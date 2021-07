Amalia Enache a vorbit despre al doilea copil: “E adevărat, dar mă gândesc”. Prezentatoarea de la Pro TV este tare mândră de fiica ei, Alma 05.07.2021

Amalia Enache a vorbit despre al doilea copil: “E adevărat, dar mă gândesc”. Prezentatoarea de la Pro TV este tare mândră de fiica ei, Alma

Actorul Sean Penn, în vârstă de 59 de ani, s-a căsătorit cu Leila George, o actriţă australiană în vârstă de 28 de ani, scrie People Magazine, citată de Mediafax. Sean Penn şi Leila George formează un cuplu din 2016, iar zilele trecute s-au

A fost mega-petrecere în familia unuia dintre cei mai renumiți maneliști de la noi din țară. Karmen Simionecu , chef la dublu în vreme de pandemie. Artista și-a creștinat și a rupt turta fiicei sale, Sofia Rossa. CANCAN.RO vă prezintă, în

O tânără cu trei copii şi însărcinată s-a dezlănţuit asupra poliţistei care i-a oprit cheful din bloc, în miez de noapte şi a

Reţelele regionale de farmacii, care nu fac parte dintr-un lanţ cu extindere naţională, se menţin pe o piaţă extrem de concurenţială, marcată până acum de achiziţii ale celor

Nemţii cu vârste de sub 30 de ani sunt afectaţi cel mai puternic din punct de vedere financiar de pandemie, relevă un nou studiu, potrivit Deutsche

Un studiu realizat de organizaţia educaţională SuperTeach arată că 71% din elevii claselor VII-XII și-ar dori ca profesorii să predea folosind exerciții practice, inspirate din viața reală, Cercetarea a

Cifra de afaceri a Automobile Dacia a înregistrat o uşoară scădere în 2019 (-0,23%), comparativ cu 2018, ca urmare a unei scăderi a volumelor de compo­nente vândute pentru fabricaţia de vehicule, necom­pen­sată în tota­lita­te de

Anul acesta Mihaela Rădulescu și-a sărbătorit ziua de naștere în mediul online. Diva de la Monaco a respectat regulile impuse pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și a mutat petrecerea pe rețelele de socializare. Vedeta de la ProTv

Vremea se menține călduroasă pe parcursul zilei de marți, iar valorile termice vor atinge maxime de 33 de grade Celsius, în Capitală, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Astfel,

Actorul Reni Santoni, cunoscut pentru rolurile din lungmetrajul “Dirty Harry” şi serialul “Seinfeld”, a murit la vârsta de 81 de ani, potrivit Variety. Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook de producătoarea Tracy Newman,

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile care o să-l ungă la suflet pe patronul FCSB. Ginerele lui Gigi Becali a făcut planton lângă căruciorul fiicei pe plaja milionarilor. Theodora, fiica cea mare a patronului de la FCSB, și

Comisia Europeană (CE) implementează noi reguli de raportare a obligaţiilor fiscale pentru platformele digitale. După aplicarea DAC 6 (Directiva 2018/822/EU) pentru

TVR anunță că încă o persoană a fost confirmată cu noul coronavirus, acesta fiind al optulea angajat al postului public de televiziune testat pozitiv de la începutul epidemiei în

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, somează Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, “să renunșe la a-I apăra pe pedofili”. Aceasta a scris, într-o postare pe contul său de socializare, că

Așa cum anunțasem cei de la EA vor elimina bucuriile considerate „provocatoare” la adresa altor jucători. Într-un interviu acordat publicației Inverse, unul din dezvoltatorii jocului anunța că cel puțin două bucurii de după marcarea

Creditele totale acordate în perioada martie-iunie s-au ridicat la peste 23,1 miliarde de lei, arată Asociaţia Română a Băncilor (ARB). În ultimele patru luni, volumul creditelor noi

Uvertura Mall, centru comercial din Botoşani aflat în reorganizare juridică, a încasat în primul semestru din 2020 venituri din chirii cu 53% mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, din cauza suspendării activităţilor în malluri,

113 milioane de dolari vor câștiga creatorii LoL în următorii trei ani. Gigantul online și-a asigurat drepturile exclusive pentru transmisia tuturor evenimentelor globale de League of Legends în China, în frunte cu Cupa Mondială. Pe lângă

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, astăzi, un curs de referinţă de 4,8336 lei/euro, 4,0757 lei/dolar, 5,3448 lei/liră sterlină, 4,4832 lei/franc elveţian. Cursul de

Aproximativ un sfert din părinţii români iau în considerare încheierea unei asigurări cu economisire pentru copiii lor, în timp ce 41% susţin că motivul principal pentru încheierea unei asigurări este acela de a le asigura copiilor o sumă de