Ambasadorul României în Belarus, rechemat pentru consultări 09.10.2020

09.10.2020 Ambasadorul României în Belarus, rechemat pentru consultări Ambasadorul României în Belarus, Viorel Moșanu, a fost rechemat pentru consultări, ca semn de solidaritate cu Lituania și Polonia, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, într-o postare



Ambasadorul României în Belarus, rechemat pentru consultări

Ambasadorul României în Belarus, Viorel Moșanu, a fost rechemat pentru consultări, ca semn de solidaritate cu Lituania și Polonia, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, într-o postare pe...

Ambasadorul României în Belarus, rechemat pentru consultări

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Opera este un întreg univers. Dacă astăzi opera îi sperie uneori pe tinerii spectatori, care se tem, nejustificat, de un gen desuet, opera a fost - la vremea în care compuneau Verdi sau Puccini - la fel de

Comisia Electorală Centrală a atribuit mandatele de deputat în Parlament concurenţilor electorali aleşi în circumscripţiile electorale uninominale nr.17, 33, 48 şi 50, la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie, transmite

România trece duminică la ora oficială de iarnă, ora 4.00 devenind ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 27 octombrie să fie cea mai lungă din acest an. CFR Călători a anunţat că schimbarea orei nu modifică mersul trenurilor în

Pagina de Instagram @insaneluxurylife prezintă ceasurile pe care le poartă cei mai importanți sportivi din lume. Rolex, Patek Philippe, Richard Mille și Audemars Piguet sunt doar câteva firme de ceasuri pe care sportivi precum Floyd Mayweather

Unicornul românesc UiPath a anunţat recent concedierea a 400 de angajaţi, iar fondatorul Daniel Dines a ţinut să explice de ce compania a luat această

Zece deputaţi ai partidului proprezidenţial „Slujitorii poporului'”urmează să treacă testul cu detectorul de minciuni, pe fondul unor acuzaţii de corupţie, a anunţat această formaţiune, care

Concentrarea activităţii de producţie în mâinile unui număr mic de companii este una dintre problemele pe care le are domeniul materialelor de construcţii din România, potrivit analizelor realizate de Consiliul

Un nou protest al locuitorilor din Prelungirea Ghencea şi localităţile învecinate - Domneşti şi Bragadiru - va avea loc sâmbătă, aceştia fiind nemulţumiţi de ritmul "foarte lent" al lucrărilor

România are în acest an de două ori mai puţine persoane cu avuţie sub 10.000 de dolari, faţă de 2018, însă şi numărul bogaţilor cu avuţii de peste un milion de dolari s-a dublat, arată un raport al băncii elveţiene Credit

Două grupuri de elevi din Galaţi şi-au pus imaginaţia şi cunoştinţele la un loc pentru a da naştere unor lucrări de artă spectaculoase, în singurul proiect interdisciplinar din România care reuneşte ateliere de pictură, de lucru manual şi

Academica Clinceni și CS Universitatea Craiova se întâlnesc ACUM în etapa cu numărul 14 din Liga 1. Partida a început la 15:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul

Liverpool și Tottenham se întâlnesc ACUM, în derby-ul etapei #10 din Premier League. Partida a început la ora 18:30, este liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport 1. Vezi AICI programul etapei #10 din Premier LeagueVezi AICI clasamentul

Regiunea Sud–Est din România este a doua cea mai săracă din UE, potrivit Indicelui Regional al Competitivităţii (IERC), un instrument care măsoară din trei în trei ani factorii majori ai competitivităţii. Cartierele periferice din oraşele

Control a fost lansat la sfârşitul lunii august a acestui an, însă cum ultima perioadă a fost una extrem de aglomerată în zona de tech, am reuşit să îl joc abia acum, la sfârşit de octombrie. Mă bucur însă că am făcut-o pentru că am

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi, focul ar fi izbucnit la compartimentul motor al navei, iar cauza pere să fie un scurt-circuit. Nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube

Primul model electric de serie Mazda, Mazda MX-30, lansat recent la Salonul Auto de la Tokyo poate fi deja precomandat şi în România. Mazda MX-30 este disponibilă într-o variantă specială pentru lansare, cu un pachet bogat de dotări, la un preţ

Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) și canadianca Bianca Andreescu (19 ani, 4 WTA) se întâlnesc în grupele Turneului Campioanelor. La 4-2 pentru Halep în setul secund, Bianca Andreescu a reușit o lovitură de generic. Aflată în defensivă,

Moartea lui Abu Bakr al-Bagdadi deschide cursa pentru succesiune în Statul Islamic, care riscă să-şi adâncească fracturarea după înfrângerile suferite pe teren. Doi jihadişti sunt consideraţi

Plăţile în numerar continuă să fie considerate cele mai sigure de către români, în condiţiile în care mai mult de jumătate dintre aceştia preferă să plătească prin această metodă facturile

China Railway Express (CRE) a efectuat primul transport de marfă care Serbia, realizând astfel o legătură feroviară directă între cele două ţări, a anunţat biroul preşedintelui