Alertă la Madrid. Scrisoare-bombă pentru premierul spaniol 01.12.2022

Premierul spaniol Pedro Sanchez a primit o scrisoare care conținea un dispozitiv exploziv similar celui care a provocat o explozie la ambasada Ucrainei din Madrid, anunță Sky News.

