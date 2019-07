Am pătruns în ”Regatul farfuriilor din lut”! 13.07.2019

13.07.2019 Am pătruns în ”Regatul farfuriilor din lut”! Locuinţele din satul Olari, care aparţine de orașul Horezu din judeţul Vâlcea, sunt unice. Şi asta pentru că fiecare casă e decorată cu obiecte din lut ieșite din mâinile muncite ale proprietarilor. Localitatea este vatra ceramicii oltenești



Locuinţele din satul Olari, care aparţine de orașul Horezu din judeţul Vâlcea, sunt unice. Şi asta pentru că fiecare casă e decorată cu obiecte din lut ieșite din mâinile muncite ale proprietarilor. Localitatea este vatra ceramicii oltenești şi a fost inclusă în lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO, în anul 2012. Arta olăritului se transmite din

