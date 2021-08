Alexandra Stan, veste cruntă din partea medicilor. Ce o împiedică, de fapt, să devină mamă + Cum s-a redresat financiar Mihai Trăistariu în plină pandemie 20.08.2021

20.08.2021 Alexandra Stan, veste cruntă din partea medicilor. Ce o împiedică, de fapt, să devină mamă + Cum s-a redresat financiar Mihai Trăistariu în plină pandemie



Alexandra Stan, veste cruntă din partea medicilor. Ce o împiedică, de fapt, să devină mamă + Cum s-a redresat financiar Mihai Trăistariu în plină pandemie appeared first on Cancan.

Agresiunile asupra copiilor nu ar trebui tolerate în această țară. Cu toate astea, populația nu doar că nu se revoltă dar le și acceptă, este de părere realizatorul tv, Mircea Badea. ”În

Provincia canadiană Quebec a intrat în cel de-al doilea val al pandemiei de coronavirus, relatează Agerpres. “Suntem în al doilea val”, a declarat luni directorul național al sănătății publice, Horacio Arruda. Acesta a mai precizat

Un studiu de săptămâna tre­cută arăta că, la 30 de ani de la reunificare, Germania de Est încă mai are de recuperat pentru a ajunge la nivelul Germaniei de Vest şi asta în ciuda celor 1.500 de miliarde de euro, bani investiţi doar pentru

Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a crescut ieri la 1,98%, după ce timp de patru şedinţe consecutive a fost cotat la

Techtex, companie specializată în producţia de textile tehnice şi parte a grupului Taparo, una dintre cele mai mari afaceri antreprenoriale din sectorul mobilierului tapiţat, poate produce lunar 50 milioane de măşti chirurgicale, asigurând astfel

Numărul de cazuri noi de COVID-19 din Bucureşti a scăzut la mai mult de jumătate faţă de ziua precedentă, însă Capitala se menţine pe primul loc la acest capitol. Urmează judeţul Suceava, cu 60 de cazuri, şi judeţul Iaşi, cu 57 de cazuri

Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, l-ar fi îndemnat pe omologul său francez, Emmanuel Macron, în cadrul discuţiei telefonice din 14 septembrie, să ia în calcul şi alte versiuni în cazul otrăvirii opozantului rus, Aleksei Navalnîi,

Guvernul Orban va ataca la CCR proiectul de lege privind rectificarea bugetară, au precizat surse din PNL pentru „Adevărul”. Decizia vine după ce PSD a trecut în Parlament mai multe amendamente, printre acestea fiind creşterea pensiilor cu 40%

Celebrul constructor de bolizi exclusiviști Bugatti ar putea ajunge în portofoliul start-up-ului croat Rimac, care are ca obiect exclusiv de activitate mașinile electrice. Tranzacția ar fi fost aprobată deja

Majorarea pensiilor cu 40% presupune un efort bugetar de 60 de miliarde de lei în 2021 – bani pe care bugetul nu-i are - , ceea ce va împinge deficitul bugetar la 11-12% din PIB, anul

Finlanda urmează să lanseze miercuri un program-pilot cu câini care pot detecta coronavirusul la aeroportul din Helsinki. Testele voluntare canine vor oferi rezultate în decurs de 10 secunde, scrie The Whasington Post. Și cercetătorii din țări

Nu mai puțin de 15 oameni de la FCSB sunt infectați cu noul coronavirus, ultimul depistat fiind Dennis Man, nimeni altul decât jucătorul care în ultimul meci din campionat, cu FC Argeș, înscria de trei ori în victoria cu 3-0. În această seară,

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, anunţă punerea în funcţiune a unităţii de 110 kV aferentă staţiei de pompe Jidoaia din judeţul Vâlcea, în urma unor lucrări de modernizare în valoare totală de

AS Roma negociază cu Massimiliano Allegri. Nici n-a început bine sezonul în Serie A și se pregătește prima schimbare de antrenor. Noul proprietar al clubului giallorosso, William Friedkin, nu e mulțumit de Paulo Fonseca, în pericol să-și

FCSB. Forțat de împrejurări, Gigi Becali a încercat să transfere mai mulți jucători înainte de meciul cu Slovan Liberec, din Europa League. FCSB - Slovan Liberec, în turul III din preliminariile Europa League, se joacă azi, de la ora

Neti Sandu “a mai rupt o barieră” care duce spre viața personală și a dezvăluit motivul pentru care nu a făcut niciodată copii. La 61 de ani, prezentatoarea de la Pro TV are o relație foarte apropiată cu sora ei mai mare, Mari Kapelovies,

FC Voluntari și Sepsi deschid etapa cu numărul 5 din Liga 1. Meciul se joacă astăzi, de la ora 18:00, și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. Vezi AICI programul etapei #5

ByteDance a solicitat în China licenţă pentru exportul de tehnologie, pregătindu-se pentru finalizarea acordului cu Oracle şi Walmart prin care speră să oprească planurl guvernului american de a interzice utilizarea în SUA a aplicaţiei de

În semestrul I 2020 s-au construit în total 29.765 de locuințe noi, în creștere cu 2.561 de unități față de numărul înregistrat în același interval din 2019, arată datele centralizate de

Un deputat argentinian a fost suspendat joi pentru că, în timpul unei sesiuni parlamentare prin videoconferinţă, a apărut într-o postură indecentă alături de soţia sa, începând la un moment dat să-i sărute