Alte 5 persoane răpuse de coronavirus în România. Numărul deceselor a ajuns la 693 29.04.2020

Grupul de Comunicare Strategică a transmis, printr-o informare de presă, că încă cinci români au murit din cauza COVID-19. De la începutul pandemiei de coronavirus, în România au fost înregistrate 693 de decese. Potrivit informațiilor oficiale, este vorba despre două femei – din București și județul Arad – și trei bărbați din București și județul […] The post Alte 5 persoane răpuse de coronavirus în România. Numărul deceselor a ajuns la 693 appeared first on Cancan.ro.

♦ David-Paul Ivanciuc, director comercial al Jolly Cluj: „Ne-am fi dorit deschiderea unui magazin în Bucureşti, dar piaţa muncii din România se află într-un moment dificil ♦ Reuşim cu mare greutate să atragem talente în cadrul firmei ♦

METEO. ANM a emis, joi, o atenționare cod portocaliu de vânt și grindină pentru județul Călărași, în aceeași zonă unde în urmă cu două zile s-a format o

Drona a decolat dintr-un parking la Baltimore (SUA) şi a parcurs 4,5 km pentru a duce un rinichi refrigerat pe acoperişul spitalului universitar din Maryland. Misiunea a durat exact 10 minute. Operaţiunea a necesitat o autorizaţie specială de zbor.

Procurorul Ramona Bulcu, fost purtător de cuvânt al Parchetului General, s-a sinucis după ce s-a aruncat de la etajul 5 al sediului instituției. UPDATE ora 14:35. Parchetul General a anunțat oficial, într-o postare pe Facebook, că moartea

Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs vineri în nord-estul Insulelor Solomon din Oceanul Pacific, a anunţat Institutul de geofizică al Statelor Unite (USGS) citat de agenţia Reuters. În urma seismului nu au

Rata şomajului în luna martie 2019 a înregistrat aceeaşi valoare ca şi în luna precedentă, 3,8%, rata şomajului la bărbaţi fiind cu 0,6 puncte procentuale mai mare decât la femei, informează

În orice clasament al actualului sezon, tur și retur de campionat regulat, dar și play-off, gruparea din Gruia e pe primul loc, deasupra clubului lui Becali. CFR e 99% campioană. Are 5 puncte peste FCSB, plus avantajul că dacă va termina la

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizări nowcasting Cod galben de vreme instabilă, valabile în zone din judeţele Botoşani şi Bihor. Potrivit meteorologilor, până la

Cătălin Cazacu a fost surprins în compania fiicei unui fost politician celebru din România, într-un club de la malul mării. Celebrul sportiv Cătălin Cazacu a fost văzut recent în compania frumoasei Ioana Voicu, nimeni alta decât fata lui

Moţiunea simplă pe Justiţie, iniţiată de senatori PNL şi USR, a fost retrasă de pe ordinea de zi a plenului Senatului. Tudorel Toader și-a dat demisia de la conducerea MJ, ca urmare a retragerii sprijinului politic de către PSD, scrie

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, că numai cu o presă independentă se poate clădi o "democraţie solidă" şi a mulţumit jurnaliştilor

SIMONA HALEP LA MADRID. S-a tras la sorți a tabloului principal feminin de la Madrid, turneul care va avea loc în perioada 4-11 mai și care are la start 4 jucătoare din România. Simona Halep va debuta la Madrid împotriva

Compania Electrolux ameninţă cu relocarea producţiei în Polonia, ceea ce este o acţiune de intimidare a greviştilor, care are ca scop să descurajeze lucrătorii, din Satu Mare şi de oriunde, în a-şi cere drepturile, acuză sindicaliştii de la

După Paşti, inspirată de emoţiile transmise de cei care au petrecut sărbătorile la ţară, dar şi de satul ca temă centrală a campaniei electorale din Spania, am purces la a scrie un material mai amplu despre viitorul spaţiului rural

Doi britanici au câştigat la o loterie cu taloane de răzuit suma de 4 milioane lire (4,6 milioane euro), însă plata le este refuză pentru că ar fi cumpărat biletul cu un card furat, informează cotidianul The Sun. Mark Goodram (36 de ani) şi

Cel puţin şase persoane au fost transportate la spital, în urma unui accident rutier care s-a produs, vineri seara, pe drumul naţional 29 care face legătura între municipiile Botoşani şi Suceava, pe

Furtuna Hannah a lovit, sâmbătă, Marea Britanie. Mai multe zone sub cod portocaliu de vânt puternic, iar avioanele care au decolat și aterizat pe aeroporturile din orașele afectate au avut probleme serioase. Imaginile cu avioane care încearcă să

Apelul la 112 a fost făcut puţin după miezul nopţi. O persoană anunţa că în interiorul unei farmacii ar fi rămas blocată o

Grupul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) va fi dizolvat după scrutinul europarlamentar, urmând să fie înlocuit de altă alianţă politică, a declarat liderul formaţiunii politice, Guy Verhofstadt, citat de site-ul

Un accident cumplit a a avut loc în această seară în localitatea Daia, către Uzuru, pe DN5. Un autoturism s-a ciocnit violent de o dubiță. În urma impactului, o femeia a murit și alte 3 persoane au fost grav