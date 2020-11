Am filmat-o pe Simona Halep cu nici 72 de ore înainte de a fi confirmată cu SARS-CoV-2. Pe cine a vizitat marea campioană 02.11.2020

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini inedite cu Simona Halep. Cu aproximativ 72 de ore înainte de a fi confirmată cu noul tip de coronavirus, cea mai bună jucătoare de tenis din România și-a vizitat […]

Achiziţiile realizate de persoane fizice au ajuns din nou să reprezinte aproape jumătate din vânzările de autoturisme, potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile

Moneda unică europeană a depăşit pragul de 4,77 lei, pentru prima oară în istorie. Dolarul a fost cotat la 4,3159, o valoare mai mică față de cea de vineri, iar francul elvețian a scăzut și el la 4,3586. Leul românesc este a atins un record

Parlamentul trebuie să introducă de urgenţă pe ordinea de zi şi să respingă OUG 51/2019 care scoate transportul rutier intrajudeţean de persoane din sfera serviciilor publice, a afirmat luni vicepremierul

China are o expunere masivă faţă de dolarul american, însă acum, cu riscul de „decuplare“, Beijingul îşi diversifică discret rezervele valutare pentru a-şi reduce dependenţa de cea mai importantă monedă de constituire a rezervelor din

Patronul unei societăţi comerciale, din Moreni, a fost sancţionat de poliţişti după ce a fost prins că vindea alimente expirate. Este vorba de o femeie de 40 de ani, din

Naţionala de fotbal a Moldovei va juca un meci de verificare în compania selecţionatei Rusiei. Partida este programată pentru 31 martie 2020, pe stadionul Zimbru din Chişinău, transmite

Trupa Valahia a fost formată inițial din Mihai Trăistariu, Dorin Topală și Costi Ioniță. La mai bine de 15 ani de când au luat-o pe drumuri separate, Topală și Trăistariu au cântat din nou împreună, pe o scenă din Capitală, weekend-ul

Ochelarii de soare sunt parte integrantă din ”imaginea” lui Romeo Fantastick, iar o apariție a sa fără celebra pereche de ochelari pare un scenariu incredibil. Firește, mulți s-au întrebat și de ce poartă artistul, tot timpul, ochelarii de

Un tânăr român, în vârstă de 19 ani, a murit sâmbătă, în urma unui tragic accident rutier petrecut în Italia. Alexandru Liviu Peia juca fotbal la echipa de tineret a celor de la formația Varese Calcio, a notat varesenews.it. Alexandru era

Daniela Crudu are probleme de sănătate! Fosta asistentă tv a mărturisit că a descoperit, după ce a făcut niște analize, că că suferă de o boală gravă. Daniela Crudu suferă de diabet. Valoarea glicemiei este destul de ridicată, astfel că

Avocatul Poporului, Renate Weber, a anunţat marţi că instituţia pe care o conduce va efectua o anchetă în cazul de la Timişoara, unde trei persoane au murit, iar mai multe au ajuns la spital, în

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a atras, marţi, 75 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de luni, când a împrumutat 858 de milioane de lei, la o dobândă de 4,09% pe an, printr-o

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a informat că, în perioada în care Legea pensiilor a fost modificată, Casa Naţională de Pensii Publice nu a fpcut niun studiu privind impactul majorării

Debutul sezonului rece a marcat o creştere semnificativă a numărului de victime în incendii la locuinţe şi gospodării ale cetăţenilor, deşi temperaturile exterioare au fost relativ ridicate. Astfel, între 1 octombrie - 15 noiembrie, la nivel

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis la reexaminare legea privind repatrierea aurului, depusă în Parlament de fostul lider PSD Liviu Dragnea şi senatorul Şerban Nicolae. Potrivit preşedintelui, "soluția legislativă preconizată nu ține cont de

De multe ori, în post poți rămâne fără inspirație. Iată idei de meniuri de post, ușor de preparat și absolut delicioase. Meniuri de post pot fi nenumărate, este important însă să alegi variante pe cât de sănătoase, pe atât de gustoase.

Turcia ar putea transforma fosta biserică ortodoxă Chora din Istanbul, în prezent muzeu, în moschee, notează presa greacă. I-ar putea urma exemplul și celebra Sfânta Sofia, așa cum a sugerat deja președintele Recep Tayyip Erdogan. Consiliul de

În urmă cu mai bine de două luni, pe Șoseaua Chitilei din Capitală avea loc o adevărată tragedie, ale cărei urmări sunt încă nevindecate. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut imagini de ultimă oră cu bossul de la Ligă.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, joi seară, că în 15 noiembrie a fost depusă o plângere la DNA împotriva sa şi, probabil va fi chemată la

Liderul social-democraţilor, Viorica Dăncilă, a declarat, joi, că nu este vinovată, ca fost premier, că România nu a devenit membru nepermanent al Consiliului de Securitate ONU, adăugând că