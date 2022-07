Alexandru Rafila: Ne pregătim pentru un număr de cazuri ceva mai mare la secţiile de ATI 28.07.2022

28.07.2022 Alexandru Rafila: Ne pregătim pentru un număr de cazuri ceva mai mare la secţiile de ATI Anunţul a fost făcut joi de ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila, în ziua în care România a înregistrat peste 9.300 de cazuri noi de COVID, informează Agerpres. „Ne pregătim pentru un număr de cazuri (COVID-19 – n.r) ceva mai



Alexandru Rafila: Ne pregătim pentru un număr de cazuri ceva mai mare la secţiile de ATI

Anunţul a fost făcut joi de ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila, în ziua în care România a înregistrat peste 9.300 de cazuri noi de COVID, informează Agerpres. „Ne pregătim pentru un număr de cazuri (COVID-19 – n.r) ceva mai mare la secţiile de ATI. Din fericire, numărul de paturi ocupate nu depăşeşte 15%, paturi de COVID-19, […]

Alexandru Rafila: Ne pregătim pentru un număr de cazuri ceva mai mare la secţiile de ATI

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, anunţă că a stabilit marţi, 7 septembrie, cu partenerii sociali, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, ca la finele lunii octombrie să fie avansată o variantă agreată a salariului

Preparatele la cuptor se usucă, dacă nu sunt acoperite, și cea mai la îndemână metodă este acoperirea tăvii cu o folie de aluminiu alimentară. Însă medicii nu sunt de acord cu această metodă. Iată

Volumul subscrierilor pe segmentul de retail al companiei de asigurări Uniqa ar putea creşte cu 10-15% în acest an, peste avansul de 8-10%, pe care piaţa l-ar putea înregistra la finalul anului 2021, anticipează Paul Cazacu, CEO al Uniqa

FCSB ar putea avea de suferit din punct de vedere economic în perioada următoare, riscând să piardă un venit important. După ce a pierdut banii de la UEFA, când a ratat calificarea în grupele Conference League, echipa lui Gigi Becali ar

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea, atât pacienţii, cât şi cadrele medicale au fost depistate pozitiv începând cu 1

Există câteva analize medicale extrem de simple și uzuale care, interpretate corect de medic, pot da indicații prețioase despre starea generală de sănătate și pun în evidență existența unor

Comerţul cu amănuntul şi vânzările de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa va reveni pe creştere în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de impactul Covid-19, arată raportul “Navigating the New Reality: Retail

Deputatul Florin Roman a revenit cu un anunț despre participarea PNL la ședința de plen de joi pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Acesta a anunţat miercuri că niciun parlamentar liberal nu va participa la şedinţa de plen de

Acum două săptămâni, campioana Ligii I pierdea nu doar calificarea în grupele Ligii Europa, dar şi „meciul“ cu decenţa şi cu bunul simţ. Iar conducerea clubului a trecut la măsuri concrete, după o anchetă

Doi profesori de la prestigiosul Colegiu Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi, judeţul Suceava, au fost depistaţi cu SARS-CoV-2, cu doar câteva zile înainte de debutul anului şcolar. Ei trebuie să stea în izolare 14

Para e regina anotimpului toamna. Cu parfum unic şi aromă imbatabilă, perele sunt o gustare foarte sănătoasă, hidratantă şi hrănitoare. Pe lângă beneficiile uimitoare, acestea au şi contraindicaţii: Există însă şi contraindicaţii pentru

Rata anuală a inflaţiei a continuat să crească în luna august marcând o evoluţie de plus 5,3% faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce faţă de luna iulie 2021 preţurile s-au majorat cu doar 0,2%, arată datele publicate vineri

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, face un apel către români, în condițiile în care numărul de îmbolnăviri cu noul coronavirus a crescut enorm în ultimele zile. Medicul le recomandă persoanelor care manifestă

Dragoş Damian, CEO al Terapia Cluj, scrie, într-o opinie transmisă ZF, că este nevoie de o creştere a salariului minim de cel puţin 15-20%, astfel încât tentaţia pentru munca la negru şi evaziune fiscală

Supărat că cinci sâmbete la rând Aston Villa n-a avut adversari, deși meciurile fuseseră perfectate, William McGregor le-a scris celorlalte cluburi englezești. Așa a apărut primul campionat de fotbal din lume. De care ne bucurăm și

Curtea de Apel a Mării Egee din Syros, Grecia, a respins extrădarea fugarului Dragoş Săvulescu, 47 de ani, în România şi l-a lăsat să plece în Italia, la Milano, potrivit unui comunicat de presă emis de omul de afaceri, prin intermediul unui

Maribo Prodcarn, producătorul mezelurilor Marisan, deţinut de familia Anghel, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de 129,8 mil. lei (27 mil. euro), în creştere cu 6% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la

Tribunalul Constanţa a decis că suspende articolul din Hotărârea votată de consilierii judeţeni prin care elevilor nu li se asigura transport judeţean gratuit dacă CJ Constanţa nu primea banii de la bugetul de

Campion cu Rapid în 1999, campion în Turcia cu Beşiktaş în 2003, un globetrotter care a evoluat în România, Italia, Turcia, Rusia şi Bulgaria, fostul fotbalist Daniel Pancu este acum antrenor şi vrea să dea mai departe pasiunea pentru

Compania Turism Covasna, care administrează trei hoteluri din staţiunea cu acelaşi nume, a raportat în primele şase luni alea acestui an venituri de aproape trei ori mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform raportului financiar