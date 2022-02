Alertă MAE! Românii să părăsească Ucraina cât mai curând posibil! 20.02.2022

20.02.2022 Alertă MAE! Românii să părăsească Ucraina cât mai curând posibil! Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le cere românilor să părăsească Ucraina cât de repede se poate și să evite deplasările în Peninsula Crimeea și zona de est a Ucrainei, respectiv regiunile Doneţk și Lugansk, precum și […] The post



Alertă MAE! Românii să părăsească Ucraina cât mai curând posibil!

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le cere românilor să părăsească Ucraina cât de repede se poate și să evite deplasările în Peninsula Crimeea și zona de est a Ucrainei, respectiv regiunile Doneţk și Lugansk, precum și […] The post Alertă MAE! Românii să părăsească Ucraina cât mai curând posibil! appeared first on Cancan.

Alertă MAE! Românii să părăsească Ucraina cât mai curând posibil!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ducele și ducesa de Sussex s-au mutat în noua lor casă, în California, în iulie 2020, împreună cu fiul lor, Archie. De atunci, poliția a fost solicitată să intervină la locuinţa cuplului de nouă ori în nouă luni, potrivit unor date

România continuă campania de imunizare cu toate serurile disponibile, inclusiv cu vaccinul AstraZeneca, a anunţat, joi, şeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă. Incidenţa cazurilor de tromboză în rândul persoanelor vaccinate cu serul

Pe fondul preţurilor scăzute ale acţiunilor, la care se adaugă simpli­ficarea procesului de deschidere a unui cont de tranzacţionare, dar şi run­dele de finanţarea ale statului ro­mân prin Bursa de la Bucureşti, numărul de investitori a

Ovidiu Hațegan, 40 de ani, va conduce partida Craiova - CFR Cluj, cea mai importantă din ultima etapă a sezonului regulat. Craiova - CFR Cluj se joacă duminică, 11 aprilie, de la ora 21:30. Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro

După înfrângerea cu Poli Iași, scor 1-2, Mircea Rednic (59 de ani) a fost demis din funcția de antrenor al dobrogenilor. Gică Hagi (56), patronul de la Viitorul, a decis să revină aproape de echipă. Cronica meciului Viitorul - Poli Iași

Potrivit datelor Direcţiei pentru Evidenţa persoanelor si Administrarea Bazelor de date, Buzăul este singurul judeţ din ţară în care, în 2020, nu s-a mutat niciun locuitor din alte

Suntem codașii UE la gradul de dezvoltare a comerțului electronic/ 10 parlamentari au găsit explicația: nu am avut un cadru legal de conștientizare a problemei Din sărbătoare în sărbătoare,

Peste câteva luni, se împlinesc patru ani de la moartea Denisei Răducu, dar mama artistei nu și-a revenit nici acum după pierderea suferită. Femeia a dezvăluit acum ritualul din fiecare noapte, de când fata ei […] The post Ce face mama

El Clasico, duelul dintre Real Madrid și Barcelona, nu va mai fi arbitrat de Mateu Lahoz, care a suferit o accidentare. Catalanii au anunțat lotul pe care se vor baza la marele derby, iar Gerard Pique și Sergi Roberto revin după perioade lungi de

Un băieţel s-a născut în curtea Spitalului din Sebiş, judeţul Arad, în autospeciala SMURD care a transportat-o la unitatea medicală pe mama sa, aceasta fiind asistată la naştere de un medic şi de echipajul de

Dinamo e iar în play-out. Da, nici nu mai e o știre. Dinamoviștii s-au obișnuit cu prezența la retrogradare. De la „campioana” play-out-ului în mandatul lui Florin Bratu, postură ce părea de neacceptat la acel moment, lucrurile au

Medicii români susțin continuarea vaccinării cu serul de la AstraZeneca, în ciuda cazurilor rare de efecte adverse apărute după administrarea serului. "Riscul de a dezvolta tromboze e de câteva mii de ori mai mare după boala decât după vaccin",

Damac a învins Al Nasr, scor 3-2, în runda 25 din campionatul Arabiei Saudite, iar Constantin Budescu (32 de ani) a oferit un assist la golul înscris de Emilio Zelaya. Damac a câștigat duelul de pe teren propriu cu Al Nasr și se află la un punct

Eșecul cu Clinceni (1-3) a fost și mai dezgustător pentru "câini" cu cât s-a aflat de petrecerea organizată de ziua lui Ricardo Grigore, alături de câțiva coechipieri, printre care Paul Anton, Mihai Eșanu, Florin Bejan și Robert Moldoveanu, cu

Numărul de infecții cu noul coronavirus atinge sâmbătă un nou record zilnic în India: 145.384. India a raportat un număr record de 145.384 cazuri noi de COVID-19, arată sâmbătă

Decolarea elicopterului Ingenuity Mars, atașat roverului Perseverence, din craterul Jezero de pe Marte, care ar urma să fie prima încercare de zbor propulsat pe altă planetă, a fost reprogramat „nu mai devreme de 14 aprilie”, a anunţat

Adda a dezvăluit, recent, că se confruntă cu o afecțiune delicată, iar din acest motiv, artista a ajuns de mai multe ori pe mâna medicilor. Mai mult, artista a fost nevoită să renunțe la multe alimente, ceea ce a dus la o scădere a

Prefectura Capitalei anunță prelungirea restricțiilor pentru alte 14 zile. Singura schimbare prevăzută de Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă este că magazinele vor rămâne

Sorin Cîmpeanu, ministrul educației, a declarat duminică că Ministerul Educației va propune ca anul școlar să se extindă începând cu septembrie 2022 și că, oricum, susţine ideea prelungirii perioadei de cursuri în învăţământul

Poate nu ajungeaţi să pierdeţi controlul epidemiei dacă nu eraţi singura ţară din Europa unde politrucii au dat afară în direct pe specialiştii care luptau cu pandemia, în loc să fie