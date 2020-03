Allianz-Ţiriac: Estimăm că numărul daunelor auto s-ar putea diminua în perioada următoare, în contextul crizei coronavirus 23.03.2020

23.03.2020 Allianz-Ţiriac: Estimăm că numărul daunelor auto s-ar putea diminua în perioada următoare, în contextul crizei coronavirus Allianz-Ţiriac, al doilea cel mai mare asigurător de pe piaţa locală din România, este de părere că numărul daunelor auto s-ar putea dimi­nua datorită limitărilor tra­ficului auto, au trans­mis reprezen­tan­ţii asigu­ră­torului la



Allianz-Ţiriac: Estimăm că numărul daunelor auto s-ar putea diminua în perioada următoare, în contextul crizei coronavirus

Allianz-Ţiriac, al doilea cel mai mare asigurător de pe piaţa locală din România, este de părere că numărul daunelor auto s-ar putea dimi­nua datorită limitărilor tra­ficului auto, au trans­mis reprezen­tan­ţii asigu­ră­torului la solicitarea ZF.

Allianz-Ţiriac: Estimăm că numărul daunelor auto s-ar putea diminua în perioada următoare, în contextul crizei coronavirus

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Calciul este un mineral esenţial pentru sănătatea omului, de când ne naştem şi până la bătrâneţe, fără de care nu putem avea o dantură rezistentă şi oase puternice. Citește mai

Veşti bune pentru mulţi români înainte de Paşte, după ce s-a aflat că pensionarii cu venituri mici vor primi un ajutor important de

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au decis să amâne pentru data de 22 aprilie decizia definitivă în dosarul preşedintelui Senatului, Călin

După o noapte petrecută într-un club sin Spania, doi tineri români s-au certat aşa de rău încât totul a scăpat repede de sub control. Tânărul de 22 de ani a anuţat la Poliţia spaniolă, la câteva zile de la incident că prietena lui, de 26

Junaliştii Rareş Bogdan şi Carmen Avram au renunţat la profesia lor dar şi la locurile de muncă pentru a intra în politică. Amândoi sunt candidaţi la alegerile

Protestatarul #rezist Marian Ceaușescu a mers în faţa casei fostului preşedinte Ion Iliescu unde a strigat Îşi sună ceasul. Reamintim că Ion Iliescu a fost externat săptămâna trecută, după ce a fost operat pe 1 Aprilie la Institutul C.C.

Aţi ascultat vreodată un concert de harpă ? Vă place muzica inspirată de ritmurile pline de ”foc” ale Spaniei şi ale Americii

Leul românesc şi lira turcească sunt din ce în ce mai slabe şi înregistrează cele mai mari deprecieri faţă de euro dintre toate statele emergente, cu excepţia celor din America Latină, urmând ca finalul de an să le prindă şi mai slabe,

Preţurile zahărului în Uniunea Europeană se redresează de la minimele înregistrate anul trecut, în timp ce preţurile mondiale scad, provocând o creştere a importurilor într-una din puţinele regiuni globale în care producţia

Samantha Cerio a participat, în weekend, la un concurs regional în Statele Unite care a avut un final groaznic pentru

Cursurile vor avea loc la Cluj, la clubul Form Space, în intervalul 1-5 mai, iar la bătaie au fost puse 30 de locuri pentru cei

Câteva episoade recente la care am fost martoră, de data aceasta în viaţa profesională, m-au dus cu gândul la un text scris acum caţiva ani. Descriam pe atunci întâmplări frapante, dar, credeam eu, totuşi

Comisia Europeană şi-a publicat la sfârşitul săptămânii trecute raportul pe 2018 privind produsele periculoase notificate prin Safety gate, noua denumire a sistemului de alertă rapidă. La nivel

Oficiali români, dar şi oameni simpli au participat, ieri, la un ceremonial militar la Ministerul Apărării, pentru a marca împlinirea a 15 ani de la aderarea țării noastre la Alianța

Peste 70% dintre români cred că datoriile sunt o problemă care trebuie rezolvată cât mai rapid posibil, în timp ce 15% apreciază că acestea sunt o problemă minoră pentru care se va găsi o soluţie,

Clasamentul mondial al jucătoarelor de tenis nu a suferit schimbări importante. Pe primele locuri se mențin Osaka, Halep și Kvitova. Diferențele de puncte sunt însă mici, între Osaka și Halep distanța este

Cea de-a 3-a ediție a American Independent Film Festival și-a anunțat programul complet. Filme premiate sau selectate la festivaluri prestigioase de film ca Sundance, Toronto, Cannes, Veneția sau

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, "nu avea ce să caute" ca purtător de cuvânt în dosarul Revoluţiei din decembrie 1989, a declarat pentru AGERPRES fostul premier Petre Roman, care a mai afirmat

Primăria Capitalei şi-a propus să investească în acest an în alimentarea cu energie termică 63 de milioane de euro şi să reabiliteze doar 31,2 kilometri, în condiţiile în care mai mult de 75%