Alertă în Capitală! Un pacient suspect de coronavirus a fugit din spital 23.02.2020

23.02.2020



Duminică seară, un pacient suspect de coronavirus, care trebuia consultat de medici a fugit de la Institutul „Matei Balș", din București. Bărbatul este italian și are cetățenie română. Acest s-a întors din Malaezia și în conformitate cu procedurile a fost trimis de DSP la Institutul Matei Balș pentru a i se face testul de coronavirus.

