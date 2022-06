Alertă de modă: 3 tipuri de sandale care se poartă în vara lui 2022 16.06.2022

16.06.2022 Alertă de modă: 3 tipuri de sandale care se poartă în vara lui 2022 Este timpul să programăm o pedichiură rapid, deoarece tendințele de top pentru sandalele de vară pentru 2022 au fost în sfârșit determinate și sezonul este in plină ascensiune. Chiar dacă alegerea de top pentru piesele […] The post



Alertă de modă: 3 tipuri de sandale care se poartă în vara lui 2022

Este timpul să programăm o pedichiură rapid, deoarece tendințele de top pentru sandalele de vară pentru 2022 au fost în sfârșit determinate și sezonul este in plină ascensiune. Chiar dacă alegerea de top pentru piesele […] The post Alertă de modă: 3 tipuri de sandale care se poartă în vara lui 2022 appeared first on Cancan.

Alertă de modă: 3 tipuri de sandale care se poartă în vara lui 2022

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Hugh Jackman, cunoscut publicului pentru roluri absolut fabuloase, dar mai ales pentru cel al lui Wolverine din seria X-Man, a dezvăluit că a fost supus unei biopsii pentru a afla dacă are cancer. Actorul a […] The post Hugh Jackman, supus unei

ADA Fabrica de Mobilă, unul dintre cei mai mari zece producători de mobilă de pe plan local, a ra­portat pentru 2020 o cifră de afaceri de 183,4 mil. lei (38 mil. euro), în creştere cu aproximativ 1% faţă de anul anterior, conform calculelor ZF

Promettre c'est noble. Ein mann, ein wort. Nothing weights lighter than a promise. Noi le avem pe ălea cu capul plecat şi hoţul neprins Pe Dinamo, dacă n-o omori, îţi ia gâtul. Voluntari şi Clinceni tocmai au aflat.

Ne aflăm în plin sezon estival, iar în fiecare weekend turiștii i-au cu asalt litoralul românesc. Astfel, pentru a se asigura că totul este în regulă, inspectorii ANSVSA au derulat o serie de controale și […] The post Ploaie de amenzi pe

Elena Irescu şi Monica Baniţă, două tinere abandonate de părinţi şi crescute în familii maternale, şi-au atins ţelurile şi au devenit studente graţie rezultatelor remarcabile obţinute la examenul de

Proiectul BRUA faza 1, finalizat în noiembrie 2020, s-a încheiat la valoarea de 377,4 milioane de euro, respectiv cu o economie de 21% (101,1 milioane de euro) faţă de valoarea scoasă la licitaţie, au transmis, miercuri, reprezentanţii

„Planurile companiei au fost deja trasate, iar eu sunt aici pentru a le implementa. Urmărim trei obiective – eficien­ti­zarea fluxurilor în companie – fiecare proces care se desfăşoară în companie este învechit, eficientizarea personalului

Luptătoarea română Andreea Beatrice Ana (20 ani) a fost învinsă joi dimineața, în primul tur al categoriei 53 kg, la lupte feminine, de la Jocurile Olimpice de Tokyo 2020, de sportiva belarusă

China a anunțat că niciun sportiv nu va mai purta insigne cu dictatorul Mao Zedong, după scandalul izbucnit la Jocurile Olimpice. Incidentul a avut loc acum câteva zile, cu echipa ciclistă de sprint a Chinei. Cele două cicliste care au urcat pe

Fostul deputat Alexandru Băişanu a fost reţinut pentru 24 de ore în arestul Inspectoratului de Poliţie Suceava, după ce a fost audiat de poliţiştii Secţiei Rurale Ipoteşti, într-un dosar de

Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în anul 2021 va începe la 18 octombrie 2021, transmite APIA. Până la 15 octombrie 2021 vor fi finalizate controalele

Leo Messi (34 de ani) este foarte aproape să semneze cu Barcelona, după ce clubul catalan a făcut rost de bani pentru noul contract. După ce a câștigat Copa America, Messi a fost în vacanță în Miami și Ibiza. În SUA, Messi a petrecut doar

Daniel Pavel, prezentatorul sezonului 2 al emisiunii ”Survivor” a făcut dezvăluiri despre următorul sezon. Prezentatorul spune că e pregătit să se întoarcă la cel mai iubit show. El a fost întrebat dacă ar mai prezenta […] The post

Erste Group Bank, Citigroup Global Markets Limited şi J.P. Morgan au fost în 2020 pe podium în clasamentul dealerilor programului de finanţare externă al României pe termen mediu MTN (medium term notes), fiind ur­mate de UniCredit Bank şi ING

Diana Dumitrescu a simțit nevoia de o schimbare radicală în viața ei și a renunțat la televiziune. Acum, actrița s-a reinventat și vrea să își axeze toată inspirația într-un domeniu total nou. Actrița e acum […] The post Motivul care

Pepe și Yasmine au plecat în prima lor vacanță împreună. Cântărețul și tânăra lui iubită se află în Sanremo, Italia, cu încă un cuplu. Cei doi au avut parte de o surpriză în camera hotelului […] The post Ce a găsit Pepe în

Alexandrion Group, cel mai mare producător local de băuturi spirtoase după cifra de afaceri, plănuieşte să se extindă la nivel global, iar prima fabrică pe care o va deschide ar putea fi la New York în

Magazinele de tip discount sunt formatul offline din comerţul ali­mentar european care va creşte cel mai rapid în aceas­tă perioadă - în 2021 şi 2022 -, rit­mul anual fiind de 5,5%, arată o analiză a companiei de cer­cetare de piaţă IGD.

Cea mai aşteptată perioadă din an, cea a vacanţelor, a venit şi pentru actorii din distribuţia serialului Adela, ce va avea premiera joi, 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1! Cristina

Simona Halep, 29 de ani, a transmis un mesaj fanilor de la Montreal, unde va participa la primul turneu, după accidentarea suferită în timpul competiției de la Roma, informează Hotnews. „A trecut ceva timp de când nu am mai putut să particip