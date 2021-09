Alpinistul rănit grav în Bucegi, recuperat la finalul unei acţiuni care a durat opt ore. A căzut 12 metri în gol 11.09.2021

11.09.2021 Alpinistul rănit grav în Bucegi, recuperat la finalul unei acţiuni care a durat opt ore. A căzut 12 metri în gol Alpinistul care vineri s-a rănit grav, după ce a căzut de pe un perete din Masivul Bucegi, a fost recuperat cu ajutorul uni elicopter. Bărbatul a căzut după ce un piton de susţinere a ieşit din perete, iar el a căzut 12 metri în



Alpinistul rănit grav în Bucegi, recuperat la finalul unei acţiuni care a durat opt ore. A căzut 12 metri în gol

Alpinistul care vineri s-a rănit grav, după ce a căzut de pe un perete din Masivul Bucegi, a fost recuperat cu ajutorul uni elicopter. Bărbatul a căzut după ce un piton de susţinere a ieşit din perete, iar el a căzut 12 metri în gol.

Alpinistul rănit grav în Bucegi, recuperat la finalul unei acţiuni care a durat opt ore. A căzut 12 metri în gol

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Vânzările de autovehicule au crescut cu aproape 80% în luna septembrie, față de aceeași perioadă din 2019, România situându-se astfel pe primul loc în UE. La nivel european, vânzările au crescut cu

Mădălin Măncilă, proprietar al Casei Muntelui, spune că odată cu pandemia de COVID-19 turiştii vor să fie mult mai bine informaţi cu privire la unitatea de cazare unde îşi vor petrece vacanţa. Deşi comportamentul turiştilor s-a schimbat

Horoscopul zilei de 17 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

O afacere mică are nevoie, în primul rând, de fi­nanţare pentru a supravieţui, iar orice sur­să de finanţare fie că este privată, de la bugetul de stat sau bancară, fie că este de 2.000 de euro sau de 100.000 de euro reprezintă o gură de

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că liberalii şi şeful statului Klaus Iohannis se ocupă cu măsluirea cifrelor privind cazurile de COVID, în loc să prevină pandemia. El a adăugat că PNL ţine neapărat să ţină alegerile

Comisia Europeană estimează o scădere de 40% a producţiei de cereale din România, cea mai mare din Uniunea Europeană, din cauza secetei prelungite din anul agricol curent şi a lipsei infrastructurii necesare de irigaţii. Astfel, recolta

Mai mulţi bărbaţi homosexuali au fugit din Rusia după ce oficiali ai guvernului de la Moscova au anunţat că vor aresta persoanele „cu o orientare sexuală non-tradiţională” care au copii născuţi de mame surogat, relatează presa

Pandemia de COVID-19 a scos la iveală problema lipsei infras­truc­turii spitaliceşti, medicii şi ma­nagerii unităţilor medicale fiind nevoiţi să modifice circuite din spitale pentru a limita transmiterea

SCM Rm. Vâlcea nu a învins niciodată Gyorul. Oltchim conducea însă în disputele cu campioana Ungariei, în Liga Campionilor Gyor este principala forță a Europei în ultimii 10 ani. Campioana Ungariei a cucerit de cinci ori Liga Campionilor: 2013,

Dana Văcaru, de profesie ju­rist, a renunţat la planul de a da examenul de admitere la ba­rou pentru a se dedica afa­cerii cu murături a fa­miliei sale. Începuse să vândă în străi­nătate, prin intermediul unui partener, avea cunoştinţele

Meteorologii prognozează că, azi, vremea se va răci în toată țara, iar temperatura maximă nu va depăși 22 de grade celsius. Sâmbătă, 17 octombrie, va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea, iar prin acumulare,

Decesul doctoriţiei Mioara Neagu, de 48 de ani, răpuse de infecţia cu COVID-19, a lăsat în urmă lacrimi şi durere. Fiica sa, studentă la Facultatea de Farmacie, a transmis un mesaj sfâşietor pentru mama

Tinu Bosînceanu s-a întors din Statele Unite, unde a absolvit Uni­ver­­sitatea Harvard, şi a por­nit un business în domeniul edu­caţiei – Upgrade Academy, prin care pregăteşte elevi pentru admiterea la fa­cultăţi din

Rezultatele excelente obţinute de la preluarea echipei din Kiev nu îl salvează pe cel mai titrat tehnician român de furia unei părţi a

Irina Begu, aflată în prezent pe poziția cu numărul 76 în ierarhia mondială, s-a înscris în calificările turneului WTA de la Ostrava, din Republica Cehă. Din nefericire, favorita noastra a fot depșită fără drept de […] The post Begu,

Salvamontiştii din Buşteni intervin duminică pentru a salva viaţa unui turist care s-a prăbuşit câteva zeci de metri în gol, într-o prăpastie din zona Vârful Omu. Prietenii bărbatului care au reuşit să coboare până la locul accidentului

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) a decis în cea de-a treia şedinţă din acest an, desfăşurată prin procedură scrisă, că nivelul îndatorării totale continuă să se menţină sub pragul de semnal, şi

O nouă tranșă de 500.000 de doze de vaccin antigripal este livrată azi, în toate județele din România. Vaccinul antigripal ajunge la medicii de familie pentru continuarea imunizării persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire, în […] The

William Soares (31 de ani, mijlocaș defensiv) este înlocuitorul lui Mihai Bordeianu - transferat în Arabia Saudită - la CFR Cluj. UPDATE 15:10 - CFR confirmă transferul lui William Soares Ardelenii au anunțat oficial aducerea lui William

Săptămâna trebuie începută cu o porție sănătoasă de râs, așa că am pregăti un banc care cu siguranță îți va pune un zâmbet în colțul gurii. Bancul zilei de astăzi are ca protagonistă o tânără […] The post Bancul zilei| O