Jurnalistul Liviu Avram susţine că preşedintele Klaus Iohannis va veni cu mai multe întrebări la referendumul pe Justiţie. „Faptul că reconsultă Parlamentului mi se pare o mişcare riscantă, dar bună. Preşedintele ar fi riscat ca CCR să

De peste 40 de ani, caricaturistul sucevean Mihai Pânzaru – PIM transpune pe hârtie, cu ajutorul martorilor, chipurile celor mai de temut criminali şi violatori pe care i-a avut Suceava. Maestrul este un vechi colaborator al Inspectoratului

Tribunalul Bucureşti a respins ultima contestaţie depusă pentru contractul de automatizare şi siguranţa circulaţiei, deblocand astfel proiectul Magistralei 5 de metrou, din Drumul

Rezultatele parţiale ale alegerilor municipale desfăşurate duminică în Turcia îl clasează în frunte, la Istanbul, pe candidatul opoziţiei, a anunţat luni preşedintele Înaltului Comitet Electoral (YSK)