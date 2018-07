Alertă la Videle. Un copil în vârstă de 6 ani a rămas cu capul prins între gratiile unei ferestre! Pompierii au intervenit rapid 21.07.2018

Clipe de cosmar pentru parintii unui micut de 6 ani din Videle. Vineri seara copilul a ramas cu capul prins intre gratiile unei ferestre de la un apartamrnt situat la parterul unui bloc din oras. Pompierii au fost chemati in ajutor si un echipaj medical



Clipe de cosmar pentru parintii unui micut de 6 ani din Videle. Vineri seara copilul a ramas cu capul prins intre gratiile unei ferestre de la un apartamrnt situat la parterul unui bloc din oras. Pompierii au fost chemati in ajutor si un echipaj medical a ajuns de urgenta la fata locului. Baiatul era panicat […] The post Alertă la Videle. Un copil în vârstă de 6 ani a rămas cu capul prins între gratiile unei ferestre! Pompierii au intervenit rapid appeared first on Cancan.ro.

