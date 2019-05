Alte 2 cutremure s-au produs în România astăzi. Ce magnitudine au avut 26.05.2019

26.05.2019 Alte 2 cutremure s-au produs în România astăzi. Ce magnitudine au avut Astăzi, duminică, 26 mai 2019, s-au produs alte două cutremure după cele înregistrate în zorii zilei, unul în județul Buzău, iar altul în Marea Neagră. Oficialii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica



Alte 2 cutremure s-au produs în România astăzi. Ce magnitudine au avut

Astăzi, duminică, 26 mai 2019, s-au produs alte două cutremure după cele înregistrate în zorii zilei, unul în județul Buzău, iar altul în Marea Neagră. Oficialii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au dezvăluit ce magnitudini au avut cele din urmă. Tot azi, pământul din Peru s-a cutremurat puternic: seismul de acolo a […] The post Alte 2 cutremure s-au produs în România astăzi. Ce magnitudine au avut appeared first on Cancan.ro.

Alte 2 cutremure s-au produs în România astăzi. Ce magnitudine au avut

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul a încercat să extindă aria de investiţii a Pilonului II, aşa cum se face şi în alte state, şi nu va pleca nimeni din ţară, pentru că cele şapte fonduri de pensii din România administrează

Podul suspendat peste Dunăre, care va lega județul Brăila de Tulce,a a început deja să se construiască, urmând ca până la sfârșitul acestui ani să se execute peste 70% din pilonii de bază, potrivit președintelui Consiliului Județean

Bianca Andreescu este revelaţia anului în tenisul feminin, reuşind să se califice în finala prestigiosului turneu de la Indian

Presa internaţională relatează despre protestul suceveanului Ştefan Mandachi, care a construit primul metru de autostradă din Moldova. BBC, Bloomberg sau Euronews sunt doar câteva dintre publicaţiile care au scris că antreprenorul a fost nevoit

Jimmy Stănescu, arstist plastic din Călăraşi, expune caricatură în sala „Atelier” a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia, duminică, 17 martie 2019, ora

Bianca Andreescu are o şansă uriaşă la Indian Wells, unde poate câştiga primul ei trofeu din carieara

98 de percheziţii au fost efectuate vineri, 15 martie, în 22 de judeţe şi în Capitală, printre care şi Dâmboviţa, de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice. Până în prezent, au fost audiate peste 60 de

Chiar dacă primăvara s-a instalat deja, în unele zone din judeţul Maramureş este încă iarnă. Stratul de zăpadă este prezent în zona de deal şi munte şi măsoară 64 cm la Cavnic, 39 cm la Vf. Iezer, 30 cm la Băiuţ, 8 cm la Luhei, 2 cm la

Patriarhul României poartă, conform tradiţiei bisericeşti, veşminte de culoare albă. Inclusiv acoperământul capului este

Mihaela Sofronie a fost diagnosticată cu cancer de sân. A urmat parcursul normal: chimioterapie, mastectomie, vindecare. Povestea ei începe, de fapt, după încheierea tratamentului. Viața de după cancerul

Etapa cu numărul 25 din Liga 2 continuă astăzi cu 7 partide. Academica Clinceni și „U” Cluj dau teste importante în lupta pentru promovarea în Liga 1. Vezi AICI statistici, rezultate și clasamentul actualizat din Liga

Înaintea meciului cu Astra, de duminică, ora 20:30, Mihai Teja, antrenorul celor de la FCSB, s-a simțit atacat din exterior după ultimele rezultate ale echipei și a reacționat defensiv în fața jurnaliștilor, încercând

Demisie în organizaţia PNL Bucureşti. Liderul filialei, europarlamentarul Cristian Buşoi, a decis să se retragă din funcţia de preşedinte, delegându-şi atribuţiile lui Alexandru Nazare. Interesant este că, în şedinţa conducerii PNL în

Un accident teribil petrecut vineri seară a curmat viața unui tânăr de 28 de ani. Alex Acosteoaie, pasionat de motoare și de viteză, a intrat cu viteză într-un zid denumit de localnici "Zidul Morții", pentru numărul mare de accidente

O româncă în vârstă de 21 de ani, stabilită în localitatea Tor San Lorenzo, lângă Roma, și-a lăsat copilul în vârstă de 2 luni în grija unei prietene, o femeie de 63 de ani, tot din România. Mama a fost nevoită să lase copilul la

Salvamontiştii din Buşteni intervin, sâmbătă 16 martie, pe un traseu din Bucegi unde au fost solicitat să ajute două persoane, dintre care una este căzută în

Abdul Aziz, un bărbat musulman în vârstă de 48 de ani, este văzut drept un erou de comunitatea din Christchurch după ce l-a înfruntat pe atacatorul care a reuşit vineri să ucidă 49 de oameni în atacul asupra a două

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat sâmbătă că investiţia în educaţie este cea mai sigură din lume, iar preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a subliniat necesitatea

Secretarul general al Partidului Popular European, Antonio Lopez Isturiz White, a afirmat sâmbătă că România este un exemplu, spre deosebire de actualul Guvern socialist de la Bucureşti care este

Patru cetăţeni egipteni se află printre cele 49 de persoane ucise vineri în atacurile teroriste din Noua Zeelandă, au anunţat sâmbătă oficiali egipteni, citaţi de dpa. Ambasadorul Egiptului la Wellington,