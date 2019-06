Alina Trifu, tânăra care s-a aruncat de la etajul 11 al hotelului Intercontinental, a lăsat un bilet de adio 01.06.2019

01.06.2019 Alina Trifu, tânăra care s-a aruncat de la etajul 11 al hotelului Intercontinental, a lăsat un bilet de adio Alina Trifu, tânăra care s-a aruncat de la etajul 11 al hotelului Intercontinental, a lăsat un bilet de adio. Vineri seară, Alina Trifu a decis să-și pună capăt zilelor. Tânăra s-a aruncat în gol de la etajul 11 al hotelului Intercontinental



Alina Trifu, tânăra care s-a aruncat de la etajul 11 al hotelului Intercontinental, a lăsat un bilet de adio

Alina Trifu, tânăra care s-a aruncat de la etajul 11 al hotelului Intercontinental, a lăsat un bilet de adio. Vineri seară, Alina Trifu a decis să-și pună capăt zilelor. Tânăra s-a aruncat în gol de la etajul 11 al hotelului Intercontinental din Capitală. Alerta a fost dată în jurul orei 21:00, atunci când mai mulţi […] The post Alina Trifu, tânăra care s-a aruncat de la etajul 11 al hotelului Intercontinental, a lăsat un bilet de adio appeared first on Cancan.ro.

Alina Trifu, tânăra care s-a aruncat de la etajul 11 al hotelului Intercontinental, a lăsat un bilet de adio

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Dacă ai achiziţionat un obiect folosit deja, trebuie să îl cureţi de energiile anterioare. Mai ales dacă nu ştii al cui a fost înaintea ta. Bijuteriile second-hand pot aduce ghinion celui care le cumpără. Nu ştii niciodată ce energii conţine

Mihaela Buzărnescu (31 WTA) a fost revelaţia circuitului feminin în 2018, atunci când, înainte de a se accidenta, era chiar în cărţi pentru a ajunge la Turneul

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs duminică dimineaţa, la ora locală 4:47, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru

HOROSCOP. Mihai Voropchievici a prezentat în emisiunea „Adevăruri Ascunse” previziunile runelor pentru săptămâna 18-24 martie. HOROSCOP BERBEC Are o săptămână în care trebuie

Sportul Snagov se duelează acum, pe stadionul „Dan Păltinișanu” cu Ripensia Timișoara, în etapa cu numărul 25 din Liga 2. Meciul va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Digisport și Look Sport.

Vedeta de televiziune Mirela Vaida și-a aniversat ziua de naștere, însă ziua a fost una cu probleme în familia acesteia. Copiii vedetei au fost bolnavi. Mirela Vaida a împlinit 37 de ani și le-a povestit fanilor săi de pe rețelele de socializare

Preşedintele PSD Liviu Dragnea se află internat într-o clinică privată şi ar putea rămâne spitalizat mai multe zile în urma problemelor de sănătate. Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu a declarat pentru Libertatea că medicii au

Daniel Ghiţă se pregăteşte pentru meciul cu Petr Vondrácek, pe 29 martie la Sala Polivalentă din Bucureşti, în cadrul galei Colosseum Tournament! Citește mai

Informații de ultim moment privind starea de sănătate a liderului PSD, Liviu Dragnea, care se află, în aceste momente, internat în spital. El are probleme la coloana vertebrală, la propriu. Potrivit lui Codrin Ștefănescu,

Hannah Donaghue, o femeie de 29 de ani din Marea Britanie, are o poveste de viaţă mai puţin obişnuită. Citește mai

O persoană a sfârşit cumplit duminică dimineaţă în comuna Perişoru, după ce a fost lovită de tren. Incidentul a avut loc în jurul orei 10.00, iar echipajele SMURD care au ajuns la faţa locului nu au putut decât să constate decesul

Duminică, 17 martie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 martie 2019, Loteria Română a acordat 15.122 de câştiguri, în valoare totală de 720.450,47

Compania Municipală Străzi Poduri şi Pasaje Bucureşti a lansat o licitaţie prin care vizează achiziţia de mobilier stradal în valoare de până la 110,41 milioane lei (23,2 milioane euro), potrivit unui anunţ publicat pe platforma online

Un poliţist din Oradea a oprit circulaţia pe cel mai aglomerat bulevard din centrul oraşului după ce a văzut că un pensionar nu poate coborî în pasajul subteran ca să traverseze, ajutându-l apoi să treacă

Deputatul PSD Aida Căruceru, fidelă lui Liviu Dragnea, a distribuit pe Facebook o poză în care Klaus Iohannis apare alături de mai mulţi turişti, printre care şi un bărbat cu barbă, făcând aluzie care ar fi Ştefan Mandachi.

Horoscop Berbec. Stai de vorbă cu o persoană care reprezintă autoritatea în ochii tăi, pentru că îl consideri net superior ţie prin experienţa sa de viaţă, prin bagajul de cunoştinţe pe care

Primele două aparate F-16 vor putea intra în dotarea forțelor aeriene ale Bulgariei peste patru ani dacă se va semna contractul de livrare în această vară. NOVINITE menționează că parlamentul a aprobat o

Portarul Cirprian Tătărușanu, 33 de ani, nu a fost convocat de antrenorul Vahid Halilhodzic pentru meciul de azi cu Reims, ora 16:00. Ciprian Tătărușanu, titular incontestabil în poarta lui Nantes nu face parte din lot, iar clubul a anunțat

Bianca Andreescu, 18 ani și locul 60 WTA, va disputa azi finala Indian Wells cu Angelique Kerber, 31 de ani, locul 8 WTA. Meciul va începe la ora 22:00. Bianca Andreescu este noua revelație a tenisului feminin, puștoaica de 18 ani

Iulia Vântur le-a cerut părerea fanilor ei în ceea ce privește culoarea părului. Aceștia și-au spus imediat părerea. Pe pagina sa de pe o rețea de soc8ializare, vedeta de televiziune Iulia Vântur a postat trei fotografii în care apare cu trei