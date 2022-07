ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE. Cea mai în vogă artistă de peste Prut recită, în premieră, versuri de pe noul album! Irina Rimes: “Grigore Vieru este poetul meu preferat!” 02.07.2022

02.07.2022 ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE. Cea mai în vogă artistă de peste Prut recită, în premieră, versuri de pe noul album! Irina Rimes: “Grigore Vieru este poetul meu preferat!” Una dintre vocile de aur din industria autohtonă, Irina Rimes, este omul poveștilor cu tâlc și sensibilitate, în această seară, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”. Cea mai în […] The post ALTCEVA



ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE. Cea mai în vogă artistă de peste Prut recită, în premieră, versuri de pe noul album! Irina Rimes: “Grigore Vieru este poetul meu preferat!”

Una dintre vocile de aur din industria autohtonă, Irina Rimes, este omul poveștilor cu tâlc și sensibilitate, în această seară, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”. Cea mai în […] The post ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE. Cea mai în vogă artistă de peste Prut recită, în premieră, versuri de pe noul album! Irina Rimes: “Grigore Vieru este poetul meu preferat!” appeared first on Cancan.

ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE. Cea mai în vogă artistă de peste Prut recită, în premieră, versuri de pe noul album! Irina Rimes: “Grigore Vieru este poetul meu preferat!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţiştii ialomiţeni au identificat un tânăr de 22 de ani, bănuit de comiterea a două infracţiuni de furt calificat. Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arestul IPJ

„Benzină sau diesel?”. Aceasta este doar una dintre întrebările pe care și le pun majoritatea șoferilor atunci când își cumpără o mașină nouă sau second-hand. O altă dilemă o reprezintă tipul de cutie de viteze. Dacă nu știi

Valul patru al pandemiei de COVID-19 se apropie vertiginos de judeţul Suceava şi există mai multe semne în acest sens. În primul rând, a crescut numărul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2, în judeţ înregistrându-se 156 de cazuri în

Întreprinderile mici şi mijlo­cii încep să reia creşterea şi să se apro­pie de ritmul afacerilor din 2019, crede Antoaneta Curteanu, vicepre­şe­dinte al UniCredit Bank

Mai ai câteva zile până încasezi următorul salariu, dar ai nevoie de bani pentru plata unei facturi restante sau o problemă urgentă care nu suportă amânare? Dacă te afli într-o situație dificilă și nu te poți împrumuta la rude, vecini ori

Băieții deștepți din imobiliare se pregătesc să dea un nou tun pe terenul fostei ferme pomicole Băneasa. Home 4 life Holban: proiectul imobiliar pentru cei care îndrăznesc. Așa îl prezintă constructorii pe site-ul complexului imobiliar.

Recenta decizie a băncii centrale, prin care a menţinut la 1,25 la sută rata dobânzii de politică monetară, nu a surprins nici pieţele şi nici publicul. Deşi, încă de la începutul anului curent un nou val inflaţionist a lovit România,

Israelul a înregistrat în ultimele 24 de ore 8.646 de cazuri Covid, un record din februarie încoace, în ciuda noilor restricţii impuse, scrie Il Messaggero, potrivit

Compania CTPark Iota, cu sediul în Ilfov, localitatea Dragomireşti-Deal, parte a grupul ceh CTP, principal dezvoltator de spaţii industriale şi de logistică din Europa Centrală şi de Est, va realiza terminalul cargo pe aeroportul din Oradea,

Adela M., o tânără de 24 de ani din Someş Odorhei, a fost găsită decedată într-o cameră de hotel din Londra, Marea

Un bărbat a murit, marţi, într-un incendiu produs în locuinţa sa din Neagra Şarului, Suceava, din cauza unei butelii de aragaz, a informat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin

Situaţia din Afganistan generează dezbateri ample şi în România. Formulele jurnalistice sunt preluate din materialele apărute în presa occidentală şi difuzate cu rapiditate fără a fi deloc sau aproape deloc analizate, trecute prin filtrul

Adrian Veştea, preşedin­te­le Consiliului Judeţean Bra­şov spune că alături de judeţul Prahova a de­ma­rat procedurile pentru un nou drum paralel cu DN1 între Braşov şi Ploieşti pentru a mai descon­ges­tiona traficul de pe Valea

Un accident grav a avut loc, miercuri, în zona localităţii Dănila, județul Suceava. Două persoane au fost rănite şi au ajuns la spital, după ce s-au răsturnat cu motocicleta, potrivit

Starea medicului Cătălin Denciu, care a suferit arsuri grave încercând să-şi salveze pacienţii în timpul incendiului care a afectat secţia ATI este într-un progres constant, dar lent, a declarat pentru News.ro soţia sa. Medicul nu poate

142 de pompieri români vor pleca în Grecia, unde situația incendiilor este alarmantă. Premierul Florin Cîțu l-a informat pe președintele Klaus Iohannis, iar misiunea va începe vineri. Premierul Florin

Libertatea și organizatorii FITS 2021 vă propun o selecție de spectacole de teatru, muzică și dans pe care nu ar trebui să le ratați la ediția din acest an de la Sibiu. În premieră mondială, actrița Charlotte Rampling și violoncelista Sonia

Scena de la evenimentul de la Moscova a fost surprinsă de presă, deoarece s-a petrecut la debutul întâlnirii, când jurnaliștii aveau oportunități de imagine, notează Politico, într-un articol care satirizează „incidentul”

Andi Moisescu este fără doar şi poate unul dintre cei mai apreciaţi prezentatori TV din România. De peste 30 de ani, apare pe micile ecrane, iar recent juratul de la „Românii au talent” a dezvăluit […] The post Andi Moisescu,

Salvamontiştii din Sinaia caută un turist care s-a rătăcit, sâmbătă, pe un traseu din Munţii Bucegi şi care a cerut ajutor. În prezent, acesta nu mai poate fi contactat pe telefonul mobil. Şeful Salvamont Sinaia avertizează că în zonă sunt