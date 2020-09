Am descoperit-o pe vedeta de la Antena 1 care joacă la PRO TV în roluri secundare. „A acceptat pentru că…” 14.09.2020

14.09.2020 Am descoperit-o pe vedeta de la Antena 1 care joacă la PRO TV în roluri secundare. „A acceptat pentru că…” Revelația Antenei 1, Oana Cârmaciu, cea care interpretează rolul principal în serialul „Sacrificiul”, mai precis pe frumoasa doctoriță Ioana Popescu, s-a reorientat în timpul pandemiei. Ea a schimbat macazul și a semnat pentru un rol



Am descoperit-o pe vedeta de la Antena 1 care joacă la PRO TV în roluri secundare. „A acceptat pentru că…”

Revelația Antenei 1, Oana Cârmaciu, cea care interpretează rolul principal în serialul „Sacrificiul”, mai precis pe frumoasa doctoriță Ioana Popescu, s-a reorientat în timpul pandemiei. Ea a schimbat macazul și a semnat pentru un rol secundar la postul concurent, PRO TV. CANCAN.RO a aflat detalii uluitoare din culise. Astfel, Oana a apărut într-un mic rol […] The post Am descoperit-o pe vedeta de la Antena 1 care joacă la PRO TV în roluri secundare. „A acceptat pentru că…” appeared first on Cancan.ro.

Am descoperit-o pe vedeta de la Antena 1 care joacă la PRO TV în roluri secundare. „A acceptat pentru că…”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Unul dintre liderii galeriei Petrolului Ploiești a intrat în vestiar după remiza rușinoasă cu Sportul Snagov (1-1) și s-a luat de antrenorul Flavius Stoican (42 de ani). Intervenția energică a mai multor jucători a împiedicat escaladarea

Regizorul Alexandru Darie, managerul Teatrului Bulandra, a plecat dintre noi. Mult prea devreme. Avea doar 60 de ani. Noblețe și talent. Absent și mereu supraviețuitor. Spațiul lui de zbor

„Din punct de vedere al tehnologiei mă aştept ca birourile să activeze ca nişte tablete de unde să îţi poţi comanda mâncare, să îţi trimiţi lucrurile la spălătorie, să comanzi spălarea maşinii care este în parcarea

Brazilia se află sub presiune din partea ţărilor europene cu privire la politicile sale de mediu, în special eşecul de a face faţă incendiilor

În primele 8 luni ale anului 2019, raportat la aceeaşi perioadă a anului 2018, se observă că numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu 10,3%, al persoanelor decedate în accidente cu 16,8%, iar cel al persoanelor rănite grav în accidente

Klaus Iohannis își depune chiar la această oră la biroul Electoral Central semnăturile de susţinere a candidaturii sale. Preşedintele în exerciţiu este însoţit de liderii PNL care au anunţat peste

♦ Creşterea expunerii investitorilor străini pe titlurile de stat de pe piaţa locală, respectiv intrările de capitaluri pe fondul randamentelor ridicate au determinat intrarea monedei naţionale pe un trend de apreciere în raport cu euro, cursul

FC Voluntari și Academica Clinceni se întâlnesc în derby-ul Ilfovului într-un meci din etapa a 10-a din Liga 1. Partida începe la ora 15:00 și poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look

Există puţine muzee în lume care să aibă o sonoritate mai bună ca Met-ul american. Comparabile sunt - poate - doar Louvre în Paris, British Museum la Londra şi Ermitajul din Sankt Petersburg. Este cel mai important muzeu de artă din Statele

Gianluigi Buffon, portarul de 41 de ani, revine diseară la Juventus, după rătăcirea de la PSG. În meciul cu Hellas Verona va bifa a 902-a prezenţă la bianconeri şi la Parma 656 de meciuriare Gigi Buffon în poarta lui Juventus în toate

Lenjeria de mătase a Evei Braun, brodată cu iniţialele acesteia, a fost vândută la o licitaţie organizată de „Humbert and Ellis“, în oraşul englez Towcester, pentru suma de 4.188 de euro, scrie

Săptămâna Modei de la Londra a debutat sub semnul Brexitului, care ar putea contabiliza pierderi de peste un miliard de lire sterline pentru industria modei, în lipsa unui acord de ieşire din UE a Marii Britanii, şi a continuat cu demonstraţiile

Peste 943.000 de români lucrează cu contracte de muncă cu salarii de peste 1.000 de euro (4.725 de lei) brut pe lună, potrivit informaţiilor furnizate de Inspecţia Muncii la solicitarea ZF. Acest nivel salarial brut se traduce într-un salariu net

Asociaţia Eu şi Endometrioza a organizat pe 20 septembrie, la Timişoara, prima conferinţă internaţională din România dedicată endometriozei, o afecţiune diagnosticată tot mai des şi care netratată duce la

Sarcina ei este să repare în continuare reputaţia pătată a RBS şi să readucă banca pe mâinile privaţilor - la peste 10 ani după ce un ajutor de stat de 45 de miliarde de lire sterline i-a salvat în criza

Un bărbat de 60 de ani s-a înecat duminică în staţiunea Costineşti, în zona epavei. În ajutorul său au venit salvatorii de la SMURD Tuzla, dar nu i-au mai putut salva

Horoscop Berbec. Lupta cu banalitatea care se aseaza peste un anumit proiect de la care tu aveai alte asteptari. La cat de mult ai muncit si ai luptat pentru rezultatele spre care ai pornit candva, e si normal sa nu

Şapte companii româneşti de specialitate au depus oferte în cadrul licitaţiilor publice în vederea întocmirii studiilor de fezabilitate pentru 44 staţii de cale ferată incluse în programul „Modernizarea a 47 de staţii de cale ferată”,

Peste 220.000 de oameni au „dispă­rut“ din sectorul construcţiilor în ultimii zece ani, lăsând şantierele şi fabricile de materiale de con­strucţii cu numai 339.000 de an­gajaţi în

Muzeul Național de Artă al României vă invită miercuri, 25 septembrie 2019, ora 18.00, la conferința Descifrând portretele regale: Ferdinand şi Maria – de la prinţi moştenitori la suveranii României