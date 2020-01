Alertă la metrou, după ce un bărbat a încercat să se sinucidă! A fost prins sub tren 18.01.2020

18.01.2020 Alertă la metrou, după ce un bărbat a încercat să se sinucidă! A fost prins sub tren A fost stare de alertă la metrou, după ce un bărbat de 40 de ani a încercat să-și încheie socotelile cu viața! Acesta a fost prins sub tren. Clipe de panică au avut loc astăzi la metrou, în Capitală. Un bărbat de 40 de ani a încercat să se



Alertă la metrou, după ce un bărbat a încercat să se sinucidă! A fost prins sub tren

A fost stare de alertă la metrou, după ce un bărbat de 40 de ani a încercat să-și încheie socotelile cu viața! Acesta a fost prins sub tren. Clipe de panică au avut loc astăzi la metrou, în Capitală. Un bărbat de 40 de ani a încercat să se sinucidă sub privirile călătorilor, aruncându-se în […] The post Alertă la metrou, după ce un bărbat a încercat să se sinucidă! A fost prins sub tren appeared first on Cancan.ro.

Alertă la metrou, după ce un bărbat a încercat să se sinucidă! A fost prins sub tren

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vinicius Junior, 18 ani, noul star al de la Real Madrid, a fost dat de gol. Atacantul are o relație Maria Julia Mazali, un fotomodel cunoscut în Brazilia. Julia, 23 de ani, e cunoscută în Brazilia după ce a participat la emisiunea ”În vacanță

Preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, marţi, pentru Agerpres, că România riscă să i se reducă de la 8 la 2 numărul de sportivi cu care poate participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 în situaţia în care

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea a făcut referire la fostul premier Adrian Năstase, în mandatul căruia România a fost admisă în NATO, în discursul pe care l-a susţinut în şedinţa solemnă a Legislativului, şi care nu a fost

Preşedintele Klaus Iohannis a lansat un nou atac violent la adresa PSD, în discursul din plenul Parlamentului, dedicat împlinirii a 15 ani de la aderarea la NATO. Citește mai

Un colaj fascinant, amplasat în curtea muzeului Luvru, a avut o viață scurtă după ce masa mare de turişti şi iubitori de artă l-au făcut bucăţi. Citește mai

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a afirmat că este onorat să se adreseze românilor în această zi în care România împlinește 15 ani de la aderarea NATO. Citește mai

Patru persoane au fost rănite, marți, într-o explozie la o importantă academie militară din Sankt Peterburg, relatează agențiile de știri rusești. Citește mai

De ce mai multe ori, atunci când iubim, avem tendinţa de a face lucruri pe care, în mod normal, nici nu le luăm în considerare. Citește mai

Premierul grec Alexis Tsipras se află marţi în Macedonia de Nord, unde efectuează o vizită „istorică“, prin care pune capăt unei îndelungate dispute, încheiate recent printr-un acord cu privire la schimbarea numelui Fostei Republici

Pe 3 aprilie, la 169 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române, militarii din Călăraşi vor organiza, începând cu ora 10.00, pe platoul din faţa Sălii de Cultură ,,Barbu Ştirbei” şi în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean

Alimentaţia joacă un rol extrem de important în menţinerea sănătăţii întregului organism, însă, aleasă necorespunzător, această poate deveni dăunătoare, fiind cauza principala a apariţiei mai multor boli precum

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, fMihai Fifor, a afirmat, după ce preşedintele a criticat guvernarea PSD - ALDE, că Iohannis batjocoreşte aniversarea aderării la NATO printr-un discurs politicianist, devalorizat de accentele patologice de

Miercuri, 03.04.2019, între orele 21,30-23,00, detaşamentul de pompieri din Galaţi execută un exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru gestionarea unui incendiu izbucnit la Casa de Cultură a Sindicatelor de pe strada Brăilei, nr.134, din

Peste 10.000 de locuri de cazare pentru Festivalul Untold din luna august sunt disponibile, începând de marţi, în cămine studenţeşti din Cluj-Napoca. Turiştii au la dispoziţíe camere cu două şi patru paturi, la preţuri cuprinse între

O firmă britanică a realizat topul celor mai stresante locuri de muncă. După ce au analizat cazurile a peste o sută de mii de angajaţi, aceştia au ajuns la concluzia că nivelul de stres creşte odată cu numărul orelor suplimentare

Ai o muşcătură care pe lângă faptul că ţi-a iritat pielea îţi dă şi o senzaţie de durere din cauză că s-a umflat, însă nu-ţi poţi da seama de la ce

Campionatul Europen de Securitate Cibernetică se adresează românilor pasionaţi de IT. Aceştia sunt invitaţi să se înscrie la faza naţională, care va avea loc între 9 şi 11 octombrie 2019, la Palatul

Papa Francisc a denunţat în recomandările sale adresate tinerilor, publicate marţi, "uriaşele interesele economice" din industria digitală, capabile să manipuleze "procese democratice" prin difuzarea unor

Trezorierul Partidului Social Democrat Mircea Drăghici s-a prezentat marţi la sediul DNA, pentru a fi audiat într-un dosar legat de cheltuirea banilor primiţi de partid ca subvenţie. "Să fii pus sub acuzare

Matteo Salvini, ministrul de Interne al Italiei, vrea să cureţe închisorile patriei de deţinuţii străini şi a început cu deţinuţii români. 13 dintre aceştia au fost făcuţi pachet şi trimişi în