Alina Gorghiu e "puţin" rasistă, cât să nu supere pe nimeni 02.03.2018

02.03.2018 Alina Gorghiu e "puţin" rasistă, cât să nu supere pe nimeni Ieri, Alina Gorghiu a declarat că “ne înecăm ca ţiganul la mal” în privinţa MCV. N-a spus asta despre un adversar politic, a folosit “doar” un proverb românesc rasist pentru că a vrut să “traducă” din limbajul comisarului



Ieri, Alina Gorghiu a declarat că “ne înecăm ca ţiganul la mal” în privinţa MCV. N-a spus asta despre un adversar politic, a folosit “doar” un proverb românesc rasist pentru că a vrut să “traducă” din limbajul comisarului Timmermans.

