Alexia Eram, super fotografie din Tenerife! Cum s-a pozat iubita lui Mario Fresh 24.12.2019

24.12.2019 Alexia Eram, super fotografie din Tenerife! Cum s-a pozat iubita lui Mario Fresh Alexia Eram a părăsit România. A ales să petreacă sărbătorile de iarnă în Tenerife, Spania. Unde s-a fotografiat în costum de baie, care i-a scos în evidență silueta de invidiat. Fanii au felicitat-o pentru cum arată și i-au urat vacanță



Alexia Eram, super fotografie din Tenerife! Cum s-a pozat iubita lui Mario Fresh

Alexia Eram a părăsit România. A ales să petreacă sărbătorile de iarnă în Tenerife, Spania. Unde s-a fotografiat în costum de baie, care i-a scos în evidență silueta de invidiat. Fanii au felicitat-o pentru cum arată și i-au urat vacanță plăcută. Citește și: Alexia Eram, detalii neștiute și picanterii despre cum a început relația cu Mario […] The post Alexia Eram, super fotografie din Tenerife! Cum s-a pozat iubita lui Mario Fresh appeared first on Cancan.ro.

Alexia Eram, super fotografie din Tenerife! Cum s-a pozat iubita lui Mario Fresh

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cântăreața Lidia Buble a primit tot felul de comentarii în mediul virtual după ce a postat o fotografie în care se sărută pasional cu iubitul ei, prezentatorul de televiziune Răzvan Simion. Artista și prezetatorul matinalului de la Antena 1 au

Simona Halep primeşte o veste proastă la doar o zi distanţă după ce venise o ştire foarte bună pentru ea, şi anume că, de luni, va urca pe locul 2 WTA. Citește mai

Andreea Esca urmează o dietă destul de simplă când vine vorba de lupta cu kilogramele în plus. Aceasta a reușit să slăbească 9 kilograme într-un timp foarte scurt fiindcă a renunțat la carbohidrați și la

Simona Halep va aborda sezonul de zgură, fără să fi reuşit să găsească un înlocuitor pe măsură pentru antrenorul Darren

Românii vor putea accesa programul Rabla şi în 2019. Concret, peste 35.000 de români vor avea posibilitatea de a-şi achiziţiona o maşină nouă prin intermediul programului guvernamental, bugetul alocat în acest an fiind de 322 de milioane de

Guvernul saudit a avut acces la telefonul lui Jeff Bezos, directorului executiv al Amazon, de unde a obţinut informaţii personale despre acesta, scrie Reuters, care îl citează pe Gavin De Becker, şeful securităţii la

Doi bărbaţi au murit în urma unor violenţe în faţa unei secţii de votare din estul Turciei, unde se desfăşoară, duminică, alegeri locale, au anunţat autorităţile locale, potrivit

Consilierul municipal Andrei Postolache, care a obţinut, ca independent, 13% la alegerile din 2016 pentru Primăria Iaşi, şi-a dat demisia din USR, în urma criticilor primite după ce a votat un proiect controversat în Consiliul Local. Postolache a

Horoscop zilnic Berbec. Ai mare grijă la gesturile tale, care ar putea conţine o cantitate mult prea mare de energie, care poate deranja pe alţii, mai sensibili din fire. Poate ţie îţi plac provocările

Liderii arabi au condamnat duminică decizia preşedintelui american Donald Trump de a recunoaşte suveranitatea Israelului asupra Înălţimilor Goland, într-un semn rar de unitate arabă pe fondul

FCSB și CSU Craiova joacă azi, de la ora 20:30, în derby-ul etapei a 3-a din play-off. Partida este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe LookSport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 20:30 » FCSB - CSU

Doi oameni au murit, în această dimineață, în estul Turciei după o dispută în faţa unui birou de vot, în timpul alegerilor locale care au loc în această ţară. Scandalul a pornit între două grupuri aflate în faţa unui birou de vot din

Cântăreţul britanic Elton John (72 de ani) susţine apelul actorului american George Clooney (57 de ani) de a boicota hotelurile de lux care au legătură cu sultanul din Brunei, bogat stat petrolier din Asia de Sud-Est care se pregăteşte să

În municipiul Chişinău, bugetarii vor avea două minivacanţe, una la sfârşitul lunii aprilie, iar cealaltă în mai. Potrivit unei dispoziţii semnate de către primarul general interimar, Ruslan Codreanu, zilele de 30 aprilie şi 10 mai vor fi

Fostul preşedinte Traian Băsescu a vorbit, la România TV, despre decizia de a candida la alegerile europarlamentare, precizând că PMP se va bate pentru patru locuri de eurodeputat. A comentat, de asemenea, alianţa PNŢCD cu PSD, despre care a spus

Irina Gărdescu povesteşte despre cum a ajuns, de la reprezentaţiile de teatru pe care le dădea în copilărie în podurile caselor prietenilor, îmbrăcată în pijamaua tatălui, să fie una dintre cele mai solicitate actriţe de film din România,

Actorul Volodimir Zelenski, un novice în politică, a câştigat duminică primul tur al alegerilor prezidenţiale din Ucraina şi îl va înfrunta pe 21 aprilie pe preşedintele la final de mandat Petro

Roger Federer, 5 ATP, a obținut duminică seara cel de-al 100-lea trofeu al carierei, impunându-se la Miami în fața lui John Isner, 9 ATP, scor 6-1, 6-4, după o oră și două minute de joc. The Master in Miami That’s now 4

Helmuth Duckadam împlinește astăzi 60 de ani. Gazeta Sporturilor a pregătit 8 pagini de excepție dedicate „eroului de la Sevilla”. Duckadam reconstituie secundă cu secundă serie faimoaselor lovituri de departajare din finala

Fostul premier Adrian Năstase are o sugestie pentru președintele Klaus Iohannis, în contextul în care șeful statului a anunțat că, în mai, va fi