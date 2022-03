Alertă în apropierea României. Se lansează rachete din Marea Neagră 20.03.2022

20.03.2022 Alertă în apropierea României. Se lansează rachete din Marea Neagră Armata rusă a lansat rachete de croazieră Kalibr din Marea Neagră pentru a ținti o uzină de reparații din nordul Ucrainei, unde vehiculele blindate ucrainene erau reparate, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus […] The post



Alertă în apropierea României. Se lansează rachete din Marea Neagră

Armata rusă a lansat rachete de croazieră Kalibr din Marea Neagră pentru a ținti o uzină de reparații din nordul Ucrainei, unde vehiculele blindate ucrainene erau reparate, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus […] The post Alertă în apropierea României. Se lansează rachete din Marea Neagră appeared first on Cancan.

Alertă în apropierea României. Se lansează rachete din Marea Neagră

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Actorul brazilian de comedie Paulo Gustavo s-a stins din viață în urma unor complicații datorate de infectarea cu virusul SARS-COV-2. Tristul eveniment s-a petrecut marți seara, după o luptă necruțătoare cu boala care a durat 2 luni. Gustavo

Şase membri ai unui grupuscul neonazist, suspectaţi de plănuirea unui atentat împotriva unei loje masonice, au fost arestaţi marţi în Doubs şi Bas-Rhin (est), a dezvăluit vineri o sursă judiciară şi una apropiată dosarului, confirmând o

Un copil de 10 ani și-a pierdut viața vineri, 7 mai, în localitatea Popeni, comuna Mirșid, județul Sălaj, după ce s-a electrocutat în timp ce se juca la o priză, a informat Magazin Sălăjean. Băiatul și frații săi fuseseră lăsați singuri

Primăria Sectorului 1 a început lucrările de reabilitare termică la 30 de blocuri. Valoarea lucrărilor se ridică la circa 30 de milioane de lei. În a doua etapă a programului vor fi incluse

Un preot și un călugăr care au suferit arsuri grave, în urma unei exploziei care a avut loc joi la Mănăstirea Sf. Gheorghe din județul Constanța, au fost transferați în Germania cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, potrivit

Un microbuz cu 20 de călători s-a lovit puternic de două mașini parcate. Accidentul de circulație a avut loc, joi dimineață, într-o localitate din Teleorman. O femeie a fost rănită în urma

Autorităţile din Marea Britanie recomandă limitarea vaccinului AstraZeneca la persoanele peste 40 de ani, după raportarea a 242 de cazuri de cheaguri de sânge. Totodată, Comitetul ştiinţific

Dinamo trece printr-o perioadă foarte bună în Liga 1, cu trei victorii la rând, dar pentru fanii-acționari se anunță o perioadă dificilă. Dinamo joacă azi cu Hermannstadt de la ora 21:15, în etapa #7 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro

110.663 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale furnizate sâmbătă, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numărul este în creștere față de ziua precedentă,

Oana Roman a ajuns din nou la spital, după accidentul suferit în Egipt. Vedeta le-a dezvăluit fanilor motivul pentru care a ajuns pe mâna medicilor. Oana Roman și-a petrecut ziua de naștere în Egipt. Nu […] The post Oana Roman a ajuns din

În 2019, numărul contractelor de muncă plătite cu salariul minim pe economie a atins un maxim de 1,75 milioane, dintre care 1,33 milioane erau plătite cu 2.080 de lei brut, ceea ce însemna circa 31,5% din totalul contractelor de muncă cu normă

O femeie din Livezile, județul Alba, a avut parte de o moarte tragică. Aceasta a decedat după ce hainele cu care era îmbrăcată au luat foc în timp ce făcea de mâncare. În timp ce […] The post Deces cumplit pentru o femeie din Alba!

O nouă veste tragică a lovit sportul românesc, de data aceasta un fost arbitru cunoscut din Divizia A și, în același timp, un ex-conducător de club a decedat în noaptea de joi spre

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că între cetăţenii Uniunii Europene există "dorinţa puternică de a continua şi a îmbunătăţi acest proiect care a adus bunăstare, democraţie şi pace". "Deci chiar prin faptul că există

Prima duminica dupa Pasti, dedicata in calendarul ortodox Apostolului Toma, iar in calendarul popular, sufletelor mortilor, este numita Pastile Mortilor sau Pastile Blajinilor. Asezata imediat dupa Saptamana Luminata,

Cele şapte fonduri de pensii private Pilon II aveau la 29 aprilie 2021, ultima zi de tranzacţionare din aprilie, active totale de 81,4 mld. lei, record istoric, în creştere cu 6,3 miliarde de lei faţă de finele anului 2020, arată datele agregate

Raiffeisen Bank, subsidiara de pe piaţa locală a grupului aus­tri­ac cu acelaşi nume, a atras apro­xi­mativ 400 de milioane de lei pe cinci ani de la investitori, într-o emisiune de obligaţiuni verzi senioare pre­ferenţiale, la o dobândă de

Cinci persoane şi-au pierdut viaţa în accidentul rutier, care s-a produs în 2017, pe raza comunei Cornu Luncii, din judeţul Suceava. Un şofer cu o alcoolemie uriaşă s-a izbit violent în maşina preotului Gavril, în care erau opt persoane.

Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, devenit în 2016 primul musulman care conduce o capitală occidentală, a fost reales pentru al doilea mandat, conform rezultatelor făcute publice sâmbătă,

Operatorul celei mai mari conducte de combustibil din țară, Colonial Pipeline, a fost vineri victima unui atac de cibernetic de tip ransomware, obligându-l să închidă temporar toate operațiunile. Oleoductul, care transportă 2,5 milioane de barili