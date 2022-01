Am sperat degeaba! 21.01.2022

21.01.2022 Am sperat degeaba! Vă mai amintiți ce mândri am fost, ce entuziasmați, după ce România U21 a ajuns în semifinalele CE 2019 din Italia, unde a pierdut onorabil, 2-4, în fața Germaniei? Ne-am zis atunci că, repetând istoria de la Cardiff 1993, se naște o



Am sperat degeaba!

Vă mai amintiți ce mândri am fost, ce entuziasmați, după ce România U21 a ajuns în semifinalele CE 2019 din Italia, unde a pierdut onorabil, 2-4, în fața Germaniei? Ne-am zis atunci că, repetând istoria de la Cardiff 1993, se naște o generație care, talentată și hotărâtă, va reuși să scoată fotbalul tricolor din tunel. Că va fi capabilă să calce pe urmele așa-zisei Generații de Aur. ...

Am sperat degeaba!

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Municipiul Bucureşti se menţine în zona roşie, cu 3,16 cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, la fel ca în ziua anterioară, a anunţat miercuri Grupul de Comunicare Strategică. În

Rezultatele comerţul exterior cu produse agroalimentare reflectă într-o măsură fidelă caracteristicile întregului lanţ valoric ce cuprinde producţia, depozitarea, prelucrarea industrială şi comercializarea produselor agroalimentare pe piaţa

Fresco Expert, furnizorul care sustine geniul in bucatariile profesionale din Romania inca din anul 1992, va pune la dispozitie sute de echipamente HoReCa in regim outlet, la preturi reduse semnificativ fata de

Apar informații șocante cu privire la bătaia pe care a încasat-o Laurette în Centrul Vechi al Capitalei. CANCAN.RO a aflat cum s-ar fi întâmplat totul, pas cu pas. Se pare că, potrivit surselor noastre, firul […] The post Ce s-ar fi

Gheorghe Hagi îşi doreşte să revină în antrenorat, însă nu vrea să o mai facă tot pe banca Viitorului, echipă pe care o şi

Un număr de 103.200 doze de vaccin AstraZeneca urmează să ajungă, joi, la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", informează un comunicat de presă al Comitetului Naţional de

Aproximativ 76% dintre directorii generali estimează o îmbunătăţire a evoluţiei Produsului Intern Brut (PIB) global în 2021, la un an de la declanşarea pandemiei COVID-19, arată datele celei de-a 24-a ediţii a raportului PwC CEO

Kylian Mbappe (22 de ani), autorul a 4 goluri în dubla Barcelona - PSG din optimile de finală ale Ligii Campionilor, i-a entuziasmat pe fanii echipei din Paris cu o postare făcută joi. Tânărul star al parizienilor a atras toate privirile în cele

DSP a deschis, miercuri, mai multe puncte de control pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni. Reprezentanții direcției spun că decizia va duce la scurtarea timpului de aşteptare pe

Traficul rutier pe Drumul European E85 a fost restricţionat de poliţişti, în Poşta Câlnău, din cauza unui accident rutier. O maşină s-a răsturnat iar şoferul, un vrâncean de 18 ani, a scăpat

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 200.124, după ce joi, 11 martie, au fost înregistrate 1.896 de cazuri, în urma procesării a 4.919 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, 37 de persoane au fost răpuse de noul coronavirus, fiind

Construcţia Terminalului de pasageri din cadrul Aeroportului Internaţional Braşov s-a încheiat, anunță, joi, CJ Brașov. Mai sunt necesare retuşuri finale, instalarea echipamentelor şi sistemelor

CSA Steaua și FCSB 2 se vor întâlni sâmbătă, de la ora 15:00, în meciul orgoliilor din Liga 3. Partida din Complexul Ghencea va avea un invitat de marcă, în persoana lui Victor Pițurcă. Campionatul Ligii 3 se va relua în acest weekend, iar

Stadionul din Sfântu Gheorghe prinde din ce în ce mai mult contur. Oficialii lui Sepsi au publicat un nou set de imagini cu „bijuteria” din Covasna. Astfel, la arena în care s-au investit aproximativ 20 de milioane de euro a început deja

Un an de pandemie s-a suprapus cu primul an de la revenirea Alessandrei Stoicescu la pupitrul știrilor de la Antena 1. 13 martie 2020, la doar două zile după ce a fost declarată pandemia la […] The post Un an de pandemie s-a suprapus cu primul

Continental România, cel mai mare producător de componente auto prezent pe piaţa locală, pregăteşte investiţii de 150 mil. euro în 2021, iar cei mai mulţi bani merg spre finalizarea proiectelor demarate în 2020, precum cele din centrul de

Bianca Pascu evoluează sâmbătă în etapa de Cupă Mondială de la Budapesta, acolo unde poate obține biletul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo La un an de la ultima competiție internațională, sabrera Bianca Pascu are sâmbătă o zi dificilă.

Extinderea procedurilor de fertilitate a dus la o creștere mare a numărului de nașteri de gemeni la nivel mondial, fără precedent în istorie, precum și aducerea pe lume a copiilor la vârste înaintate,

Implementarea pe plan local a unor astfel de tehnologii ar putea rezolva o bună parte din problemele actuale ale sistemului şi ar permite lansarea unui nou val de investiţii în domeniul energiilor

Ministrul Afacerilor Interne - Lucian Bode a anunţat că românii vor putea solicita noul tip de carte de identitate cu cip începând cu luna august. Noul document va avea dimensiuni reduse faţă de actualul document și va conține elemente de