Ambros Martin, chemat să resusciteze un pacient aflat în colaps 19.03.2018

19.03.2018 Ambros Martin, chemat să resusciteze un pacient aflat în colaps Tehnicianul spaniol este principalul favorit pentru preluarea băncii tehnice a formației CSM București. Selecționerul naționalei feminine a României se va despărți de Gyor și ar putea fi deturnat din drumul spre



Ambros Martin, chemat să resusciteze un pacient aflat în colaps

Tehnicianul spaniol este principalul favorit pentru preluarea băncii tehnice a formației CSM București. Selecționerul naționalei feminine a României se va despărți de Gyor și ar putea fi deturnat din drumul spre Rostov

Ambros Martin, chemat să resusciteze un pacient aflat în colaps

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Administraţia Naţională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, respectiv pentru intervalul 19 februarie – 4 martie. Valorile de temperatură vor avea

Divizaţi în legătură cu politica externă promovata de preşedintele american Donald Trump, oficiali europeni si americani au gasit la recenta Conferinta de securitate de la Munchen cadrul perfect pentru

Familia unui bărbat, în vârstă de 39 de ani, afirmă că acesta a murit după ce s-a prăbuşit în deşert, iar doctorii au decis să închidă aparatura care îl ţinea în

Black Panther, cel de-al 18-lea film din universul Marvel, având în distribuţie actori afroamericani în frunte cu Chadwick Boseman, a pulverizat pronosticurile, instalându-se în forţă

CBRE a numit-o pe Luiza Moraru in functia de coordonator al diviziei de administrare a proprietatilor imobiliare pentru regiunea Europei Centrale si de Est, poziţie din care va îndruma şi superviza cei aproape 500 de consultanţi ai companiei care

Modernizarea unei secţiuni din coridorul feroviar ce leagă localitatea Curtici, aflată la graniţa dintre România şi Ungaria, de municipiul Constanţa, de la malul Mării Negre, va fi făcută cu 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune, suma

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, după greşelile lui Andrei Vlad din derby-ul cu Dinamo, 2-2, că va transfera un portar de urgenţă, astăzi, în ultima zi în care se poate face acest lucru. GSP.ro a aflat că acesta este

GSP.ro a anunțat astăzi în exclusivitate că Gigi Becali îl vrea pe Cristian Bălgrădean (29 de ani) la FCSB. Portarul Chiajnei nu se află însă în țară. El era într-o vacanță la Firenze, Italia, când a fost

Portarul Andrei Vlad (18 ani) a fost criticat dur după derby-ul dintre Dinamo și FCSB, scor 2-2, fiind acuzat că a greșit flagrant la ambele goluri ale "câinilor", iar acum Gigi Becali negociază aducerea lui Cristi Bălgrădean de la

Averea Ilenei Ciuculete a reprezentat, după moartea artistei, mărul discordiei dintre partenerul de viață al artistei și fiii ei, Mugurel și Cristian Sfetcu. Cornel Galeş a făcut noi precizări în legătură cu acest subiect. Invitat la o

Este bucurie mare în familia Băsescu! EBA a confirmat că este gravidă în șase luni, după ce Cancan.ro, site-ul numărul 1 din România, a dezvăluit în exclusivitate informația. Elena Băsescu așteaptă un copil cu iubitul ei, Cătălin Tomata.

Ordonanța mult așteptată de către viitoare mame și de către persoanele aflate în concediu medical intră săptămâna aceasta în ședința de guvern. Citește mai

A aparut in anii 1930, in Hollywood, si este o variatie a dietei Atkins. Dieta cu grapefruit este menita sa ajute persoanele care vor sa piarda din kilogramele in plus in mod natural, fiind bazata, evident, pe consumul de citrice. Citește

Scumpirile succesive de anul trecut, atât la energie electrică, gaze naturale, carburanţi, cât şi alimente impun schimbarea cuantumului coşului minim lunar, cât şi a modului de calcul a acestuia. Argumentul adus de mai mulţi politicieni în

Primarul general Gabriela Firea a anunţat luni că asocierea Otokar Europe SA - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi este câştigătoarea licitaţiei organizate de PMB pentru cumpărarea a 400 de autobuze cu motorizare Euro 6, pentru înnoirea parcului

Militari americani şi thailandezi au băut sânge din aceeaşi cobră luni, pentru a pecetlui reuşita Cobra Gold, unul dintre cele mai importante exerciţii militare din Asia, la care participă aproximativ 7.000 de oameni anul acesta, relatează

Raiffeisen Bank şi-a prezentat vineri noua poziţionare de brand lansată printr-o campanie de comunicare a cărei temă centrală este Responsabilitatea. Campania este inspirată de concluziile mai multor cercetări derulate pe parcursul ultimului an,

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va efectua, începând din data de 20 februarie, plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, diferenţa aferentă cantităţilor de motorină

O nord-coreeană stabilită în Coreea de Sud ca disidentă a fost reţinută pentru livrarea unor loturi de orez în Coreea de Nord, un stat aflat sub o serie de sancţiuni internaţionale din cauza programelor sale balistice

Mihai Gâdea şi Antena 3 trebuie să plătească despăgubiri şi cheltuieli de judecată după ce au pierdut apelul în procesul cu diplomatul MAE Vlad Ionescu, care i-a dat în judecată după ce a fost numit pe post „acoperit“ şi acuzat că a