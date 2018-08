Ambasada SUA din Turcia a fost atacată cu focuri de armă! 20.08.2018

20.08.2018 Ambasada SUA din Turcia a fost atacată cu focuri de armă! Mai multe focuri de armă au fost trase luni dimineață dintr-un vehicul înspre Ambasada SUA de la Ankara, lovind un geam, însă nu s-au înregistrat victime, informează agenția Reuters, citând postul CNN Turk. Incidentul s-a produs luni dimineața



Mai multe focuri de armă au fost trase luni dimineață dintr-un vehicul înspre Ambasada SUA de la Ankara, lovind un geam, însă nu s-au înregistrat victime, informează agenția Reuters, citând postul CNN Turk. Incidentul s-a produs luni dimineața în jurul orei 5, a anunțat CNN Turk, precizând că poliția caută atacatorii care după incident au […] The post Ambasada SUA din Turcia a fost atacată cu focuri de armă! appeared first on Cancan.ro.

