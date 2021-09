Alina Eremia, depistată cu Covid-19. Acum sigur regretă că a purtat masca sub nas 27.09.2021

27.09.2021 Alina Eremia, depistată cu Covid-19. Acum sigur regretă că a purtat masca sub nas Valul patru al pandemiei de coronavirus face ravagii printre vedetele autohtone! Dacă zilele trecute Monica Anghel, Viorica de la Clejani, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Theo Rose anunțau că au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, […] The



Alina Eremia, depistată cu Covid-19. Acum sigur regretă că a purtat masca sub nas

Valul patru al pandemiei de coronavirus face ravagii printre vedetele autohtone! Dacă zilele trecute Monica Anghel, Viorica de la Clejani, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Theo Rose anunțau că au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, […] The post Alina Eremia, depistată cu Covid-19. Acum sigur regretă că a purtat masca sub nas appeared first on Cancan.

Alina Eremia, depistată cu Covid-19. Acum sigur regretă că a purtat masca sub nas

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În urmă cu fix un an, la 4 noiembrie 2019, Guvernul Orban se instala la Palatul Victoria. Evoluțiile de atunci și până în prezent ale bugetului de stat, creditului guvernamental și numărului de

Modificările aduse de pandemie pe piaţa muncii influenţează puternic politicile de HR, companiile având în plan să ofere anul acesta cu 10% mai multe caduri cadou de Crăciun, potrivit unei analize a platformei de beneficii flexibile

Fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie Mihail Vlasov a fost condamnat definitiv, marți, de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție la 8 ani de închisoare în dosarul în care este

Rapperul Kanye West şi-a anunţat în această vară candidatura la preşedinţia SUA, iar înainte de rezultatele finale ale scrutinului şi-a anunţat o nouă candidatură pentru 2024 la Casa Albă. Cursa este strânsă pentru Casa Albă, iar

Cea mai frecventă problemă de care se lovesc liderii companiilor locale în pandemie este concentrarea pe o direcţie strategică (24% dintre lideri), urmată de adaptarea la schimbare (21%), conform studiului „Provocările liderilor din companiile

Deutsche Bank este în căutare de modalităţi de a pune capăt relaţiei sale cu preşedintele Donald Trump după alegerile americane, în condiţiile în care s-a săturat de publicitatea negativă generată de această relaţie, potrivit unor

La Buzău, s-a înregistrat un nou salt al numărului de îmbolnăviri cu coronavirus în judeţul Buzău. Au fost raportate şi patru noi decese într-o singură zi. Este vorba despre trei paciente, de 77, 71 şi 70 de ani, şi un bărbat de 66 de

BRD SocGen (simbol bursier - BRD), a treia bancă de pe piaţa locală după active, a obţ­i­nut în primele nouă luni din acest an un profit net de 719 mil. lei, în scădere cu 43% faţă de câştigul raportat pentru aceeaşi perioadă din

Pe lângă partida pe care CFR Cluj o va susține pe „Olimpico” cu AS Roma, în cea de-a treia rundă a Europa League vor mai avea loc și alte partide care ne interesează în mod […] The post Dueluri de vis astăzi în Europa League:

Ministrul transporturilor, Lucian Bode, a anunțat că a fost infectat cu coronavirus. Este al doilea membru al Cabinetului Orban depistat cu COVID-19, după ministrul economiei, Virgil Popescu. ”În urma unor analize periodice pe care le-am făcut

Reprezentatul OMS, Alexandru Rafila, a declarat, joi, că până în luna decembrie, România ar putea ajunge să se depăşească 25.000 de cazuri pe zi de persoane infectate cu noul coronavirus. Întrebat într-o conferinţă de presă […] The

Jucăriile 4M au fost create special pentru a atrage interesul copilului pentru știință. Pentru că abordează subiecte din domenii diferite, gama jucăriilor 4M este ideala pentru copii și reprezintă o introducere perfecta în domenii diverse.

Contrar credinței populare, femeile preistorice au participat la vânătoare cu mii de ani în urmă, inclusiv la vânătoarea animalelor mari, informează Hotnews, care citează un studiu citat de AFP și National Geographic. Autorii studiului se

Conducerea Judecătoriei Sectorului 5 a dispus, joi, suspendarea activității cu publicul la Compartimentul Registratură, în contextul în care au fost depistate cinci cazuri de infectare cu COVID-19 în

Astra Giurgiu și Academica Clinceni se întâlnesc astăzi, de la ora 17:00, în primul meci al etapei cu numărul 10 din Liga 1. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look

Aproape jumătate dintre părinţi consideră că trecerea şcolilor în sistem online, acolo unde rata de infectare trece de pragul de 3 la mia de locuitori, nu este o măsură bună, conform sondajului Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de

Alegerile americane, cel mai fantastic spectacol al democraţiei la nivel mondial, se apropie de momentul în care îl vom cunoaşte pe viitorul preşedinte american. După toate probabilităţile şi indicaţiile, Democratul Joe Biden este noul

85 de aparate, destinate îngrijirii pacienţilor, care au nevoie de oxigen suplimentar, au ajuns în spitalele din Timişoara implicate în lupta împotriva COVID 19. Concentratoarele de oxigen sunt necesare pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a declarat că, din datele centralizate de autorităţi până în prezent, sunt 2.500 – 2.700 de medici care, din cauza problemelor de sănătate, nu pot fi implicaţi în tratarea

Mersul trenurilor a fost modificat în contextul ultimelor măsuri luate de Executiv pentru combaterea răspândirii infecţiei cu Covid-19, astfel încâty unele rute au fost suspendate