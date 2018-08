Amarnicul discurs al doamnei Alina Mungiu-Pippidi 06.08.2018

06.08.2018 Amarnicul discurs al doamnei Alina Mungiu-Pippidi Doamna Alina Mungiu-Pippidi a publicat de curând pe blogul „România curată” un articol în contra „lumpendiasporei” şi „mahalalei” româneşti din Occident. Articolul merită o analiză a discursului, fie şi pentru nevoia de a înţelege



Amarnicul discurs al doamnei Alina Mungiu-Pippidi

Doamna Alina Mungiu-Pippidi a publicat de curând pe blogul „România curată” un articol în contra „lumpendiasporei” şi „mahalalei” româneşti din Occident. Articolul merită o analiză a discursului, fie şi pentru nevoia de a înţelege de ce un astfel de text i-a ieşit autoarei… „curat murdar”.

Amarnicul discurs al doamnei Alina Mungiu-Pippidi

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Operaţiunea de salvare a celor 12 copii şi a antrenorului lor blocaţi de două săptămâni într-o peşteră din Thailanda este în curs de desfăşurare, duminică, anunţă

Liderul Casei Albe, Donald Trump, care a reuşit deja să intre în conflict cu principalii aliaţi ai Statelor Unite ale Americii, se pregăteşte pentru un turneu european care se anunţă a fi

Poliţiştii au intervenit, ieri, la peste 3.500 de evenimente, au constatat aproape 800 de infracţiuni şi au aplicat peste 9.000 de contravenţii, în valoare de peste 2.700.000 de lei, în cadrul acţiunilor desfăşurate pentru prevenirea faptelor

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 73 de percheziţii şi au instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 6.500.000 de lei, în cadrul

Publicatiile The New York TImes si Washington Post se vor prabusi in urmatorii sapte ani, crede presedintele american Donald Trump. "Twitter se debaraseaza in ritm record de fake accounts. Va

HOROSCOPUL ZILEI DE 8 IULIE 2018. O zi cu stari schimbatoare. In doar cateva minute puteti trece de la o stare de somnolenta absolut enervanta la o veselie nejustificata. Cu alte cuvinte, asteptati-va la tot felul

CFR Cluj l-a transferat pe Giuseppe De Luca. Atacantul italian de 26 de ani va juca sub formă de împrumut la campioana României. Informaţia a fost confirmată de campioană, pe siteul oficial. “Campioana României a mai adus un atacant!

Traficul rutier este închis, duminică, la o săptămână de la inundații, pe trei drumuri naţionale din judeţele Covasna, Suceava şi Vrancea. Circulația se desfășoară cu dificultate pe un drum național din Vaslui. Potrivit Centrului

Conducerea Senatului va fi asigurată de luni până miercuri, inclusiv, de Adrian Țuțuianu, senator și vicepresedinte al Camerei Superioare a Parlamentului. Citește mai

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a convocat duminică comandamentul de inundaţii în sistem de videoconferinţă cu autorităţile locale din judeţele aflate sub avertizări meteorologice, anunţând că sunt pregătiţi să intervină

La 25 iunie, Curtea Supremă a Republicii Moldova a respins recursul candidatului opoziţiei pro-Europene unite, Andrei Năstase, confirmând astfel decizia din 21 iunie a Curţii de Apel de a invalida alegerile pentru funcţia de primar de

Absolvenţii de liceu care au fost şefi de promoţie, olimpici internaţional sau au luat 10.00 la Bacalaureat primesc un laptop, cazare şi o masă gratuită pe zi dacă se înscriu la Universitatea Transilvania din

Un accident rutier grav s-a produs duminică, 8 iulie, în judeţul Sibiu, cu implicarea a două autoturisme şi un microbuz. Din primele informaţii, ar fi vorba de doi

Două maternităţi construite din temelii, una din bani europeni şi alta cu bani de la bugetul local. Asta se promite într-unul dintre cele mai importante oraşe din România. Momentan, maternităţile sunt în faza studiului de

Codul portocaliu cuprinde Oltenia, vestul Munteniei, sud-vestul Moldovei, sudul Transilvaniei, Carpaţii Meridionali şi de Curbură. În restul teritoriului României este cod galben de vreme

Există o comună în România unde s-a cheltuit aproape 1 milion de euro ca oamenii să nu sufere niciodată de sete. Deşi are cele mai multe fântâni pe cap de familie, existând gospodării şi cu câte două puţuri în curte, la Scundu - Vâlcea

"Moscova, sosesc Croatii! Dragă Anglie, abia aşteptăm să te întâlnim!", titra duminică cotidianul Sportske Novosti după victoria echipei Croaţiei în faţa Rusiei (4-3) şi calificarea în semifinalele

Selecţionerul Didier Deschamps "are cuvinte puternice care motivează, suntem pregătiţi să mergem la război cu el", a declarat fundaşul dreapta Benjamin Pavard, duminică, cu două zile înaintea

Un platou de filmare amenajat în cadrul legendarului studio cinematografic italian Cinecitta, care a recreat arhitectura şi situri celebre din Roma Antică, a fost distrus de un incendiu în noaptea de sâmbătă

Anglia impresionează la această ediție a Campionatului Mondial. Naționala Albionului este în semifinale, acolo unde se va duela miercuri, de la ora 21:00, cu Croația. Echipa antrenată de Gareth Southagate a avut evoluții sigure la turneul