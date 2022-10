Alex Leonte şi Manuela Lupaşcu au dus relaţia la următorul nivel! Cei doi au plecat într-o escapadă romantică 16.10.2022

16.10.2022 Alex Leonte şi Manuela Lupaşcu au dus relaţia la următorul nivel! Cei doi au plecat într-o escapadă romantică Alex Leonte tace şi… face! Ex-ul lui Theo Rose nu pierde vremea, recent, tânărul a plecat alături de noua sa cucerire într-o escapadă romantică pentru a-şi… consolida relaţia. Cei doi petrec clipe de neuitat unul […] The post



Alex Leonte şi Manuela Lupaşcu au dus relaţia la următorul nivel! Cei doi au plecat într-o escapadă romantică

Alex Leonte tace şi… face! Ex-ul lui Theo Rose nu pierde vremea, recent, tânărul a plecat alături de noua sa cucerire într-o escapadă romantică pentru a-şi… consolida relaţia. Cei doi petrec clipe de neuitat unul […] The post Alex Leonte şi Manuela Lupaşcu au dus relaţia la următorul nivel! Cei doi au plecat într-o escapadă romantică appeared first on Cancan.

Alex Leonte şi Manuela Lupaşcu au dus relaţia la următorul nivel! Cei doi au plecat într-o escapadă romantică

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pedro Schizzi, fotbalist în vârstă de 21 de ani, se află în probe la Dinamo, anunță Fanatik. Informația a fost confirmată de antrenorul Mircea Rednic (59 de ani) pentru GSP.RO. Pedro Schizzi, brazilian cu origini italiene, a jucat la juniorii

Electrica (simbol bursier EL) a raportat un profit net de 72 de milioane de lei la nivel de grup în primele nouă luni din 2021, în scădere cu 81,8 % faţă de perioada similară a anului trecut, când compania

Italia a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial, după 0-0 în Irlanda de Nord. Elveția și-a făcut treaba și a trecut fără probleme de Bulgaria, scor 4-0. Situația din Grupa C: Elveția calificată la Mondial, Italia la

Italia, campioana europeană, a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial din 2022, după 0-0 în Irlanda de Nord. Elveția a trecut fără probleme de Bulgaria, scor 4-0, și a câștigat grupa Italiei, care va trebui să dea baraj.

Şantierul naval Vard Tulcea, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa construcţiilor navale şi cel mai mare angajator din judeţul Tulcea, cu peste 3.000 de angajaţi, a finalizat cu afaceri de peste un miliard de lei în 2019, potrivit datelor

O lanternă este un dispozitiv de iluminat care poate avea diferite dimensiuni și surse de alimentare pentru a funcționa.Fie că vrei să cumperi un produs clasic, fie că ai nevoie de o lanternă de cap va trebui să ții cont

Indicele ROBOR la trei luni a crescut din nou, marți, ajungând la 2,60% de la 2,59% vineri și luni, ca reacție la majorarea dobânzii de referință anunțată de BNR săptămâna trecută. Indicele ROBOR la

Creditul ipotecar pe o perioadă de 30 de ani vine cu o rată mai mică, care per­mi­te includerea în buget şi a planurilor de re­ame­najare, iar ulterior se poate face ram­bursare anticipată pentru reducerea ratei lu­nare, a spus Alexandra

Ca urmare a numărului tot mai mare de cazuri de coronavirus, Italia şi-a înăsprit măsurile de siguranţă sanitară în taxiuri, trenuri şi autobuze, relatează luni

Un nou atac bestial al braconierilor asupra oamenilor care păzesc pădurile și fauna. Un vânător din județul Botoșani, a fost bătut cu sălbăticie de 5 braconieri. Totul s-a petrecut în timpul unei acțiuni de control a AJVPS, împreună cu

Un cadou este întotdeauna însoțit de efectul surpriză. Practic, surpriza este cea care aduce și mai multă valoare gestului și buchetului de flori pe care-l oferi. Ea e cea care lasă emoțiile iubitei să se manifeste în toată suita lor, și îi

Pentru a ajunge să ai un decor de lux în propria ta casă, trebuie să deții câteva cunoștințe de bază din sfera designului de interior. Ideea de a combina anumite elemente, pentru a crea aspectul ideal pentru casa ta, poate fi una foarte

Cele mai valoroase 100 de companii din economia românească sunt evaluate în acest an la aproape 120 de miliarde de euro, un nivel record ce a fost obţinut într-o perioadă cu totul atipică, marcată de pandemia

Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC) avertizează că eliminarea facilităţilor fiscale acordate companiilor din această industrie va reactiva fenomenul muncii la negru sau la gri şi va redeschide poarta plecărilor masive

Ungaria va introduce, începând de sâmbătă, obligativitatea vaccinării cu a treia doză de vaccin anti-COVID pentru toți angajații din domeniul sănătății și va reimpune purtarea măștii de protecție în majoritatea spațiilor închise, a

Un nou fenomen îngrijorător a luat amploare. Este vorba despre detoxifierea cu borax - o substanță despre care anti-vacciniștii spun că ar anula efectul serului anti-COVID. Medicii trag însă un semnal de alarmă: spun că boraxul, în combinație

O femeie din București a ajuns joi la spital, după ce în blocul în care intrase a fost făcută o dezinsecţie. Secția 12 Poliție a fost sesizată că unei femei i s-a făcut rău după ce a intrat

Un sportiv celebru, care nu este de acord cu vaccinurile anti-COVId-19, a comis o

Trei şoferi au fost răniţi, miercuri seara, în urma coliziunii dintre un tractor şi două mașini pe DJ 141, la ieşirea din Bârghiş spre Pelişor, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Benone Sinulescu a fost un interpret de muzică populară, iubit de toată România. Marele artist de muzică populară s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Extrem de iubit de către public, ”Nea […] The post Ce tarif avea Benone