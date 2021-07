Alex Bodi, ceasuri de peste 2 milioane € 11.07.2021

11.07.2021 Alex Bodi, ceasuri de peste 2 milioane € Alex Bodi a reușit să intre în forță în lumea mondenă, mai ales după mega-scandalurile cu Bianca Drăgușanu, o relație care s-a confundat, lejer, cu o veritabilă telenovelă. Musculosul și-a cucerit partenerele cu luxul pe […] The post



Alex Bodi, ceasuri de peste 2 milioane €

Alex Bodi a reușit să intre în forță în lumea mondenă, mai ales după mega-scandalurile cu Bianca Drăgușanu, o relație care s-a confundat, lejer, cu o veritabilă telenovelă. Musculosul și-a cucerit partenerele cu luxul pe […] The post Alex Bodi, ceasuri de peste 2 milioane € appeared first on Cancan.

Alex Bodi, ceasuri de peste 2 milioane €

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Andreea Moldovan, director medical la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, a declarat că este tristă şi dureroasă atitudinea regizorului Cristi Puiu, care a susţinut un discurs anti-mască înainte de proiecţia filmului său la Festivalul

Campioana României va trece, fără probleme, de turul I preliminar al Ligii Campionilor, însă va avea o misiune infernală, în următoarea

Deţinătoarea portofoliului informaţiilor, Manal Abdel Samad, a anunţat, duminica aceasta, că îşi dă demisia din guvern, după exploziile devastatoare care au avut loc în Beirut, informează AFP, citată de Agerpres. „După uriaşa

Portarul ceh Petr Cech i se alătură lui Eric Cantona. Cei de la EA anunțaseră că vor fi 12 carduri noi de tip ICON în FIFA 21, iar unul dintre ele fusese deja dezvăluit, este vorba de „King” Eric Cantona, fostul atacant de la Manchester

Joao Felix, „Perla” celor de la Atletico Madrid, vine în Drumul spre Finală. Cei de la EA încă îi mai răsfață pe gameri cu carduri special chiar dacă mai sunt câteva săptămâni și apare FIFA 21. Cum Liga Campionilor a ajuns la

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ploi torenţiale, grindină şi vijelii în mai multe judeţe din centrul ţării. În același timp, meteorologii anunţă că în Capitală va fi caniculă. Avertizarea de

Este oficial! Din septembrie se măresc pensiile. Anunțul a fost făcut, astăzi, de Ludovic Orban care a asigurat faptul că Guvernul va aproba în această săptămână majorările. Potrvit unor surse guvernamentale, pensiile ar urma să fie majorate

Agenţiile de rating din China au upgradat un număr record de emiţători de obligaţiuni guvernamentale chiar în condiţiile scăderii veniturilor fiscale în urma pandemiei, o mişcare despre care analiştii avertizează că ar putea duce la un val

Mario Balotelli (29 de ani), atacantul despre care și italienii au scris că ar negocia o mutare la CFR Cluj e mult mai aproape de o mutare în Turcia, la Besiktas. Liber de contract după retrogradarea cu Brescia, Balotelli are ofertă de la

Simona Halep va lua o decizie în privinţa participării la US Open după turneul WTA de la Praga, din această săptămână, transmite EFE. "Trebuie să simt lucrurile, să văd schimbările pe

Hassan Diab, premierul Libanului, l-a anunțat luni pe preşedintele Michel Aoun că ar vrea să demisioneze, în contextul reformelor solicitate după explozia de la Beirut. În ultimele zile, trei membri

Florinel Coman (22 de ani) e dorit în Premier League, de Crystal Palace. Englezii îl văd înlocuitorul ideal în eventualitatea în care Wilfried Zaha (27 de ani) părăsește formația. Presa din Marea Britanie scrie că Palace, ocupanta locului 14

Vă mai amintiţi oare de Doctrina Monroe care stipula că „spaţiul american“, incluzând şi America de Sud, ar fi trebuit să fie şi să rămână zona în care SUA puteau decide ceea ce le era convenabil din toate punctele de vedere: politic,

Cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania s-a încheiat duminică, pe 9 august, cu două proiecții sold-out ale comediei franceze Șterge istoricul / Delete History

Banca Transilvania, care a devenit cea mai mare bancă de pe piaţa locală după preluarea Volks­bank şi a Bancpost, a ajuns lider şi în topul privind numărul mediu de salariaţi şi în cel privind nivelul cheltuielilor de personal, având şi cea

La Arad se fac pregătiri serioase pentru sezonul 2020-2021, campionat care o readuce pe UTA în Liga 1. UTA Arad transferă la "foc automat", însă mută și la capitolul imagine. Șefii celor de la UTA au înaintat o cerere spre Liga

Valul de caniculă din sudul ţării nu se domoleşte, însă în peisaj îşi fac apariţia şi furtunile. Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM) anunţă pentru miercuri, 12 august, maxime de 34 de grade Celsius. Spre seară, vijeliile se

Producţia industrială (serie brută) a României a consemnat o creştere de 19% în luna iunie, faţă de luna precedentă, dar a rămas în continuare sub nivelul atins în perioada similară a anului trecut, înregistrând o scădere de

Astăzi de la ora 22:00 se va da startul în cadrul sferturilor de finală ale Champions League, ediția 2019-2020. BILETUL ZILEI » NICIO SURPRIZĂ » „VERDE” ȘI IERI » VARIANTELE PENTRU PROFIT DE ASTĂZI SUNT AICI! Balul va fi deschis astăzi pe

Consumul naţional de energie electrică al României a fost de 25,7 TWh în primele șase luni ale anului, în scădere cu 7,1% mai mic față de perioada similară a anului trecut. Importurile de energie