Alexandra Stan, victima hackerilor. Artista a rămas fără contul de Instagram 23.04.2021

Alexandra Stan a anunțat printr-un video că cineva i-a furat contul de Instagram, fiindu-i schimbată parola, cât și toate datele de acces. Artista era în drum spre Constanța și a vrut să posteze un video […]

