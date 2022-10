Alimentul care te ajută să slăbeşti rapid. Mănânci sănătos şi scapi de kilogramele în plus 25.10.2022

25.10.2022 Alimentul care te ajută să slăbeşti rapid. Mănânci sănătos şi scapi de kilogramele în plus Cu toți știm că verdele reprezintă viață. Acest lucru este valabil și în rândul alimentelor. Există pe piață o mulțime de verdețuri care au diverse beneficii pentru sănătate. Printre acestea se numără inclusiv salata, varza,



Alimentul care te ajută să slăbeşti rapid. Mănânci sănătos şi scapi de kilogramele în plus

Cu toți știm că verdele reprezintă viață. Acest lucru este valabil și în rândul alimentelor. Există pe piață o mulțime de verdețuri care au diverse beneficii pentru sănătate. Printre acestea se numără inclusiv salata, varza, […] The post Alimentul care te ajută să slăbeşti rapid. Mănânci sănătos şi scapi de kilogramele în plus appeared first on Cancan.

Alimentul care te ajută să slăbeşti rapid. Mănânci sănătos şi scapi de kilogramele în plus

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cinci cetăţeni străini, între care medici şi poliţişti, s-au ales cu dosar penal după ce au vânat păsări ilegal, în apropierea oraşului Râmnicu Sărat. În maşina acestora, poliţiştii buzoieni au depistat 15 păsări din specia

Horoscop dragoste. Vin sărbătorile de iarnă, lucru care ne duce cu gândul la timpul de calitate petrecut cu oamenii dragi și familia. Iar pentru cei care nu au încă o relație… se anunță un sfârșit […] The post Horoscop dragoste.

România se află pe penultimul loc în UE la decesele provocate de infecția cu COVID-19 din ultimele două săptămâni, arată datele Centrului European pentru Prevenirea și Controlul

Kaufland Târgu Jiu a fost amendat, joi, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj, în urma amplasării unor garduri care delimitează accesul în magazin al persoanelor nevaccinate, faţă de cele

Strângerea de mână dintre Burleanu şi Hagi a semnat decesul unei iluzii, aceea a unităţii „de monolit”, cum se zicea în vremurile de maxim avânt al sportivilor şi minim consum caloric al populaţiei, a aşa-numitei Generaţii de

Horoscopul zilei de 26 noiembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Rac trebuie să aibă grijă la cheltuieli. Deși este vineri și Luna în tranzit prin […] The

Avertisment de la Bruxelles! Comisia Europeană transmite României că nu poate ieși din deficitul excesiv până în 2024 așa cum și-a asumat în PNRR. Forul comunitar invocă politica fiscal bugetară actuală, în condițiile în care în

EFdeN, organizaţia fondată de studenţi care a dezvoltat până acum două proto­ti­puri de case solare, lucrează la cel de-al treilea model, cu care va participa la com­petiţia Solar Decathlon din Wupper­tal, Ger­ma­nia, în

ADATA Technology, producător de module DRAM, produse NAND Flash şi accesorii mobile, anunţă faptul că două din SSD-urile din portofoliul său sunt complet compatibile cu consolele de gaming

La doar o zi de la demisia de la șefia Guvernului, un politician a fost propus din nou în aceeași funcție. Se întâmplă în

Comisia Europeană a actualizat joi Lista UE a transportatorilor aerieni care nu îndeplinesc standardele de siguranță, adică le este interzis să opereze pe teritoriul Uniunii Europene deoarece nu respectă standardele internaționale de

Primăria Capitalei are bani, iar Nicușor Dan trebuia să rezolve problemele, spune ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, întrebat despre subvenționarea gigacaloriei în Capitală. Adrian Câciu, il

Poliţia antirevoltă a fost desfăşurată sâmbătă la Ispahan, în centrul Iranului, la o zi după violenţe la o adunare împotriva secării unui râu, potrivit unor martori şi televiziunii de stat, relatează

Ursula von der Leyen și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește noua variantă COVID. Președinta Comisiei Europene a făcut o serie de anunțuri legate de măsurile propuse pentru a evita

David Popovici a reacţionat după ce a câștigat premiul destinat celui mai bun tânăr sportiv din

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, duminică, la ora 10:00, că s-au înregistrat 1.377 cazuri noi de coronavirus în România, în ultimele 24 de ore. Raportul detaliat va fi făcut public la ora 13:00. Potrivit […] The post Coronavirus

Amanta lui Laurențiu Reghecampf are un trecut foarte

În actualul context al pandemiei de coronavirus este prioritar "să fie găsite toate persoanele care încă nu s-au vaccinat pentru a încerca să le convingem să se vaccineze", a declarat Mike Ryan, directorul Programului pentru urgenţe sanitare

Municipiul Bucureşti se află, luni pe primul loc în topul negativ al judeţelor cu cele mai multe cazuri noi de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Constanţa ocupă locul II, iar pe locul al III-lea se află

Am o dilemă, cum să-mi certific identitatea: cu cartea de identitate, cu pașaportul sau cu certificatul verde? Se poate să merg cu certificatul verde și la bancă, să scot bani pe baza lui și să-mi