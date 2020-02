Alex Velea, eliminat de la Asia Express! Acuză emisiunea că este măsluită! Scandal la Antena 1 19.02.2020

19.02.2020 Alex Velea, eliminat de la Asia Express! Acuză emisiunea că este măsluită! Scandal la Antena 1 Alex Velea și Mario Fresh au intrat în curs de eliminare, în cea de-a patra ediție a emisiunii Asia Expres.În Cursa pentru Ultima Șansă au mai fost alte două echipe, cele formate din: Alina Ceaușan – Carmen Grebenișan și Maraia Buză- Lia



Alex Velea, eliminat de la Asia Express! Acuză emisiunea că este măsluită! Scandal la Antena 1

Alex Velea și Mario Fresh au intrat în curs de eliminare, în cea de-a patra ediție a emisiunii Asia Expres.În Cursa pentru Ultima Șansă au mai fost alte două echipe, cele formate din: Alina Ceaușan – Carmen Grebenișan și Maraia Buză- Lia Bugnar. După o întrecere foarte grea echipa băieților a ajuns pe ultimul loc. […] The post Alex Velea, eliminat de la Asia Express! Acuză emisiunea că este măsluită! Scandal la Antena 1 appeared first on Cancan.ro.

Alex Velea, eliminat de la Asia Express! Acuză emisiunea că este măsluită! Scandal la Antena 1

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Reprezentanţii Fondului Proprietatea susţin că vor să prevină implementarea Ordonanţei 114, dar există şi posibilitatea ca Fondul să se adreseze Curţii Europene de

Persoane rămase deocamdată neidentificate au furat bijuterii şi articole vestimentare în valoare de cel puţin 350.000 de euro dintr-un hotel de lux aflat într-un cartier rezidenţial din Paris, au anunţat

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Mureş, că preşedintele statului, Klaus Iohannis, a luat o iniţiativă extrem

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, joi, că le-a solicitat senatorilor din Comisia juridică să urgenteze elaborarea avizului în privinţa cererii DNA de începere a urmării penale

Anchetarea Laurei Codruţa Kovesi chiar în această perioadă reprezintă în mod clar o piedică pusă acesteia în competiţia pentru postul de procuror-şef european, a declarat, joi, la Bucureşti,

Fotbalistul echipei belgiene Standard Liege, Răzvan Marin (22 de ani), a semnat, joi seara, un contract valabil 5 ani, începând din vară, cu Ajax Amsterdam, anunţă gruparea din prima ligă olandeză pe

Cei şapte membri din conducerea executivă a grupului austriac Raiffeisen International, care deţine în România a cincea cea mai mare bancă după active, au încasat în 2018 salarii şi bonusuri în valoare de 10,4 mil. euro, cu circa 5% mai mult

Southampton o întâlnește pe Liverpool în etapa 33 din Premier League vineri, de la ora 22:00. Meciul va fi transmis de Eurosport 1. liveTEXT de la ora 22:00 » Southampton - Liverpool Southampton - Liverpool, LIVE +

Naţionala României se menţine pe locul 25 în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal, dat publicităţii miercuri, potrivit site-ului FIFA. România ocupă acelaşi loc ca şi în februarie, când a fost publicată prima ierarhie a anului,

Universitatea Craiova va primi astăzi de la ora 20:00 pe „Ion Oblemenco” în manșa tur a semifinalelor Cupei României vizita formației Viitorul Constanța. Duelul se anunță a fi unul extrem de interesant, ambele echipe având ca obiectiv în

Un jucător din ligile inferioare italiene a fost răpit de pe teren cu elicopterul chiar în timpul unei partide oficiale! S-a întâmplat la meciul celor de la Viagrande, iar ceilalţi fotbalişti de pe teren au fost

Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Astzalos Csaba, a anunţat că CNCD s-a autosesizat în cazul viceprimarului Capitalei, Aurelian Bădulescu, după ce Newseek a relatat că acesta a făcut o serie de declaraţii

Iulius Filip, al cărui nume conspirativ în dosarul de urmărire era „Fodor“, este un disident anticomunist şi fost deţinut politic român. Numele lui a fost implicat într-un recent scandal de presă, când o publicaţie a acuzat că Filip nu ar

Reunificarea prin Educaţie poate avea loc doar în condiţiile asumării sale organice la nivel societal, deoarece este un proces fără precedent în istoria noastră recentă. George Simion, europarlamentar român independent din 26 mai 2019, are

Unii ar spune că lumea se împarte în două categorii: învingători şi învinşi. De fapt, aşa cum ne spune Nassim Nicholas Taleb în „Când pielea ta e în joc”, publicată de Curtea Veche Publishing, cele două categorii sunt, din păcate,

Prim-ministrul eston Juri Ratas (FOTO) a prezentat oficial, joi, demisia guvernului său de centru-stânga în urma recentelor alegeri parlamentare, având totuşi o şansă de a forma următorul guvern. Cinci partide au intrat în parlament după

Narcisele se vând în această perioadă a anului în toate florăriile din România. Puţin ştiu cât de periculoasă este. Bulbii sunt foarte toxici, dozele peste 10 g pot fi letale. Citește

Una dintre cele mai iubite și apreciate cântărețe de muzică pop, Britney Spears, a fost internată într-un spital destinat tratării oamenilor cu probleme psihice. Problemele pe care le-a avut cu tatăl său i-au pus

Cei nouă administratori din consiliul de administraţie al Bursei de Valori de la Bucureşti (BVB) deţin 20.400 de acţiuni la operatorul pieţei de capital din România la decembrie 2018, de trei ori mai mult faţă de finele anului 2017, potrivit

Investiţia în business a fost de 80.000 de euro, 50% din sumă fiind atrasă prin Start-Up