Alex Bodi, eliberat din arest la domiciliu. Milionarul a încălcat legea la scurt timp după ce a fost plasat sub control judiciar 07.04.2021

07.04.2021 Alex Bodi, eliberat din arest la domiciliu. Milionarul a încălcat legea la scurt timp după ce a fost plasat sub control judiciar Anchetat într-un dosar “cu greutate” pentru trafic de persoane și proxenetism, Alex Bodi a câștigat o bătălie importantă, la aproape cinci luni de când a fost încătușat. Magistrații i-au înlocuit măsura arestului la domiciliu cu



Anchetat într-un dosar "cu greutate" pentru trafic de persoane și proxenetism, Alex Bodi a câștigat o bătălie importantă, la aproape cinci luni de când a fost încătușat. Magistrații i-au înlocuit măsura arestului la domiciliu cu

Firmele şi instituţiile publice din România pot efectua online plăţi din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului, astfel că nu mai este necesară deplasarea la ghișeu. Operațiunile vor fi

Etapa a 2-a a Campionatului Național Digital de Circuit Betano a fost compusă din mai multe episoade interesante, printre care incidente, depășiri impresionante și schimbări radicale în clasament. În cursă a participat și tenismenul român

O asistentă de la Unitatea de Primiri Urgenţe a SJU Ploieşti a fost confirmată cu COVID-19, la testarea rapidă. Femeia a tuşit la ieşirea din tură, şi imediat i-au fost recoltate probe care au

Veteranul Tom Moore a mai bifat un record, după ce inițiativa sa de a strânge 1.000 de lire sterline pentru spitalele britanice a stârnit un val de solidaritate soldat cu donații ce se apropie de 30 de milioane. Căpitanul de 99 de ani e de acum cel

Al treilea caz de infectare cu SARS CoV 2 a fost confirmat la Penitenciarul Jilava. Un angajat al închisorii a fost testat pozitiv. Bărbatul a fost contact direct cu primul caz de îmbolnăvire cu COVID-19 şi

Oamenii de ştiinţă de la Agenţia de Geologie a SUA au realizat prima hartă completă a satelitului natural al Pământului, folosind date strânse în ultimele cinci decenii În colaborare cu NASA şi cu Institutul Lunar Planetary, Agenţia de

Retailerul german Kaufland, li­de­rul pieţei locale de comerţ ali­mentar după cifra de afa­ceri, va deschide până în luna iunie trei hiper­mar­ke­turi per­manente şi un altul temporar, astfel că lanţul de hipermarketuri cu preţuri mici

Ziarul Financiar urmăreşte zilnic cei mai importanţi indicatori din economie, indicatori puternic afectaţi de pandemia de

Gheorghe Dincă este cunoscut drept un “terorist” în Penitenciarul din Slatina, unde este închis. Surse bine informate au dezvăluit ce le face celorlalți deținuți monstrul din Caracal, care le-a răpit pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu

Omul de afaceri Omer Susli, proprietarul reţelei de magazine cu decoraţiuni interioare Homelux, estimează că va deschide din nou magazinele la începutul lunii mai, momentan acestea fiind închise din cauza

Constructorul Delta ACM se apropie de încheierea primului an de insolvenţă, perioadă în care a pus în aplicare mai multe măsuri pentru depăşirea dificultăţilor

Organizatorii UNTOLD și NEVERSEA, alături de fani! Posesorii de abonamente și bilete pentru adiția din 2020 le pot transforma gratuit în bilete și abonamente pentru oricare din următoarele trei ediții! În această perioadă trăim vremuri

După ce a fost cucerit de o focoasă brunetă, fostul Antoniei a devenit “tată cu normă întreagă” pentru a doua oară! Vincenzo Castellano și noua lui parteneră de viață au oferit tabloul familiei perfecte la plimbare. CANCAN.RO, SITE-UL

O echipă de IT-işti din Cluj a creat Spectro.Life, o soluţie gratuită pentru monitorizarea pacienţilor aflaţi în îngrijire acasă. Deocamdată, platforma poate fi folosită doar de cei aflaţi în

Acţionarii SIF Moldova (SIF2) au aprobat luni distribuirea, incepând cu 11 iunie, a sumei de 59 mil. lei din profitul pe 2019 sub formă de dividende, respectiv a unui dividend brut de 0,06 lei pe acţiune, potrivit unui raport la

Dinamo trebuie să pregătească milionul de euro pentru Vasile Şiman: Şerban refuză să semneze, cere salariu mai mare şi primă de instalare E o săptămână agitată pentru Dinamo. Sunt zile în care se negociază cedarea clubului către oameni

Antreprenorul Leonard Mihoc, care a dezvoltat împreună cu tatăl său în urmă cu şase ani microberăria Nemţeana din localitatea Roman, judeţul Neamţ, consideră că economia poate fi repornită cu perseverenţă, răbdare şi inventivitate din

Ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache, a anunţat că mai mulţi muncitori sezonieri români sosesc în perioada următoare în Marea Britanie. „Am ştiinţă de faptul că începând cu această săptămână vor exista trei zboruri

Federaţia Română de Fotbal a publicat pe site-ul oficial noul regulament cu privire la licenţierea cluburilor pentru sezonul următor, 2020-2021. Liga 1 s-ar putea relua la începutul lunii

PSD a anunţat, marţi, că dacă Guvernul nu ia măsuri în cazul părinţilor care, după data de 15 mai, când expiră starea de urgenţă, nu vor avea cu cine să lase copiii în casă, va acţiona pentru adoptarea rapidă a unui act normativ în