“Am decis sa ignor gura lumii si m-am apucat de videochat!” 08.10.2020

“Am decis sa ignor gura lumii si m-am apucat de videochat!”

Chiar daca a devenit legal inca din anul 2003, videochatul este in continuare un domeniu foarte controversat. Cu toate acestea, multe tinere aleg sa devina modele online, pentru ca incasarile sunt colosale. Un model...

Raluca Turcan are de ales: fie preia Ministerul Dezvoltării, fie va fi numită vicepremier fără portofoliu, cu speranţa că ar putea deveni preşedintele Camerei Deputaţilor. În această noapte se vor stabili titularii de la Sănătate, Mediu şi

Salariul mediu pe economie a ajuns la 3.044 de lei net în luna august a anului 2019, în creştere cu 14% faţă de perioada similară din 2018, arată datele Institutului Naţional de

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată 517.928 fermieri, cu o sumă totală de 715.413.116 euro, din 16 octombrie până în prezent. Din total, 561.958.064

Toate cele 24 de meciuri din cadrul etapei a treia a grupelor Europa League s-au disputat astăzi. AICI sunt toate rezultatele meciurilor din această searăVezi AICI clasamentele în timp real Celtic a învins-o pe Lazio în grupa din care face parte

Preşedintele de onoare al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, este convins că alianţa de guvernare PSRM-ACUM este un permanentă şi nu temporară, aşa cum declarau anterior liderii Blocului

Lanţul de clinici dentare Dr. Leahu, cu afaceri de 29,5 mil. lei în 2018, a încheiat anticipat plasamentul privat pentru atragerea a 10 mil. lei de la investitori, în una dintre cele mai mari emisiuni de obligaţiuni în lei de pe piaţa AeRO,

O tânără de 22 de ani din Dâmboviţa a fost reţinută, iar apoi plasată sub control judiciar, după ce, într-un bar, a sărit la bătaie şi a lovit doi bărbaţi pe care i-a şi ameninţat, distrugând şi mobilierul

La prima vedere, pare o întrebare uşor de ironizat sau ignorat, pare o glumă sau, în cel mai bun caz, o chestiune ce nu necesită mult timp de gândire. Răspunsul este nu, iar motivele pot fi

Comisia Electorală Centrală a atribuit mandatele de deputat în Parlament concurenţilor electorali aleşi în circumscripţiile electorale uninominale nr.17, 33, 48 şi 50, la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie, transmite

Gazetarul Cristian Tudor Popescu i-a replicat, la Digi24, şefului DSU, Raed Arafat, care a criticat, într-o declaraţie postată pe Facebook, un comentariu al gazetarului, pe care îl consideră „deplasat”. Este vorba despre analiza făcută de

Un urs a cărui prezenţă a fost semnalată în municipiul Mediaş, sâmbătă dimineaţă, a fost alungat în mediul său natural, în urma intervenţiei jandarmilor, poliţiştilor şi

Liverpool și Tottenham se întâlnesc ACUM, în derby-ul etapei #10 din Premier League. Partida a început la ora 18:30, este liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport 1. Vezi AICI programul etapei #10 din Premier LeagueVezi AICI clasamentul

Control a fost lansat la sfârşitul lunii august a acestui an, însă cum ultima perioadă a fost una extrem de aglomerată în zona de tech, am reuşit să îl joc abia acum, la sfârşit de octombrie. Mă bucur însă că am făcut-o pentru că am

Wawa Chombonggai avea şase ani când a fost condamnat la moarte de tribul său canibal fiind considerat un spirit rău după moartea părinţilor săi. Salvat de un ghid care l-a adoptat, adolescentul s-a întors în junglă după 13 ani pentru a-i

Fiorentina a pierdut meciul cu Lazio, scor 1-2 în etapa a noua din Serie A, iar Franck Ribery (36 de ani) a avut prim-planul după meci, când a încasat cartonașul roșu după fluierul de final al partidei. Faza care a decis meciul de la Florenţa a

Primul model electric de serie Mazda, Mazda MX-30, lansat recent la Salonul Auto de la Tokyo poate fi deja precomandat şi în România. Mazda MX-30 este disponibilă într-o variantă specială pentru lansare, cu un pachet bogat de dotări, la un preţ

Conducerea Parlamentului a respins propunerea premierului desemnat Ludovic Orban ca votul asupra guvernului să fie dat miercuri. Votul va avea loc lunea viitoare, 4 noiembrie, cu doar şase zile înaintea primului tur al alegerilor prezidenţiale (10

Horoscop 29 octombrie Berbec Încerci să planifici fiecare moment al zilei, iar când lucrurile iau o întorsătură neaşteptată tinzi să te stresezi mai mult decât este cazul. Încearcă să trăieşti

Rezervările de vacanţe în România cu vouchere de vacanţă ale Paralelei 45 au înregistrat o creştere cu 134% în perioada ianuarie-septembrie

Exact când situația lui Gareth Bale (30 de ani) de la Real Madrid părea că s-a stabilizat, presa din Spania aruncă „bomba”: galezul ar putea ajunge în China, la Shanghai Shenhua. Tensiunile dintre Bale și antrenorul Zinedine Zidane,