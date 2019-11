Alina Eremia: ”Mi-am pictat pielea!” Cum arată ultimul tatuaj al artistei 26.11.2019

26.11.2019 Alina Eremia: ”Mi-am pictat pielea!” Cum arată ultimul tatuaj al artistei Alina Eremia are, de câteva zile, un nou tatuaj! Cântăreața și-a anunțat imediat fanii, pe Instagram! ”Mi-am pictat pielea”, a scris artista, care le-a arătat prietenilor ultimul desen de pe corpul ei. „Mi-am pictat pielea din nou ?



Alina Eremia: ”Mi-am pictat pielea!” Cum arată ultimul tatuaj al artistei

Alina Eremia are, de câteva zile, un nou tatuaj! Cântăreața și-a anunțat imediat fanii, pe Instagram! ”Mi-am pictat pielea”, a scris artista, care le-a arătat prietenilor ultimul desen de pe corpul ei. „Mi-am pictat pielea din nou ? #tatuajnou”, a scris Alina Eremia, pe Instagram. „Mi-am dorit foarte mult, am vizualizat, am visat treaba asta. […] The post Alina Eremia: ”Mi-am pictat pielea!” Cum arată ultimul tatuaj al artistei appeared first on Cancan.ro.

Alina Eremia: ”Mi-am pictat pielea!” Cum arată ultimul tatuaj al artistei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, susţine că fostul poliţist de frontieră Gheorghe Petic putea fi salvat de închisoare, dacă acesta ar fi fost inclus pe lista parlamentară a Blocului ACUM pe un loc care i-ar fi asigurat funcţia de

Ambasadorul Canadei în România Kevin Hamilton se declară îngrijorat de informaţiile privind plasarea fostei şefe DNA Laura Codruţa Kovesi sub control judiciar şi alte interdicţii impuse

Accident spectaculos, joi seara, pe Calea Şagului din Timişoara. O maşină s-a răsturnat, iar un tânăr a ajuns la

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că ALDE nu se opune referendumului pentru Justiţie, însă afirmă că acest demers va avea "un impact negativ" asupra alegerilor pentru

Preşedintele Camerei Comunelor, John Bercow, a anunţat joi că a acceptat propunerea guvernului britanic de a supune la vot vineri acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană, întrucât moţiunea

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe toţi indicii şedinţa de joi, iar valoarea tranzacţiilor a coborât la 18,04 milioane de lei (3,79 milioane de euro), de la 40,54 milioane de lei

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi că este foarte importantă medicina de familie iar Guvernul va susţine creşterea procentajului alocat pentru medicii de familie printr-un împrumut

Cristiano Ronaldo, starul de 34 de ani al celor de la Juventus, îi alarmează pe șefii clubului după testele făcute azi. Cristiano Ronaldo a făcut mai multe investigații medicale după accidentarea suferită în prima repriză a meciului

Unul dintre cei mai cunoscuți vulcani din lume, Popocatepetl situat în apropierea capitalei Ciudad de Mexico, a început să arunce gaze şi fragmente de roci încinse. Autoritățile au ridicat joi nivelul de alertă în zonă. Centrul Naţional

Zeci de persoane au fost rănite, joi seara, în nordul Italiei, după ce două trenuri s-au lovit frontal. Vinovat pentru accident este mecanicul unuia dintre trenuri care nu a respectat semnalul roşu al semaforului. Mecanicul unui tren care circula pe

Meghan Markle i-a cerut lui Sir Elton John să îi dea lecții de pian bebeleușului pe care urmează să-l nască luna viitoare. Citește mai

Angelina Jolie se află în negocieri pentru a se alătura distribuției unei noi pelicule produsă de „Marvel Studios”. Filmul se va numi „The Eternals” și va fi realizat de Chloe Zao, potrivit „The Hollywood

„Aș face tot ce am făcut pentru că nu regret nimic din c e am făcut. Nimic!”. Sunt cuvintele rostite de Zina Dumitrescu, celebra creatoare de modă, cu cât eva zile înainte de a închide pentru t otdeauna ochii. Ieri, în jurul orei 16.00,

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din Ro­mânia, care este estimată la o valoare cu­prinsă între 3,8 miliarde de euro şi 4,3 mi­liarde de euro, înregistrează anual apro­ximativ 100 de tranzacţii, iar în circa 10% din acestea compania de

Producătorul de ţevi industriale Tenaris Silcotub din Zalău a realizat în 2018 afaceri de 555 mil. dolari, în creştere cu 18% faţă de anul 2017, când compania a realizat venituri de 470 mil. dolari, a spus preşedintele executiv Mihaela Popescu,

Costul creditului pentru persoane fizice şi companii nu ar trebui legat de dobânda la care se împrumută băncile între ele pentru că este nerelevantă faţă de relaţia bănci- client, aşa cum se propune în pachetul de modificare a Ordonanţei

Firma înfiinţată în 2008 de Florin Cornianu şi Tudor Bastea a ajuns la un portofoliu de 40.000 de abonaţi pentru platforma online care permite crearea de formulare şi chestionare, dintre care majoritatea se află în

Real Madrid s-a impus dramatic în fața lui Panathinaikos, scor 74-73, în penultima etapă din faza grupelor Euroligii de baschet masculin. Coșul câștigător a venit în ultima secundă de la Rudy Fernandez (33 de ani). Meciul

Meteo. Vremea se schimbă în bine. Specialiștii ANM au anunțat că de vineri începe să se încălzească din nou, temperaturile urcând

Meciul Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 2 - Karolina Pliskova (Cehia), locul 7 WTA şi cap de serie numărul 5, a fost întrerupt a doua oară, vineri, la scorul de 5-7,