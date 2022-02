Am aflat adevărul! De unde provine cicatricea imensă de pe abdomenul lui Marian Drăgulescu de la Survivor România 17.02.2022

17.02.2022 Am aflat adevărul! De unde provine cicatricea imensă de pe abdomenul lui Marian Drăgulescu de la Survivor România Marian Drăgulescu a acceptat provocarea ”Survivor România” și face parte, de curând, din echipa Faimoșilor. Însă, miile de fani înfocați ai emisiunii-concurs s-au întrebat care este ”povestea” din spatele cicatricei de pe abdomenul lui



Am aflat adevărul! De unde provine cicatricea imensă de pe abdomenul lui Marian Drăgulescu de la Survivor România

Marian Drăgulescu a acceptat provocarea ”Survivor România” și face parte, de curând, din echipa Faimoșilor. Însă, miile de fani înfocați ai emisiunii-concurs s-au întrebat care este ”povestea” din spatele cicatricei de pe abdomenul lui Marian […] The post Am aflat adevărul! De unde provine cicatricea imensă de pe abdomenul lui Marian Drăgulescu de la Survivor România appeared first on Cancan.

Am aflat adevărul! De unde provine cicatricea imensă de pe abdomenul lui Marian Drăgulescu de la Survivor România

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simtel, integrator în zona de energie regenerabilă, telecomunicaţii şi automatizări, vrea să atragă de la investitorii de la Bursă între 2 şi 3 milioane de euro prin BT Capital Partners (BTCP) şi estimează plasamentul privat de acţiuni în

Gabriel Diaconu, medic psihiatru, a făcut câteva calcule simple şi a ajuns la concluzia că "mai devreme sau mai târziu, o jumătate de milion de români vor muri de

Un studiu publicat recent dă asigurări că grupa de sânge nu are nicio legătură cu riscul de a contracta o formă mai gravă de

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială de vreme rece, valabilă în intervalul 6 aprilie - 8 aprilie pentru București. În intervalul 6 aprilie ora 21:00 - 7 aprilie ora 09:00 cerul

Gabi Luncă, supranumită „Regina muzicii lăutărești”, a fost condusă ieri pe ultimul drum cu râuri de lacrimi, mii de flori și o infinită durere pe care cei dragi o simt din clipa în care au […] The post Detaliile tulburătoare

Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a povestit, marți seară, la Kanal D, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, despre obiceiurile alimentare pe care le avea pe vremea când era consilier la Primăria sectorului 6

Zona de coastă a Mării Negre va fi supravegheată printr-un sistem de drone, pus gratuit la dispoziția Poliției de Frontieră de Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă. Ministrul de Interne,

Oamenii legii au întrerupt o nuntă la care erau circa o sută de persoane, ce se desfăşura la restaurantul unui hotel din Suceava şi au aplicat amenzi organizatorului şi administratorului unităţii în valoare totală de 6.000 de

Medicul Cătălin Denciu, rănit în incendiul de la Spitalul Piatra Neamţ în timp ce încerca să salveze pacienţii, a fost declarat ”Eroul Anului 2020” în Belgia, unde el se află acum sub

Ministerul Culturii ia în calcul elaborarea unui set de patru scenarii pentru accesul la evenimente culturale, a anunţat ministrul Bogdan Gheorghiu luni

A doua zi după ce a fost ales omul meciului în victoria cu Dortmund (2-1) în turul "sferturilor" Ligii, Kevin De Bruyne (29 de ani) a semnat nou acord cu Man. City până pe 30 iunie 2025! Anunțul a venit pe pagina de Twitter a

Pieţele de capital din Europa se îndreptată spre noi niveluri record datorită speranţelor generate de recuperarea economiei mondiale, continuând să alimenteze optimismul investitorilor. Indicele paneuropean STOXX 600 a reuşit să depăşească

Rar un guvern unde cei care ştiu ce e de făcut să fie aşa de slabi prin raport cu populiştii care conduc şi care nu ştiu ce să facă mai repede, să îşi calce propriile reguli ca să nu ţipe familia dnei Luncă la Antena 3 sau să nu agite

Pe 8 aprilie se aniversează o jumătate de secol de la prima Zi Internațională a Romilor. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de când sărbătorim Ziua Internațională a Romilor. În 1971, la Londra, a avut loc primul congres internațional al

Ora 13:00 - LIVE România în realitate. Invitat: Ovidiu Telegescu, psiholog. Prezentator: Ana Maria

Avi Compact, o companie care furnizează soluţii integrate de climatizare şi instalaţii, pariază pe o creştere de până la 10% a afacerilor în 2021, susţinută de nevoia de mentenanţă a aparatelor de

Numărul persoanelor imunizate de la începutul campaniei de vaccinare a ajuns joi la 2.206.254, conform datelor oficiale transmise azi, 8 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. În ultimele 24 de ore, 56.823 de

CFR Cluj a câştigat titlul în Liga 1 în ultimele trei sezoane, iar în acest moment jocul echipei ardelene nu arată foarte

Doi români, care pe parcursul mai multor luni au furat peste o sută de de biciclete electrice din magazine din oraşul Toulouse şi din regiune, au fost arestaţi şi puşi sub acuzare în Franţa miercuri

EY România l-a desemnat, în cadrul Galei Entrepreneur of The Year Romania, pe Horaţiu Ţepeş, proprietarul producătorului de acoperişuri Bilka Steel, antreprenorul român al anului 2020. Bilka a avut afaceri de 163 mil. euro în 2020 şi 500 de