Am pătruns în fabrica de clopote de la Vâlcea! 09.05.2019

09.05.2019 Am pătruns în fabrica de clopote de la Vâlcea! Lângă Râmnicu Vâlcea funcţionează una dintre puţinele turnătorii de clopote care mai există în ţară. Aici s-au făcut sute de clopote pentru biserici din România, iar multe au mers şi la export, în ţări din Europa, Asia şi America de



Lângă Râmnicu Vâlcea funcţionează una dintre puţinele turnătorii de clopote care mai există în ţară. Aici s-au făcut sute de clopote pentru biserici din România, iar multe au mers şi la export, în ţări din Europa, Asia şi America de Sud. Peste 350 de clopote au fost vândute în România şi în străinătate.

