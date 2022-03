Amantlâc la cote înalte! Cum ar fi încercat Vladimir Putin să seducă o actriţă mega- celebră 13.03.2022

13.03.2022 Amantlâc la cote înalte! Cum ar fi încercat Vladimir Putin să seducă o actriţă mega- celebră Actrița Peta Wilson, care a avut rolul principal din serialul ”La Femme Nikita” ar fi fost sedusă de către Vladimir Putin. Liderul Kremlin-ului a încercat să o atragă cu vodcă și un diamant foarte scump. […] The post Amantlâc la cote



Amantlâc la cote înalte! Cum ar fi încercat Vladimir Putin să seducă o actriţă mega- celebră

Actrița Peta Wilson, care a avut rolul principal din serialul ”La Femme Nikita” ar fi fost sedusă de către Vladimir Putin. Liderul Kremlin-ului a încercat să o atragă cu vodcă și un diamant foarte scump. […] The post Amantlâc la cote înalte! Cum ar fi încercat Vladimir Putin să seducă o actriţă mega- celebră appeared first on Cancan.

Amantlâc la cote înalte! Cum ar fi încercat Vladimir Putin să seducă o actriţă mega- celebră

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul trei WTA, a declarat la Madrid că nu este deloc uşor să participi la competiţii în această perioadă de pandemie, când sunt impuse restricţii. Însă

Premierul chinez Li Keqiang a îndemnat-o recent pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, să întărească relaţiile comerciale cu ţara sa, dar să nu se amestece în „afaceri interne“ cum ar fi drepturile omului şi situaţia politică din Hong

Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, astăzi, despre ajutorul oficial oferit de România Indiei, a doua cea mai afectată țară din lume de pandemia de coronavirus, după SUA. Vorbim despre aparate de oxigen și alte echipamente necesare tratării

Chiar dacă Ana Bogdan (102 WTA) a fost învinsă, în turul I, joi, turneul patronat de Ion Ţiriac continuă să fie de mare interes pentru iubitorii sportului-alb din

Antreprenori locali. Farmaciile Catena au depăşit 4,7 mld. lei cifră de afaceri în 2020, similar cu nivelul din anul

Irina Begu (30 de ani, 75 WTA) a fost învinsă în primul tur pe tabloul principal la Caja Magica împotriva Dariei Kasatkina, scor 6-4, 4-6, 6-7 (1-7). După un prim set echilibrat, Irina Begu a pierdut de trei ori pe propriul serviciu, dar a

Pregăteşte-te să ai mult farmec în intervalul 1-15 mai, datorită conjucturii astrale. Soarele se află în semnul Taurului, semn de pământ, răbdător şi iubitor de lux, care te va încuraja să faci mai multe cumpărături decât îţi permite

Spaţii înghesuite între blo­curi, vedere nestingherită în balconul vecinului de vizavi, alei blocate şi şoferi cu nervii întinşi la maxi­mum – sunt consecinţele ansam­blurilor rezidenţiale care s-au ridicat în ultimii ani în Bucureşti

În 1959, Arlene Pieper a terminat un maraton extrem de greu, pentru a-şi promova o sală de sport, dar nimeni n-a băgat-o în seamă. A devenit faimoasă abia peste... 50 de ani!!! "Am o idee: ca să promovăm sala noastră, voi concura la maraton!".

Anamaria Prodan a povestit de curând că Lorena Balaci i-a furat bărbatul în urmă cu mai bine de 20 de ani. Cunoscuta impresară era complet îndrăgostită de fotbalistul Eugen Trică, când fiica lui Ilie Balaci […] The post Abia acum s-a

Economia Uniunii Europene a înregistrat o scădere de 0,4% în primul trimestru al anului 2021, iar, în zona euro, scăderea este de 0,6%, în contextul menţinerii restricţiilor antiepidemice, conform

Ungaria a relaxat restricţiile anti-COVID, după ce a ajuns la o rată de imunizare de 40%, iar la băile termale Szechenyi din Budapesta s-au format cozi, însă doar cei cu carduri de imunitate, care au făcut dovada vaccinării, au putut intra,

Un incendiu a izbucnit la biserica din satul Topești din județul Vrancea. La fața locului au ajuns mai multe mașini ale pompierilor și o ambulanță SMURD. „A fost anunțat un incendiu la biserica din satul

Peste 700 de persoane au primit, joi, prima doză de ser împotriva Covid-19 la centrul drive-thru din Capitală, amplasat în Piaţa Constituţiei, potrivit platformei RoVaccinare. Autoritățile au subliniat că este un

Medicul-şef al Secţiei Cardiologie I din Spitalul Judeţean Sibiu, Gabriela Eminovici, a murit, joi, din cauza coronavirus. Anunțul a fost făcut de colegii săi

În iunie 2019, la 29 de ani, Andy Ruiz șoca lumea boxului: a devenit primul mexican campion mondial la categoria grea, după ce l-a învins pe Anthony Joshua, în runda a 7-a. Ulterior, în decembrie 2019, britanicul își lua revanșa și

Minaur Baia Mare a câștigat meciul cu SCM Rm. Vâlcea. Oaspeții au condus cu 30-28 pe final, dar nu a știut să gestioneze avantajul. A primit trei goluri consecutive și iese din lupta la titlu. SCM Rm. Vâlcea a început senzațional disputa cu

Real Madrid nu se va putea baza pe Raphael Varane (28 de ani) în returul semifinalelor Ligii Campionilor, cu Chelsea. În tur, la Madrid, scorul a fost 1-1. Fundașul francez, schimbat la pauză în ultimul meci al „albilor”, cu Osasuna (2-0), a

Cel mai probabil pentru a sărbători relaxarea restricțiilor din București, toată floarea cea vestită a lumii manelelor, printre care „Regele” Salam și nelipsitul Tzancă Uraganu, s-au adunat și au dat o petrecere ca pe vremea […] The

Mijlocaşul ofensiv al celor de la Glasgow Rangers a devenit, duminică, cel mai bun pasator decisiv din prima ligă