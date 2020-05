Alt superstar din Premier League JEFUIT! Pagubă de 500.000 de lire sterline pentru jucătorul lui Manchester City 31.05.2020

31.05.2020 Alt superstar din Premier League JEFUIT! Pagubă de 500.000 de lire sterline pentru jucătorul lui Manchester City Riyad Mahrez (Manchester City) a rămas cu o pagubă de 500.000 de lire sterline, după ce apartamentul său din centrul orașului a fost spart de hoți. Fotbaliștii din Premier League sunt țintele hoților. Aceștia știu cât câștigă jucătorii,



Alt superstar din Premier League JEFUIT! Pagubă de 500.000 de lire sterline pentru jucătorul lui Manchester City

Riyad Mahrez (Manchester City) a rămas cu o pagubă de 500.000 de lire sterline, după ce apartamentul său din centrul orașului a fost spart de hoți. Fotbaliștii din Premier League sunt țintele hoților. Aceștia știu cât câștigă jucătorii, ce mașini au și văd bijuteriile cu care starurile se afișează pe rețelele de socializare. Riyad Mahrez, atacantul lui Manchester City, a fost ultima victimă. ...

Alt superstar din Premier League JEFUIT! Pagubă de 500.000 de lire sterline pentru jucătorul lui Manchester City

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Turneul de la Roland Garros a început astăzi, iar experții de la televiziunea ESPN au oferit pronosticuri privind câștigătorii trofeelor la masculin și feminin. Australianul Darren Cahill mizează pe Novak Djokovici și pe Simona

Cinci persoane au fost rănite şi transportate la spital, duminică, după ce două autoturisme care circulau pe un drum judeţean din Arad s-au ciocnit frontal, iar unul dintre ele a fost proiectat

SIF Moldova (SIF2) a ieşit din acţionariatul producătorului de medicamente Biofarm Bucureşti (BIO) odată cu vânzarea întregii participaţii de 13,5% către SIF Banat-Crişana (SIF1), tranzacţie în urma căreia SIF1 a ajuns la 36,75% din

Un arbitru a murit pe 19 mai, în timp ce conducea meciul din prima ligă boliviană Always Ready - Oriente Petrolero, scor 5-0. Víctor Hugo Hurtado era numele arbitrului desemnat să conducă meciul care s-a disputat la o înălțime de 4.000 de

Alegătorii din Alba au votat masiv, duminică, şi la cele două întrebări la referendumul convocat de preşedintele Klaus

Liga 1 îl dă la Cupa Africii doar pe mijlocașul Boubacar Fofana (29 de ani) de la Gaz Metan. Acesta a fost inclus în lotul Guineei. Fofana e coleg la națională cu jucători de renume din Europa precum Naby Keita (Liverpool), Amadou

Consilier de stat la Cancelaria primului ministru, Ramona Ioana Brynseels, și-a dat, luni, demisia. Ea fusese numită în funcție în decembrie 2018, de către premierul Viorica Dăncilă, cea care a și semnat, acum, cererea de

Paul Papp, fundașul de 29 de ani de la Sivasspor, va fi invitatul de azi la GSP LIVE. Emisiunea începe la 09:01. Jurnalistul Costin Ștucan și fundașul Paul Papp, care de-a lungul carierei a mai evoluat la Astra, Chievo și FCSB, vor vorbi

Horoscop 21 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 21 mai 2019- Berbec: Există riscul să te amăgești cu ideea că răceala sufletească e bună și demonstrează că ești un om puternic, așa cum ți-ai dorit dintotdeauna.

25 de ore. Atât am stat în secţia de vot 100, Rennes, unde am fost membru al biroului. De la 6 dimineaţa când am început pregătirile până a doua zi la 7 dimineaţa când s-au terminat de numărat şi înregistrat toate

Stocul modern de spaţii destinate centrelor comerciale a atins 2,1 milioane mp, din care 38% se află în

Tudor Chirilă, una dintre vocile influente din spaţiul mediatic, aspru contestatar al lui Liviu Dragnea şi al PSD-ului, trage un semnal de alarmă: PSD-ul a obţinut, totuşi, un scor ridicat la aceste alegeri europarlamentare. Citește mai

Curtea de Apel București ia în discuție, marți, contestația depusă de medicul nigerian Enebulele Hope – condamnat pentru trafic de substanțe periculoase – împotriva pedepsei de 3 ani și 8 luni de

Începând de astăzi, 28 mai, conducătorii auto au la dispoziţie o nouă arteră şi anume, o legătură dublu sens între Calea Torontalului şi Calea Aradului, realizată în afara

Papa Francisc se va afla în România, timp de trei zile, iar această vizită istorică este pusă la punct până în cele mai mici detalii. Suveranul Pontiv va ajunge în România pe data de 31 mai și va rămâne până pe data de 2 iunie, ora 17:30.

Afacerea Pepinierele Fundulea a pornit în anul 2007, când Gabriel Achim, de profesie inginer agronom, a in­vestit peste 60.000 de lei într-o cultură de 3.000 de metri pătraţi cu zmeură. După mai bine de un deceniu de acti­vi­tate,

Gabriela Firea se pregătește să meargă din nou la spital, unde va fi operată iar. În cursul acestei zile, edilul Bucureștiului a ajuns cu greu la ședința celor de la PSD, care și-au desemnat azi președintele executiv al partidului, după ce

Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter s-a produs marţi seară, în România. Seismul a avut loc în judeţul Vrancea, la o adâncime de 66 de kilometri. Citește mai

Echipa din Ștefan cel Mare n-a progresat față de sezonul trecut și riscă să termine sezonul pe locul secund în

Weekendul trecut, Donald şi Melania Trump s-au aflat într-o vizită în Japonia, unde prințul moștenitor Naruhito a preluat oficial Tronul Crizantemelor la începutul acestei luni, la o zi după ce tatăl său Akihito a